Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come devono essere gestite fiscalmente le auto aziendali

Il panorama della mobilità delle imprese in Italia sta per cambiare radicalmente, con un impatto diretto sulle buste paga dei dipendenti e sui bilanci delle stesse aziende. Al centro dell’attenzione non c’è semplicemente l’iter burocratico del recente Decreto Correttivo alla delega fiscale approvato a giugno 2026, ma la profonda ristrutturazione della tassazione applicata alle auto aziendali concesse in uso promiscuo. Il nuovo schema fiscale sposta decisamente l’ago della bilancia, introducendo penalizzazioni severe per chi mantiene in flotta veicoli datati e ridisegnando le regole del fringe benefit con l’obiettivo di accelerare il ricambio generazionale dei mezzi.

Per anni il calcolo del fringe benefit sulle vetture aziendali è stato legato a percentuali progressive basate sulle emissioni di anidride carbonica. Un sistema che, sebbene orientato alla sostenibilità, creava non poche complessità gestionali. La svolta di giugno azzera il vecchio meccanismo a scaglioni di emissioni e introduce una tassazione strutturata sull’alimentazione del motore, alla quale si sovrappone un inedito e pesante fattore anagrafico del veicolo che rischia di trasformarsi in una vera e propria stangata.

Auto aziendali: il fattore anagrafico

La novità più dirompente dell’intera riforma della tassazione sulle auto aziendali risiede nella penalizzazione dei mezzi più vecchi. Per la prima volta, il fisco italiano non guarda solo a quanto inquina un motore sulla carta, ma anche da quanto tempo quel veicolo circola all’interno del parco aziendale.

Il testo del Decreto Correttivo di giugno stabilisce che per le vetture che hanno superato i 5 anni dalla data di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit subisce una maggiorazione secca del 50%. Si tratta di una misura punitiva esplicita, pensata dal Governo per forzare le aziende verso un ciclo di sostituzione dei veicoli (il cosiddetto turnover della flotta) non superiore ai 4 anni.

Fino ad oggi, tenere a lungo un’auto in flotta consentiva di ammortizzare i costi di acquisto o di prolungare contratti di noleggio a lungo termine a tariffe vantaggiose. Con le nuove regole, superato il quinto anno, il vantaggio economico svanisce a causa del rincaro fiscale. Questa maggiorazione si traduce in un aumento immediato dell’imponibile fiscale in busta paga per il dipendente, che si troverà a pagare molte più tasse (Irpef e addizionali) per lo stesso identico mezzo, e in un parallelo incremento dei costi contributivi a carico dell’azienda.

Il nuovo schema di tassazione basato sull’alimentazione

Per capire la reale portata del rincaro sui veicoli con più di 5 anni, è necessario analizzare la struttura base della nuova tassazione delle auto aziendali. Il calcolo dell’imponibile non avviene più sulle fasce di grammi di anidride carbonica al chilometro, ma viene determinato applicando una percentuale fissa sul costo chilometrico standard stabilito dalle tabelle Aci (calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri all’anno).

Le aliquote base sono così suddivise:

auto 100% elettriche (BEV) . Viene applicata l’aliquota minima del 10% del costo chilometrico Aci. Si tratta di un forte incentivo per spingere i lavoratori e i Fleet Manager verso la transizione elettrica pura;

. Viene applicata l’aliquota minima del 10% del costo chilometrico Aci. Si tratta di un forte incentivo per spingere i lavoratori e i Fleet Manager verso la transizione elettrica pura; auto ibride plug-in (PHEV) . La tassazione sale al 20% del valore Aci, riconoscendo comunque una quota di mobilità sostenibile grazie alla presenza della batteria ricaricabile alla spina;

. La tassazione sale al 20% del valore Aci, riconoscendo comunque una quota di mobilità sostenibile grazie alla presenza della batteria ricaricabile alla spina; auto endotermiche tradizionali (benzina, diesel, mild/full hybrid). Per tutti i motori tradizionali e per le ibride non ricaricabili scatta l’aliquota massima del 50%.

Applicando a questo schema la regola del quinto anno, gli effetti diventano macroscopici. Un’auto diesel o benzina, che già sconta un’aliquota base penalizzante del 50%, dopo il quinto anno vedrà questa percentuale schizzare verso l’alto a causa della maggiorazione del 50%. Di fatto, l’imponibile fiscale legato a quella vettura crescerà sensibilmente, rendendo la permanenza del veicolo in azienda economicamente insostenibile.

Tabelle comparative dell’impatto fiscale (stima)

Per comprendere visivamente l’impatto, ecco come si modifica la percentuale del costo Aci da tassare prima e dopo il quinto anno di vita dell’auto aziendale.

Alimentazione veicolo Aliquota base (fino a 5 anni) Aliquota maggiorata (oltre i 5 anni) Incremento fiscale netto Elettrica pura (BEV) 10% 15% +5% Ibrida Plug-in (PHEV) 20% 30% +10% Endotermica (diesel/benzina) 50% 75% +25%

Come si evince, per un’auto termica tradizionale si passa dal tassare la metà del costo chilometrico Aci al tassarne ben il 75%. Un balzo in avanti che incide pesantemente sul reddito del lavoratore.

Semplificazione degli optional: addio al valore normale

Un altro aspetto cruciale che modifica la gestione quotidiana e la tassazione delle auto aziendali riguarda il trattamento degli accessori e degli optional. In passato, la mancata inclusione di determinati optional (come interni in pelle di pregio, sistemi di assistenza alla guida avanzati o impianti audio premium) nelle descrizioni standard delle tabelle Aci creava forti dubbi interpretativi. L’Agenzia delle Entrate tendeva a richiedere la valorizzazione di questi elementi secondo il criterio del valore normale, appesantendo i controlli e costringendo gli uffici delle risorse umane a complessi calcoli supplementari.

Il Decreto Correttivo di giugno taglia i ponti con la burocrazia del passato introducendo un incremento forfettario del 5% sul valore del fringe benefit complessivo. Questo significa che, indipendentemente dal numero e dal valore reale degli accessori non standard presenti sulla vettura, la base imponibile subirà una maggiorazione fissa e blindata del 5%. Una scelta che da un lato può aumentare leggermente il prelievo sui veicoli molto accessoriati, ma dall’altro garantisce alle imprese una certezza giuridica assoluta, azzerando il rischio di sanzioni o contenziosi futuri con il fisco. Il forfait, specifica il testo, si applica anche ai contratti e ai veicoli già in essere, senza però alcuna efficacia retroattiva sulle annualità fiscali già chiuse.

Il meccanismo di tutela per le riassegnazioni delle flotte

Un sospiro di sollievo per i Fleet Manager arriva dalle norme di salvaguardia inserite nel testo di giugno in merito alla gestione interna dei parchi auto. Nelle prime bozze della riforma si temeva che l’interruzione di un’assegnazione (ad esempio a causa delle dimissioni di un dipendente o di un cambio di mansione) potesse far decadere i regimi fiscali più favorevoli legati al momento dell’acquisto del veicolo.

Il correttivo ha chiarito che in caso di riassegnazione della vettura a un altro lavoratore della medesima azienda, non scatteranno penalizzazioni straordinarie o ricalcoli basati sul valore normale di mercato del veicolo usato. L’auto manterrà la sua storia fiscale lineare: continuerà a seguire lo schema base legato alla sua alimentazione e vedrà scattare l’aumento della tassazione solo ed esclusivamente al compimento effettivo del quinto anno dalla prima immatricolazione, a prescindere da quante mani abbiano stretto quel volante.