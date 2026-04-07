Nuovo servizio Agenzia Entrate-Riscossione: consultare debiti, rate e pagamenti in un unico pannello digitale semplice e aggiornato

ANSA Fisco, come evitare more: nuovo servizio online

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione la nuova versione del servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga”, uno strumento rinnovato che punta a rendere più chiaro e accessibile il rapporto tra contribuenti e fisco. Cartelle, avvisi, rateizzazioni e definizioni agevolate trovano ora spazio all’interno di un unico cruscotto digitale, pensato per offrire una panoramica completa e immediata della propria posizione fiscale.

Cosa cambia con il nuovo servizio

La principale novità è la possibilità di avere una visione ordinata della propria esposizione debitoria, in un colpo d’occhio. Il contribuente può verificare gli importi ancora da versare e quelli già saldati. Può inoltre monitorare lo stato di eventuali piani di rateizzazione o rottamazioni e controllare se sono in corso procedure di riscossione attive.

L’obiettivo è ridurre le difficoltà per comprendere la reale consistenza del debito, un problema che riguarda milioni di italiani. In pochi passaggi è possibile approfondire il dettaglio dei singoli atti e, se necessario, procedere direttamente al pagamento online, senza bisogno di recarsi allo sportello o di affidarsi a intermediari.

La piattaforma è stata sviluppata con il supporto tecnologico di Sogei ed è accompagnata da una guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili.

Il prospetto di sintesi: tutto in un documento

L’elemento più rilevante del servizio è la possibilità di ottenere un prospetto di sintesi dell’intera posizione debitoria. Su richiesta, il documento viene reso disponibile per il download entro 24 ore e raccoglie in un unico file tutti gli atti riferiti al codice fiscale consultato, su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una visione completa, utile soprattutto per chi ha pendenze distribuite su più territori o su archi temporali lunghi.

Nel documento sono riportati:

tipologia del documento e ente creditore;

data di notifica e importo del carico iniziale;

importi già versati ed eventuali sospensioni;

somme soggette a misure agevolative (rottamazioni, definizioni agevolate);

residuo ancora da versare e totale aggiornato;

stato di eventuali procedure cautelari o esecutive, piani di rateizzazione e definizioni agevolate.

Come accedere al servizio

Il servizio è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle aree riservate “Cittadini” e “Imprese”, accessibili tramite identità digitale riconosciuta:

Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

Cie (Carta d’Identità Elettronica);

Cns (Carta Nazionale dei Servizi).

Professionisti e imprese possono accedere anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, mentre gli intermediari fiscali abilitati a Entratel hanno a disposizione l’area riservata EquiPro.

Il 2026 e le novità fiscali

Il lancio del nuovo servizio si inserisce in un momento di significativa trasformazione del sistema della riscossione italiana. Il 2026 è un anno ricco di novità per i milioni di contribuenti con pendenze fiscali aperte. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la cosiddetta rottamazione quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Questa misura consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale, senza sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.