Selezione per istruttori amministrativi a tempo indeterminato nella Capitale: quali sono i requisiti e come prepararsi per le prove d'esame.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF Scade il 6 novembre il termine per candidarsi alla selezione per la Camera di Commercio di Roma

La Camera di Commercio di Roma ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 47 unità nell’Area degli Istruttori, con il profilo professionale di Assistente ai servizi amministrativi e di supporto.

Le assunzioni avverranno nel corso del 2027 e alla selezione si applicano le riserve di legge per i volontari delle Forze Armate e per chi ha completato il servizio civile universale senza demerito.

Requisiti di accesso

Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre a soddisfare i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, tra cui:

essere maggiorenni;

avere la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea o rientrare nelle categorie previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;

godere dei diritti civili e politici;

non avere condanne penali a carico che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e non essere stati interdetti dai pubblici uffici;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione;

possedere l’idoneità fisica allo specifico impiego.

Struttura delle prove e selezione

La procedura concorsuale è articolata nelle seguenti fasi:

un’eventuale preselettiva, prevista qualora le domande presentate siano superiori a 300, composta da quesiti a risposta multipla di cultura generale e sulle materie d’esame, che non attribuisce punteggio utile per la graduatoria finale;

valutazione attitudinale, prova svolta con il supporto di uno psicologo per verificare le competenze trasversali, il cui superamento è vincolante per l’accesso allo scritto;

prova scritta, incentrata su quesiti a risposta multipla su diritto amministrativo, diritto commerciale, gestione dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, gestione patrimoniale dell’Ente ed economia politica, superata con un voto minimo di 18 su 30;

prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare sulle materie della prova scritta con contestuale verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche di base, superata con un punteggio minimo di 18 su 30.

Come ed entro quando inviare la domanda

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online sul Portale inPA, autenticandosi tramite Spid, Cie, Cns o eIdas e indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 23:59 del 6 novembre. Per partecipare è necessario aver versato un contributo di segreteria pari a 10,00 euro tramite PagoPA.

Altri concorsi attivi

Chi sta valutando opportunità di assunzione a tempo pieno e indeterminato nel settore pubblico può prendere in considerazione diversi altri bandi attivi in questo periodo. Tra le selezioni negli enti territoriali spicca il concorso di Roma Capitale per 80 insegnanti. Sul fronte delle carriere militari e della difesa, sono aperte le candidature per il concorso da 400 marescialli dei Carabinieri, oltre al reclutamento per 2.300 volontari dell’Esercito Italiano.