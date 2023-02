Putin sta male? La nuova ipotesi sulla malattia dello zar

Sono ormai passati 361 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, conflitto iniziato alle 6 del mattino di giovedì 24 febbraio 2022 con l’invasione russa e il bombardamento di città come Odessa, Kharvik, Mariupol e della capitale Kiev. L’inizio della battaglia volge ormai al suo primo anniversario e anche oggi, come 360 giorni fa, tutte le attenzioni sono rivolte sui piani e le minacce di Vladimir Putin, figura parecchio discussa nell’ultimo anno.

Nei mesi non si è fatto che parlare di lui, delle sue mosse, dei suoi obiettivi in questa guerra spietata che ha distrutto il territorio ucraino. In tanti hanno dato la colpa dell’orrore putiniano a possibili stati di salute gravi dello zar e ancora oggi non si fanno che susseguire rumors su possibili malattie che affliggono il capo di stato russo.

Putin sta male? L’ipotesi sul Parkinson

Negli ultimi giorni è rimbalzata con insistenza una nuova teoria secondo la quale Vladimir Putin sarebbe affetto da una malattia neurodegenerativa. La notizia è stata battuta dapprima in Ucraina, col consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko che non si è fatto sfuggire un piccolo dettaglio degli ultimi incontri dello zar.

Nel bilaterale avvenuto con Lukashenko, presidente della Bielorussia, Putin si è infatti mostrato a disagio e in difficoltà davanti alle telecamere. Mentre l’omologo parlava, infatti, in molti hanno notato dei movimenti inconsueti delle gambe del presidente russo, una sottospecie di ballo incontrollato. Sì, un vero e proprio ballo che si traduce nelle cosiddette “gambe ballerine“, uno dei possibili sintomi del morbo di Parkinson.

Come avvenuto in passato, di certo dal Cremlino arriverà una smentita sulla notizia del cattivo stato di salute di Putin, ma intanto sui social- dove il video è diventato virale- Gerashchenko ha scherzato: “Un messaggio in codice Morse?”. Alcuni esperti, che hanno visionato il video, non avrebbero dubbi sulla sintomatologia che presenterebbe lo zar (qui vi abbiamo parlato dei campi di rieducazione pensati da Putin).

Le malattie di Putin

Quella sul morbo di Parkinson non è altro che l’ennesima teoria di una malattia che ha afflitto Putin nell’ultimo anno. Già dal primo giorno di guerra, infatti, si sono susseguiti rumors sulla sua salute, con giornali internazionali che hanno portato avanti vere e proprie inchieste nel tentativo di smascherare il piano del Cremlino di tenere nascosta la malattia del presidente russo.

L’ultimo sintomo, quello delle “gambe ballerine”, sarebbe da ricondurre al “sintomo delle gambe senza riposo”, già trattato in passato dal Sun quando era stata diramata la notizia di una possibile malattia dell’inquilino del Cremlino (di recente vi abbiamo parlato della possibile sindrome di Cushing che avrebbe colpito Putin).

In passato si era anche ipotizzato che a Putin fosse stato diagnosticato un cancro al pancreas, tutte notizie che però sono state smentite da Mosca nel corso dell’anno che ha portato la Russia a invadere e distruggere il territorio Ucraino. La salute dello zar, dunque, continua a tenere banco tra le vicende extra belliche e non sono esclusi nuovi possibili rumors (qui vi abbiamo parlato dei crimini di guerra e cosa rischierebbe il presidente russo).