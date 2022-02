Chi sono i politici che guadagnano di più in Italia

Sono state pubblicate online le documentazioni relative al reddito patrimoniale dei parlamenti italiani (senatori, deputati e ministri) che fanno riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 (per l’anno 2020). Tra i politici che guadagno di più figurano nomi come Giulia Bongiorno, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Enrico Letta, Luigi Di Maio, Matteo Renzi, ma anche Brunetta, Ghedini, il ministro Speranza e il ministro Giorgetti.

Online le dichiarazione dei redditi di ministri, senatori e deputati: chi ha guadagnato di più

Le dichiarazioni dei redditi dei politici italiani che hanno guadagnato di più, presentate nel 2021 (e relative all’anno 2020), sono consultabili direttamente sui loro siti. È infatti online la documentazione patrimoniale, che ci permette di dare uno sguardo a quelle che sono state le entrate dei volti più noti oggi sulla scena politica.

Tra quelli che hanno dichiarato di più, in ordine crescente, ci sono:

il ministro Luigi Di Maio (Movimento 5 Stelle) con 98.471 euro;

(Movimento 5 Stelle) con 98.471 euro; il leader della Lega Matteo Salvini con 99.699 euro;

con 99.699 euro; il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti , con 99.883 euro;

, con 99.883 euro; la ministra Maria Stella Gelmini con 100.32 euro.

Seguono, con redditi che superano i 100 mila euro annui:

Nicola Fratoianni , deputato che nel 2021 ha dichiarato 101.800 euro;

, deputato che nel 2021 ha dichiarato 101.800 euro; il ministro del Lavoro Andrea Orlando che nel 2020 ha dichiarato 104.269 euro;

che nel 2020 ha dichiarato 104.269 euro; il ministro Roberto Speranza che ha dichiarato 107. 842 euro.

I politici più ricchi: ecco chi c’è sul podio

Con introiti maggiori, scalano la classifica dei politici che hanno guadagnato di più altri nomi noti. Sempre in ordine crescente, tra i rappresentanti in parlamento più ricchi ci sono:

Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) con 134.206 euro;

(Fratelli d’Italia) con 134.206 euro; Mara Carfagna , ministro per il Sud, con 139.833 euro;

, ministro per il Sud, con 139.833 euro; Dario Franceschini , ministro della cultura, con 165.384 euro;

, ministro della cultura, con 165.384 euro; Renato Brunetta , ministro della Pubblica Amministrazione, con 206.996 euro;

, ministro della Pubblica Amministrazione, con 206.996 euro; Matteo Renzi , leader di Italia Viva, con 571.391 euro;

, leader di Italia Viva, con 571.391 euro; Enrico Letta , segretario del Partito Democratico, con 621.818 euro;

, segretario del Partito Democratico, con 621.818 euro; il senatore a vita, Renzo Piano, che nel 2021 ha dichiarato un reddito pari a 1 milione 860 euro.

Sul podio, invece, troviamo:

Giulia Bongiorno , senatrice della Repubblica, che nel 2021 ha dichiarato 2miloni 402euro;

, senatrice della Repubblica, che nel 2021 ha dichiarato 2miloni 402euro; Niccolò Ghedini , senatore, che nel 2021 ha dichiarato redditi per 2milioni 689 euro;

, senatore, che nel 2021 ha dichiarato redditi per 2milioni 689 euro; primeggia su tutti, infine, Silvio Berlusconi, con oltre 50 milioni di euro dichiarati.

Qui abbiamo ricostruito la fortuna del “Paperone” dei leader di partito, tra proprietà, società e beni di lusso.

Quanto guadagna Mario Draghi

Mario Draghi, tenendo conto dei redditi denunciati, si piazza in una posizione di intermezzo. Il primo ministro in carica, infatti, ha dichiarato nel 2021 redditi per 527.319 euro (56.151 euro in meno rispetto a quanto percepito nel 2020, quando la sua ricchezza ammontava a 581.665 euro). Va ripetuto, a tal proposito, che la documentazione patrimoniale in questo caso – e come già accennato sopra – si riferisce all’anno 2020, quando c’era Giuseppe Conte (ecco invece quanto ha guadagnato Draghi come come Premier).

Dal ’91 al 2021 è stato infatti direttore Generale del Tesoro, Presidente del Comitato Economico e Finanziario della Comunità Europea dal 2000 al 2001 e Presidente del Working Party 3 dell’OCSE dal 1999 al 2001. Prima ancora, dal 2002 al 2005 ha ricoperto la carica di Vice Chairman e Managing Director di Goldman Sachs International e dal 2006 a ottobre 2011 ha ricoperto la carica di Governatore della Banca d’Italia. Nell’aprile del 2006 è stato poi eletto Presidente del Financial Stability Forum, poi divenuto Financial Stability Board, dove è rimasto fino a novembre 2011.

Secondo quanto emerso, Draghi possiede una serie di fabbricati di proprietà e in comproprietà, più 10mila azioni di una società semplice chiamata Serena. Nessuna auto né barca intestata.

Niccolò Ghedini, patrimonio e proprietà di uno dei politici più ricchi d’Italia

Ad oggi, secondo i dati a disposizione, Niccolò Ghedini (Gruppo: Fi-pdl – forza italia – il popolo della libertà – Berlusconi presidente) è uno dei politici più ricchi d’Italia.

Secondo le stime rese note da Openpolis – fondazione indipendente e senza scopo di lucro che promuove progetti per l’accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la partecipazione democratica – fanno parte del patrimonio di Ghedini:

22 immobili (alcuni di proprietà, altri in comproprietà e/o usufrutto) tra Padova e Venezia;

5 terreni (sia di proprietà che in comproprietà);

un’autovettura A8 tdi quattro;

partecipazioni (azioni/quote) in ben tre società diverse.

Ghedini, oltre a essere senatori, svolge anche l’attività di avvocato da diversi anni.