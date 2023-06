Chi sono e cosa fanno i figli di Berlusconi

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Quella dell’ex leader di Forza Italia è un’ampia famiglia, considerando mogli, figli, nipoti e bisnipoti. Dopo la sua morte, però, l’attenzione mediatica è ovviamente ricaduta in particolar modo sui suoi figli. Silvio Berlusconi ne ha avuti cinque da due matrimoni differenti.

Si tratta di Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Alcuni più in vista di altri, e per questo più noti, ma proviamo a offrire un sunto generale per ognuno di loro, spiegando il loro percorso e cosa fanno oggi nella loro vita.

Chi è Marina Berlusconi

La primogenita è Marina Berlusconi, 56 anni, nata nel 1966 dal primo matrimonio di Silvio Berlusconi con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. La donna ha preso dal padre la grande capacità imprenditoriale, crescendo per ricoprire ruoli dirigenziali.

Fonte: ANSA

È oggi a capo della Arnoldo Mondadori Editore e, ormai da più di 15 anni, precisamente dal 2005, è presidente di Fininvest. Non conta però soltanto il lavoro nella vita di Marina, che ha saputo ben gestire sfera privata e imprenditoriale. È infatti sposata con Maurizio Vanadia, un tempo primo ballerino del Teatro della Scala. La coppia ha festeggiato l’arrivo di due figli, Gabriele e Silvio, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2004. Quest’ultimo non ha soltanto il nome del nonno ma è anche nato nel giorno del suo compleanno, il 29 settembre.

Chi è Pier Silvio Berlusconi

Il volto più noto, dato l’impegno televisivo, è quello di Pier Silvio Berlusconi, 54 anni. Fratello di Marina, nato nel 1969, e figlio come lei di Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Se la maggiore è a capo di Fininvest, lui ne è azionista di peso, ricoprendo il ruolo di vice presidente e amministratore delegato del gruppo Mediaset.

A questo settore si intreccia l’attività della RTI, società che esercita le attività televisive del celebre gruppo. In questo ambito lui è amministratore delegato e presidente (carica, quest’ultima, che è destinato a ricoprire anche in Mediaset, sostituendo Fedele Confalonieri, ndr).

Fonte: ANSA

Così come Marina, ha ereditato la stessa indole manageriale del padre, come dimostra il fatto d’essere membro del Consiglio d’Amministrazione di Mediaset España, Publitalia e Mondadori. È diventato anche lui genitore nel corso degli anni, con la prima figlia, Lucrezia Vittoria, nata dalla relazione con la modella Emanuela Mussida. Era il 1990 quando è venuta al mondo e nel 2021, a 31 anni, lo ha reso nonno. Il vero amore per Pier Silvio ha però il nome di Silvia Toffanin. Insieme dal 2002, la coppia ha avuto due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati rispettivamente nel 2010 e 2015.

Chi è Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi, 38 anni, è la primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Anche lei, come il fratellastro Per Silvio, è membro del CdA di Fininvest. Impossibile anche per lei non diventare dirigente d’azienda, considerando l’ambiente nel quale è cresciuta.

Fonte: ANSA

È infatti amministratrice del gruppo H14 spa, affiancata dai fratelli Eleonora e Luigi, rappresentando ben il 21.43% di Fininvest. Laureata in filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, ha avuto due importanti relazioni nella sua vita. La prima con Giorgio Valaguzza, con il quale ha avuto Alessandro ed Edoardo, rispettivamente nel 2007 e 2009. In seguito ha trovato la propria stabilità con Lorenzo Guerrieri, suo attuale compagno. Insieme hanno avuto altri tre figli, anche loro tutti maschi, Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto, nel 2016, 2018 e 2021.

Chi è Eleonora Berlusconi

La secondogenita del matrimonio con Veronica Lario è Eleonora Berlusconi, 37 anni. Quarta figlia di Silvio Berlusconi, il cui percorso di studi l’ha condotta fino a New York, dove si è laureata presso la St. John University in Business Management.

Curriculum e cognome impressionanti, che l’hanno spinta dapprima a lavorare presso la Fondazione Milano Onlus e poi a mettere piede nella grande azienda di famiglia, Mediaset. Come detto, al fianco dei fratelli Barbara e Luigi, è azionista della H14 spa, che si occupa soprattutto di edilizia.

Fonte: ANSA

Guardando alla vita privata di Eleonora Berlusconi, sappiamo che dal 2011 è al fianco del modello inglese Guy Binns. I due non si sono mai sposati ma hanno avuto tre figli, Riccardo, Flora e Artemisia, nati nel 2013, 2016 e 2019.

Chi è Luigi Berlusconi

Il “piccolo” di casa è Luigi Berlusconi, 34 anni, terzogenito del matrimonio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Anche lui laureato, in Economia presso la Bocconi, ha trovato la propria strada nel mondo delle startup. In seguito al titolo ha conseguito un post-laurea presso la Jp Morgan di Londra e, oltre a essere azionista della H14 spa con le due sorelle, è entrato a far parte, dal 2012, del CdA di Fininvest.

Fonte: ANSA

Nel 2020 ha sposato Federica Fumagalli, anche lei bocconiana ma laureata in Giurisprudenza. Una donna in carriera, e come potrebbe essere altrimenti, impiegata presso la Mb Projects. Insieme hanno avuto due figli, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, nati rispettivamente nel 2021 e 2022.