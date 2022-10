Serie A, nuova offerta per vedere tutte le partite ad un prezzo unico

Fonte: ANSA DAZN premia gli abbonati: nuovo sconto sul prezzo

Ennesimo colpo di scena per quanto riguarda la complicata spartizione dei diritti televisivi che riguardano il mondo dello sport e, in particolare, il calcio. La piattaforma che garantisce la visione di tutte le partite di Serie A, ossia DAZN, ha annunciato una nuova promozione che riguarda una larga fetta dei propri abbonati. Parliamo di quegli utenti che hanno sottoscritto il contratto DAZN STANDARD e che nei giorni scorsi hanno potuto usufruire di uno sconto sul prezzo del loro abbonamento.

Riavvolgiamo brevemente il nastro per i lettori meno esperti. Anche per la stagione 2022/23 del nostro campionato di calcio DAZN si è assicurata la totalità dei dieci incontri in programma per ogni turno , battendo la concorrenza di molte altre piattaforme internazionali. Il pacchetto DAZN STANDARD (che comprende anche la visione della UEFA Europa League, della UEFA Conference League e di molti altri eventi sportivi, dalla MotoGp ai migliori tornei del circuito ATP di tennis) ha il costo di 29,99 euro al mese, si rinnova in automatico ogni trenta giorni ed è possibile dare disdetta in ogni momento.

La nuova offerta di DAZN dedicata agli utenti del pacchetto STANDARD: sconto sul prezzo dell’abbonamento

Ebbene, dopo l’inizio del campionato di Serie A nel mese di agosto, i vertici di DAZN hanno voluto premiare i milioni di tifosi e appassionati che in tutta Italia hanno scelto di abbonarsi. Infatti, nel periodo compreso tra lunedì 26 settembre e domenica 2 ottobre, tutti gli utenti che hanno aderito al pacchetto DAZN STANDARD avevano la possibilità di attivare una speciale offerta a loro riservata.

Per farlo era necessario collegarsi da pc o tramite l’app disponibile per smartphone e tablet. Una volta entrati era sufficiente cliccare sulla scritta ATTIVA SUBITO presente nell’apposito riquadro dedicato all’iniziativa. Dando il proprio consenso ad usufruire dello sconto, il prezzo dell’abbonamento di DAZN scendeva dai classici 29,99 euro al mese a quota 24,99 euro al mese. Il tutto per una durata complessiva di sei mesi, con un risparmio totale di 30 euro in fattura. Ma anche per chi non è riuscito ad usufruire della promozione, esiste un altro modo tramite cui è possibile vedere i match di Serie A ad un prezzo estremamente ribassato.

Come vedere gratis tutte le partite di Serie A e Serie B su DAZN

Ma esiste anche la possibilità di fruire di tutto il calcio trasmesso da Dazn in modalità completamente gratuita. Questo è possibile grazie a DAZN Fun, la sezione che permette a tutti gli utenti maggiorenni di pronosticare i risultati e vincere numerosi premi, compresi moltissimi codici prepagati DAZN tramite cui accedere alla piattaforma senza alcun costo aggiuntivo.

Per registrarsi su DAZN Fun, sia da computer che da smartphone e tablet, è necessario collegarsi alla pagina principale di questa piattaforma e compiere alcuni semplici passaggi:

Cliccare sul pulsante Registrati.

Compilare il modulo di registrazione con i dati personali.

Apporre il segno di spunta per accettare l’informativa sulla privacy.

Dichiarare di essere maggiorenni.

Dopodiché basterà premere nuovamente sul pulsante Registrati. In questo modo il nuovo account di DAZN Fun sarà immediatamente attivo e anche solo con questo primo passaggio verranno assegnati ben 250 punti virtuali che potranno essere convertiti in codici DAZN e utilizzati per ottenere buoni e sconti.

Infine, esiste anche la possibilità di usufruire delle carte prepagate DAZN: basterà farsi regalare uno dei tre buoni previsti dall’azienda e iniziare ad usufruire del servizio senza alcun costo aggiuntivo. Le carte possono essere acquistate nei principali negozi di elettronica (anche online), nei supermercati convenzionati, oltre che nei bar e nei negozi abilitati Mooney e PUNTOLIS. Sono disponibili in tre formati differenti:

Carta regalo da 1 mese , dal costo di 29,99 euro.

, dal costo di 29,99 euro. Carta regalo da 3 mesi , dal costo di 79,90 euro.

, dal costo di 79,90 euro. Carta regalo da 6 mesi, dal costo di 149,90 euro.