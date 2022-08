Serie A e Serie B, tutto pronto: come vedere tutte le partite gratis

Milioni di appassionati e tifosi di tutto il Paese, da Nord a Sud, hanno iniziato a contare le ore che li separano dalla grande ripartenza. Infatti non è più questione di settimane, né tantomeno di mesi, ma di pochissimi giorni: il grande calcio italiano è pronto a riaprire i battenti e nella serata di venerdì 12 agosto – con l’anticipo di Serie B che vedrà affrontarsi il Parma e il Bari – la stagione 2022/2023 potrà ufficialmente prendere il via.

È stata un’estate decisamente diversa rispetto al solito: il mondiale che si svolgerà in Qatar tra novembre e dicembre porterà ad uno stop delle partite per oltre un mese e così si è resa necessaria un’anticipazione forzata di tutte le tempistiche. A distanza di poche settimane dalla fine dei campionati, a inizio luglio tutte le squadre hanno dovuto ritrovarsi ai rispettivi campi di allenamento, iniziare la preparazione atletica e volare in ritiro nelle località di montagna per sfuggire al terribile caldo cittadino.

Riparte il grande calcio: tutte le partite di Serie A e Serie B su un’unica piattaforma

Tra acquisti e cessioni concordati sotto l’ombrellone, trattative definite o naufragate con il sole cocente e il solito viavai di arrivi e partenze tanto inviso agli allenatori, Serie A e Serie B sono pronte ad alzare il sipario. C’era un po’ di timore per il calcio d’agosto – i lavoratori in vacanza, le famiglie in ferie, le città vuote e le spiagge piene – ma i numeri degli abbonamenti registrati dai club hanno spazzato via ogni dubbio. La voglia di tornare allo stadio non manca, così come il desiderio di ricominciare a gustarsi davanti allo schermo tutti i match dei grandi campioni. E per chi non vuole perdersi neanche un gol, c’è un’opzione davvero unica che permette di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore comodamente seduti davanti alla TV.

Succede infatti che la piattaforma DAZN – da tempo regina assoluta dei diritti sportivi nel panorama italiano ed europeo – abbia confermato per i propri abbonati tutti i match di Serie A e di Serie B in esclusiva anche per la stagione alle porte. Un pacchetto che nessun altro competitor può garantire e che comprende anche i grandi appuntamenti delle competizioni europee, con tutte le partite della UEFA Europa League e i migliori incontri della UEFA Conference League.

Tutti i modi per vedere la Serie A e la Serie B su DAZN: ecco come abbonarsi

Per iscriversi a DAZN è possibile scegliere tra due diversi piani.

DAZN Plus . Permette di registrare fino a 6 dispositivi e di guardare simultaneamente i contenuti presenti sulla piattaforma da 2 dispositivi che si trovano anche in luoghi diversi. Il costo è di 39,99 euro al mese.

. Permette di registrare fino a 6 dispositivi e di guardare simultaneamente i contenuti presenti sulla piattaforma da 2 dispositivi che si trovano anche in luoghi diversi. Il costo è di 39,99 euro al mese. DAZN Standard . Permette di registrare fino a 2 dispositivi e di guardare simultaneamente i contenuti presenti sulla piattaforma da 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il costo è di 29,99 euro al mese.

. Permette di registrare fino a 2 dispositivi e di guardare simultaneamente i contenuti presenti sulla piattaforma da 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il costo è di 29,99 euro al mese. Inoltre quest’anno la piattaforma ha stretto un accordo con Sky Italia, che riserverà ben sei canali dedicati (si chiama Zona DAZN) e trasmetterà i contenuti di DAZN per tutti i propri abbonati.

Come vedere gratis tutte le partite di Serie A e Serie B su DAZN

Ma esiste anche la possibilità di fruire di tutto il calcio trasmesso da Dazn in modalità completamente gratuita. Questo è possibile grazie a DAZN Fun, la sezione che permette a tutti gli utenti maggiorenni di pronosticare i risultati e vincere numerosi premi, compresi moltissimi codici prepagati DAZN tramite cui accedere alla piattaforma senza alcun costo aggiuntivo.

Per registrarsi su DAZN Fun, sia da computer che da smartphone e tablet, è necessario collegarsi alla pagina principale di questa piattaforma e compiere alcuni semplici passaggi:

Cliccare sul pulsante Registrati.

Compilare il modulo di registrazione con i dati personali.

Apporre il segno di spunta per accettare l’informativa sulla privacy.

Dichiarare di essere maggiorenni.

Dopodiché basterà premere nuovamente sul pulsante Registrati. In questo modo il nuovo account di DAZN Fun sarà immediatamente attivo e anche solo con questo primo passaggio verranno assegnati ben 250 punti virtuali che potranno essere convertiti in codici DAZN e utilizzati per ottenere buoni e sconti.

Infine, esiste anche la possibilità di usufruire delle carte prepagate DAZN: basterà farsi regalare uno dei tre buoni previsti dall’azienda e iniziare ad usufruire del servizio senza alcun costo aggiuntivo. Le carte possono essere acquistate nei principali negozi di elettronica (anche online), nei supermercati convenzionati, oltre che nei bar e nei negozi abilitati Mooney e PUNTOLIS. Sono disponibili in tre formati differenti:

Carta regalo da 1 mese , dal costo di 29,99 euro.

, dal costo di 29,99 euro. Carta regalo da 3 mesi , dal costo di 79,90 euro.

, dal costo di 79,90 euro. Carta regalo da 6 mesi, dal costo di 149,90 euro.