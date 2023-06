Berlusconi: dalla tv alla politica, parabola discendente dell’uomo che ha cambiato l’Italia

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Silvio Berlusconi, morto a 86 anni il 12 giugno 2023

Silvio Berlusconi è morto oggi lunedì 12 giugno 2023 all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia aveva 86 anni. Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero durato 45 giorni, per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. I valori continuavano a non rientrare nella norma, fino al precipitare della situazione. A suo capezzale la famiglia, la compagna e quasi moglie Marta Fascina, il fratello Paolo, i figli Piersilvio e Marina.

Era nato a Milano il 29 settembre del 1936 e presto si era fatto notare per le sue abilità da affabulatore. Istrionico, impenitente dongiovanni, populista dentro e fuori, showman in eterna posa sorridente dal narcisismo imperante, capace di parlare alla gente, e pure ossessivo e maniacale, nel 1977 aveva ricevuto dall’ordine al merito del lavoro il titolo di Cavaliere, che gli verrà tolto solo nel 2014 a seguito di una condanna penale.

Berlusconi: il patrimonio

Impossibile pensare, ora, alla storia italiana senza di lui. Partito dal nulla come impresario edile, avventuriero della comunicazione con la creazione della tv commerciale – prima Fininvest nel 1975 e poi Mediaset nel 1993 – presidente del Milan e poi del Monza (ecco quanto ha speso per il calcio in tutta la sua carriera), perennemente a processo, la sua è stata una parabola politica unica.

Secondo la rivista americana Forbes, con un patrimonio personale stimato a 7,1 miliardi di dollari, pari a circa 6 miliardi di euro, Berlusconi è stato il 6° uomo più ricco d’Italia e il 352º più ricco del mondo. Nel 2009, sempre Forbes l’ha inserito in posizione numero 12 nella sua lista delle persone più potenti del mondo per il ruolo assunto nella politica italiana.

Ben il 62% del suo immenso patrimonio arriva dalle casse della Fininvest, in quanto socio di maggioranza relativa del gruppo televisivo quotato MediaForEurope (MFE), la ex Mediaset. MFE oggi in Italia è editore di tre reti – Canale 5, Italia 1 e Retequattro -, in Spagna controlla Telecinco e Cuatro, mentre in Germania è il primo azionista del polo televisivo ProSiebenSat.1.

Berlusconi: la politica

La sua celebre discesa in campo “a reti unificate” nel 1994 con la fondazione di Forza Italia cambia per sempre la storia del nostro Paese. Un partito di centrodestra – nel 2008 confluirà ne Il Popolo della Libertà per poi essere rifondato nel 2013 – che rappresenta un unicum della politica del Belpaese.

Il Berlusconismo entra dritto nelle case degli italiani, così come fuori, intanto, monta il suo contrario, l’opposizione di tutti coloro che si indignano di fronte a Berlusconi, denunciando gli innumerevoli conflitti di interessi, le leggi ad personam, il tentativo perenne, muscolare e sfacciato, di insinuarsi nei gangli della vita pubblica per interesse personale.

Eletto alla Camera nel 1994, è stato confermato nelle successive quattro legislature. Nel 2013 è stato eletto per la prima volta senatore. Quattro volte premier, dicevamo: la prima nella XII legislatura (1994-1995), seconda e terza consecutive nella XIV (2001-2005 e 2005-2006) e, infine, nella XVI (2008-2011). Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 ha vinto nel collegio uninominale di Monza, tornando al Senato dopo 9 anni di assenza.

Berlusconi è stato il premier più longevo di tutti. Il suo governo è stato il più lungo della storia repubblicana: 1.412 giorni. Lui, ben 3.339 giorni li ha passati ad occupare il ruolo di Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, in 4 diversi governi. Come ricorda Truenumbers, prima di Giulio Andreotti (2.678 su 7 governi), Alcide De Gasperi (2.591 su 7 governi), Aldo Moro (2.279 su 5 governi) e Amintore Fanfani (1.659 su 6 governi). Nella storia recente l’unico che si avvicina a Berlusconi è Romano Prodi, con 1.608 giorni su 2 governi, in 6a posizione.

Berlusconi: i processi

La storia giudiziaria anche è incredibile. Nel 2019 passa alla storia la sua frase sul fatto che in 25 anni avesse dovuto sostenere 88 processi. Che in realtà – stando ai dati di Truenumbers – sono “solo” 31, più altri 3 ancora in corso. Può essere che 88 sia la somma dei singoli gradi di giudizio, metodo di calcolo che, in ogni caso, sottolineano gli esperti di Truenumbers, viene considerato scorretto perché il processo termina con l’irrevocabilità della sentenza, che sia di condanna o di assoluzione.

Sono ancora in corso, dicevamo, 3 processi a carico di Berlusconi: a maggio 2021 la seconda sezione penale del tribunale di Roma ha stralciato la posizione dell’ex Cavaliere da quella del cantante Mariano Apicella che, secondo l’accusa, sarebbe stato pagato per depositare una falsa testimonianza. La donazione di denaro sarebbe stata di 157mila euro.

C’è poi un secondo filone del processo Ruby ter, a Milano: i pm accusano Berlusconi di aver pagato 10 milioni di euro alle cosiddette Olgettine anche in questo caso per indurle a dare falsa testimonianza.

Terzo processo ancora in corso è a Bari, dove Berlusconi è imputato sempre per presunta corruzione, dove il corrotto sarebbe l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini.

È stato imputato in oltre 20 procedimenti giudiziari il leader di FI: 8 sono caduti in prescrizione, mentre l’amnistia ne ha bloccati 2. Le sentenze di assoluzione sono state 10, così come i procedimenti archiviati.

L’unico processo che si è chiuso con una condanna definitiva passata in giudicato è il processo Mediaset per frode fiscale, falso in bilancio e appropriazione indebita del 2013, quando è stato condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione – di cui 3 però “saltati” grazie all’indulto – e all’interdizione ai pubblici uffici per 2 anni, decadendo quindi da senatore e cessando di essere un parlamentare dopo quasi 10 anni di presenza ininterrotta nelle due camere, dall’aprile 1994 al novembre 2013.

Pur avendo scontato la condanna ai servizi sociali alla clinica Sacra Famiglia di Cesano Boscone dal 9 maggio 2014 al 6 marzo 2015, Berlusconi è rimasto pregiudicato per la fedina penale, e per la Legge Severino incandidabile, interdetto, ma con diritto di voto. Solo nel 2018 è stato riabilitato dal punto di vista penale, tornando quindi ad essere candidabile.

L’ultimo capitolo giudiziario che l’ha visto protagonista si è chiuso lo scorso 16 febbraio, quando è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter con la più ampia formula possibile, cioè “il fatto non sussiste”. Mercoledì 14 giugno in Duomo a Milano verranno celebrati i funerali di Stato.