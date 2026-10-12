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ANSA La strategia della Volkswagen per il rilancio in Europa

Il Gruppo Volkswagen rilancia la sua strategia europea con l’iniziativa For Europe, presentata a margine del Salone di Parigi. Il messaggio del gruppo tedesco è quello di rafforzare la produzione, la tecnologia e la filiera dell’auto nel continente, puntando su prodotti costruiti in Europa e pensati per il mercato europeo. Il Ceo Oliver Blume ha sintetizzato la linea del gruppo con una frase centrale: “L’Europa per noi non è un mercato, è la nostra casa, la nostra culla”. La strategia arriva in una fase complessa per Volkswagen, impegnata in una trasformazione industriale che riguarda elettrico, software, riduzione dei costi e concorrenza internazionale.

For Europe, la strategia Volkswagen per l’Europa: cosa cambia

Con l’iniziativa For Europe, Volkswagen punta a valorizzare l’Europa come sede industriale e tecnologica del futuro. Il gruppo intende ridurre la complessità interna, semplificando prodotti, processi e strutture. L’obiettivo è accelerare le decisioni e concentrare gli investimenti sulle tecnologie e sui segmenti considerati più rilevanti per i clienti e per l’azienda.

La strategia prevede anche un rapporto più stretto con i decisori politici europei. Volkswagen chiede un quadro normativo capace di sostenere la mobilità elettrica, tutelare la produzione europea e garantire una concorrenza internazionale più equilibrata.

Per Volkswagen non si tratta solo di un’etichetta commerciale. Il gruppo punta a rafforzare la presenza europea lungo tutta la catena del valore dell’automotive. Questo significa investire in ricerca, sviluppo, software, soluzioni meccaniche ed elettriche, con l’obiettivo di realizzare prodotti affidabili, competitivi e progettati per le esigenze del mercato europeo. Il tema è legato anche alla concorrenza cinese, sempre più forte nel settore dell’auto elettrica. Per Volkswagen, la risposta passa dal rafforzamento della sovranità tecnologica e industriale europea.

Il possibile fronte comune dell’auto europea

Con For Europe, Volkswagen apre anche alla collaborazione tra i grandi costruttori del continente. Il gruppo tedesco punta a un approccio più coordinato tra imprese europee, in una fase in cui l’industria dell’auto deve affrontare la transizione elettrica, la pressione sui costi e la competizione dei produttori asiatici.

Il tema richiama l’idea di una maggiore integrazione industriale europea nel settore automotive, con possibili sinergie tra gruppi come Volkswagen, Stellantis e Renault. L’obiettivo indicato è evitare dispersioni, ridurre duplicazioni e rafforzare la capacità del settore europeo di competere su tecnologie, piattaforme e produzione.

La nuova famiglia elettrica urbana di Volkswagen

A Parigi Volkswagen ha presentato anche i dettagli della nuova Electric Urban Car Family, una gamma di city car elettriche sviluppate da più marchi del gruppo. Il progetto comprende quattro modelli: Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross, CUPRA Raval e Škoda Epiq.

Tutte le vetture nasceranno su una piattaforma tecnologica comune e condivideranno oltre l’80% dei componenti. La standardizzazione riguarderà soprattutto le parti non visibili o non caratterizzanti dei veicoli, mentre i singoli marchi manterranno una propria identità stilistica e commerciale. La condivisione di piattaforme e componenti è uno degli elementi principali della nuova strategia industriale.

Secondo le stime indicate, questa impostazione consentirà risparmi per circa 600 milioni di euro lungo l’intero processo di sviluppo. Volkswagen punta così a rendere più efficiente la produzione delle auto elettriche urbane, contenendo i costi senza rinunciare alla differenziazione tra i marchi.