Cosa è stato deciso al Consiglio europeo su energia, Ucraina, sicurezza e difesa

Mentre il governo cerca la sintesi sulla Manovra di bilancio 2023, e l’Europa viene travolta dallo scandalo Qatargate, al Consiglio europeo è andato in scena in primo summit con l’Italia a guida Meloni. Ma cos’è stato deciso? Di fatto, nelle conclusioni del vertice, i 27 Paesi Ue invitano il Consiglio a finalizzare, il prossimo 19 dicembre, i lavori per l’approvazione del cosiddetto price cap. Una vittoria senz’altro italiana, per un progetto portato avanti per mesi dall’ex governo Draghi, e poi ripescato da Meloni. Tuttavia, sulla definizione della soglia le trattative sono ancora in corso.

Energia e economia

Come prima cosa, il Consiglio europeo spera, il 19 dicembre, di consolidare i lavori sulla proposta di regolamento del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, in particolare attraverso la piattaforma dell’UE per l’energia, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi.

Questo nell’ambito della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l’economia da rincari eccessivi.

Il Consiglio ha anche posto l’accento sull’importanza di rafforzare il coordinamento in vista delle prossime stagioni di riempimento degli stoccaggi e di riscaldamento. In particolare, dovrebbero essere portati avanti i lavori su alcuni aspetti chiave. In particolare, operatività in tempi rapidi dell’aggregazione della domanda di gas e del meccanismo di acquisto in comune attraverso la piattaforma dell’UE per l’energia e accelerazione delle discussioni con partner affidabili per garantire l’approvvigionamento di gas in vista dell’inverno 2023/2024 con l’obiettivo di concludere contratti a lungo termine; riempimento efficiente degli stoccaggi di gas, attento monitoraggio delle traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riduzione della domanda di gas.

L’Europa chiede anche la conclusione delle discussioni relative alla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, alla direttiva sull’efficienza energetica e alla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Inoltre, rimarca l’importanza di incrementare gli investimenti in materia di innovazione, infrastrutture e interconnessioni, stoccaggio, energie rinnovabili e progetti di efficienza energetica, per eliminare gradualmente la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili russi, accelerare la transizione verde e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

La Commissione europea dovrà poi presentare, all’inizio del 2023, la riforma strutturale del mercato dell’energia elettrica dell’UE, che riguarda, tra l’altro, l’effetto dei prezzi del gas sui prezzi dell’energia elettrica ed è finalizzata a rendere il mercato pienamente adeguato a un sistema energetico decarbonizzato e a facilitare la diffusione delle energie rinnovabili.

Ciò che emerge con chiarezza, alla luce proprio dell’impatto dei prezzi elevati dell’energia in Europa, è l’assoluta necessità di salvaguardare la base economica, industriale e tecnologica dell’Europa e di mantenere le condizioni di parità a livello mondiale.

Serve una politica industriale europea ambiziosa per adeguare l’economia dell’Europa alle transizioni verde e digitale e ridurre le dipendenze strategiche, segnatamente nelle aree più sensibili, garantendo al tempo stesso condizioni di parità, dice il Consiglio Ue. Ricordando la necessità di una risposta coordinata per rafforzare la resilienza economica dell’Europa e la sua competitività globale, preservando nel contempo l’integrità del mercato unico. Motivo per cui chiede alla Commissione di presentare, entro la fine di gennaio 2023, proposte volte a mobilitare tutti gli strumenti pertinenti a livello nazionale e dell’UE e a migliorare le condizioni quadro per gli investimenti, anche attraverso procedure amministrative semplificate.

Infine, l’Unione europea deve affrontare le sfide a lungo termine, in particolare il divario in termini di crescita e innovazione tra l’Europa e i suoi concorrenti a livello mondiale. Per questo il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare, all’inizio del 2023, una strategia a livello dell’UE finalizzata a stimolare la competitività e la produttività.

Ucraina

Sul fronte guerra in Ucraina, il Consiglio ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, il pieno sostegno dell’Unione all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e al diritto naturale di autotutela dell’Ucraina contro l’aggressione russa.

L’Unione europea resta determinata a fornire all’Ucraina sostegno politico e militare, in particolare attraverso lo strumento europeo per la pace e la missione di assistenza militare dell’UE a sostegno dell’Ucraina e incrementando la fornitura bilaterale di sostegno, segnatamente in termini di capacità di difesa aerea e di assistenza allo sminamento.

“L’attuale campagna di attacchi missilistici sistematici condotta dalla Russia contro civili, obiettivi civili, infrastrutture energetiche e altri servizi di pubblica utilità ucraini allo scopo di infliggere sofferenze ancora maggiori al popolo ucraino è un crimine per il quale non può esservi impunità e deve cessare” scrive, esortando la Russia a porre immediatamente fine alle azioni che mettono in pericolo la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari civili, e sottolineando il pieno sostegno dell’Unione europea all’attività dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Da qui in avanti l’Ue intensificherà la fornitura all’Ucraina di assistenza umanitaria e di protezione civile, anche in natura, e contribuirà al ripristino delle infrastrutture critiche dell’Ucraina per aiutarla a superare l’inverno. Per questo, il Consiglio europeo invita la Banca europea per gli investimenti, in stretta cooperazione con la Commissione e le istituzioni finanziarie internazionali, a incrementare il sostegno per rispondere alle più urgenti esigenze infrastrutturali dell’Ucraina.

Sulla scia In tale della conferenza di Parigi sulla resilienza e la ricostruzione dell’Ucraina tenutasi il 13 dicembre 2022, il Consiglio europeo invita inoltre la Commissione a intensificare il coordinamento con l’industria europea e i partner internazionali per garantire all’Ucraina un approvvigionamento sostenibile di attrezzature prioritarie quali centrali termiche mobili, generatori di energia, trasformatori di potenza nonché apparecchiature ad alta tensione e di illuminazione.

L’Unione europea manterrà inoltre il suo sostegno agli sfollati, sia all’interno che all’esterno dell’Ucraina. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a rafforzare la pianificazione di emergenza, con il sostegno della Commissione. E resta determinata a fornire, insieme ai partner, aiuti finanziari all’Ucraina e a sostenerne la resilienza e la ricostruzione a lungo termine. In tale contesto, l’Unione europea ha convenuto di fornire all’Ucraina un’assistenza pari a 18 miliardi di euro nel 2023, e di creare tra i Paesi meebri del G7 una piattaforma di coordinamento dei donatori che riunisca vari organismi.

Spazio anche per il pieno accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra e gli altri crimini più gravi legati alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, comprese le modalità per assicurare l’accertamento delle responsabilità per il crimine di aggressione, con enfasi sul sostegno dell’Unione alle indagini del procuratore della Corte penale internazionale.

Il Consiglio europeo ha inoltre fatto il punto sulle opzioni per utilizzare i beni congelati al fine di sostenere la ricostruzione dell’Ucraina e a fini di riparazione. Invita la Commissione, l’alto rappresentante e il Consiglio a portare avanti i lavori, in conformità del diritto dell’UE e del diritto internazionale, sottolineando che il perseguimento del crimine di aggressione riguarda la comunità internazionale nel suo insieme.

Il Consiglio europeo ha discusso le modalità per aumentare ulteriormente la pressione collettiva esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla guerra di aggressione e ritiri le sue truppe dall’Ucraina. Strategia in cui si inseriscono pienamente le misure restrittive dell’UE nei confronti della Russia, anche attraverso il 9° pacchetto di misure restrittive dell’UE e il tetto internazionale al prezzo del petrolio, garantendo al tempo stesso condizioni di parità a livello mondiale.

Il Consiglio europeo ribadisce la sua condanna del sostegno militare alla guerra di aggressione russa fornito dalle autorità iraniane, che deve cessare. E l’Unione continuerà a fornire tutto il sostegno del caso alla Repubblica di Moldova, che si trova a far fronte alle molteplici ripercussioni della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, in particolare per quanto riguarda la sicurezza energetica.

Nel contesto del rafforzamento della sicurezza alimentare globale, il Consiglio europeo sottolinea inoltre l’importanza dei corridoi di solidarietà, di cui occorre sfruttare appieno il potenziale, e dell’iniziativa delle Nazioni Unite sui cereali del Mar Nero e del programma “Grain from Ukraine” (“Cereali dall’Ucraina”), richiamando l’attenzione sulla necessità di continuare a garantire la disponibilità e l’accessibilità economica dei prodotti agricoli e dei concimi.

Sicurezza e difesa

L’Ue si assume anche maggiori responsabilità per la propria sicurezza e, nel settore della difesa, persegue una linea d’azione strategica e rafforza la propria capacità di agire in modo autonomo. Il rafforzamento della base industriale e tecnologica del settore europeo della difesa fornirà un contributo in tal senso.

Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza del legame transatlantico quale emerge dalla bussola strategica dell’UE e dal concetto strategico della NATO. Occorre imprimere un’accelerazione a questi lavori, per questo il Consiglio ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare rapidamente lo strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni; la Commissione e l’Agenzia europea per la difesa a intensificare gli sforzi in corso per individuare le esigenze nonché facilitare e coordinare gli appalti congiunti, in particolare al fine di ricostituire le scorte, segnatamente alla luce del sostegno fornito all’Ucraina; la Commissione a presentare rapidamente una proposta relativa a un programma europeo di investimenti nel settore della difesa al fine di rafforzare la capacità e la resilienza del settore industriale e tecnologico di difesa europeo, comprese le PMI, nonché di colmare le lacune strategiche e ridurre le dipendenze tecnologiche e industriali.

Inoltre, ha chiesto un’ulteriore accelerazione dell’attuazione dei progetti sulle infrastrutture di mobilità militare, compresi i progetti di infrastrutture a duplice uso, ribadendo la volontà di investire nelle capacità necessarie per condurre l’intera gamma di missioni e operazioni, compresa la capacità di dispiegamento rapido, e invita gli Stati membri a utilizzare appieno gli strumenti e i quadri collaborativi a tal fine. Chiedendo investimenti in abilitanti strategici quali la cybersicurezza e la connettività spaziale, nonché nella resilienza delle infrastrutture critiche; ma anche la definizione di una politica forte dell’UE in materia di cyberdifesa sulla base della recente comunicazione congiunta della Commissione e dell’alto rappresentante; e la rapida attuazione del pacchetto di strumenti dell’UE contro le minacce ibride, in modo da rafforzare la capacità dell’Unione di contrastare le minacce e le campagne ibride in modo efficace, così come il rafforzamento della PSDC civile, nella prospettiva di adottare un nuovo patto sulla dimensione civile della PSDC entro maggio 2023.

Oltre a discutere anche di Vicinato meridionale e relazioni transatlantiche, via libera dell’ingresso della Croazia nello spazio Schengen a decorrere dal 1° gennaio 2023 e il riconoscimento di Paese candidato alla Bosnia-Erzegovina.

Infine l’Iran: l’Europa condanna ancora una volta le recenti condanne a morte pronunciate ed eseguite nel contesto delle proteste in corso nel Paese, chiedendo alle autorità iraniane di porre immediatamente fine a tale pratica e di annullare senza indugio le recenti condanne. L’Unione europea si oppone fermamente al ricorso alla pena di morte in qualsiasi momento e in ogni circostanza, in quanto inaccettabile negazione della dignità e dell’integrità dell’essere umano. Il Consiglio europeo chiede nuovamente alle autorità iraniane di porre fine all’ingiustificabile uso della forza nei confronti dei manifestanti pacifici, in particolare nei confronti delle donne.

Il Consiglio europeo ricorda la determinazione dell’Unione europea a fare in modo che tanto il primo quanto il secondo pilastro siano attuati come concordato nell’ottobre 2021 e invita la Commissione a monitorare i negoziati in corso relativi alla convenzione multilaterale sul primo pilastro e, se del caso, in mancanza di un accordo su una soluzione relativa a quest’ultimo pilastro, a presentare entro la fine del 2023 una proposta in merito.