Caro caffè: dove (e quanto) costa di più prenderlo al bar

Non accennano ad arrestarsi i rincari in ogni settore per gli italiani, questa volta colpiti nel cuore del tradizionale rito del caffè al bar. Dopo la fine delle misure anti Covid degli ultimi anni e la riapertura dei locali, per molti sarà quasi impossibile tornare al bancone. O lo faranno con una frequenza decisamente inferiore rispetto agli anni che hanno preceduto la pandemia. La situazione è sempre più fuori controllo, a fronte anche dell’imminente stagione turistica, che rischia di portare con sé ulteriori rialzi.

Caro caffè: prezzo medio di 1,10 euro a tazzina in Italia

A denunciare il caro caffè è Assoutenti, che ha stilato una sorta di mappa ufficiale dei prezzi dell’espresso nelle principali province italiane. E che ha scoperto che il prezzo medio di una tazzina è oggi di 1,10 euro. Quasi 7 centesimi in più rispetto al prezzo del 2021, di 1,038 euro.

Furio Truzzi, presidente dell’associazione, ha spiegato che “nei mesi scorsi avevamo denunciato i primi ritocchi dei listini del caffè nei bar italiani”, e i numeri ufficiali oggi confermano l’allarme e il trend al rialzo. Si parla di un rincaro annuo del 6%, che è “destinato a proseguire nei prossimi mesi”.

Diverse le motivazioni che stanno spingendo i gestori ad aumentare il prezzo del caffè. Da un lato c’è il caro bollette, che ha aumentato i costi energetici per gli esercenti. Dall’altro i costi sempre più alti delle materie prime, compresi i beni essenziali per i bar, come caffè e zucchero.

Spese che rendono sempre più difficile tenere la serranda alzata, e che si ripercuotono ovviamente sui clienti. Assoutenti stima che ogni giorno vengano consumate ben 9,3 milioni di tazzine di espresso al bar.

La mappa del caffè: dove costa di più e dove costa di meno

Vediamo dunque quali sono le province dove bere un caffè al bar costa di più.

Trento: 1,25 euro.

Bolzano: 1,24 euro.

Cuneo: 1,24 euro.

Ferrara: 1,20 euro.

Ravenna: 1,20 euro.

Reggio Emilia: 1,20 euro.

Rovigo: 1,20 euro.

Venezia: 1,20 euro.

Padova: 1,19 euro.

Vicenza: 1,19 euro.

In Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto c’è dunque il caffè più caro d’Italia, con la tazzina di espresso che abbatte in diversi casi la soglia psicologica di 1,20 euro, comunque impensabile fino a pochi anni fa.

Assoutenti ha però rilevato anche quali sono le province in cui il caffè costa di meno.

Catanzaro: 0,92 euro.

Reggio Calabria: 0,92 euro.

Napoli: 0,90 euro.

Messina: 0,89 euro.

Al Sud insomma il rito del caffè al bar rimane un piacere e non un salasso, con prezzi nettamente inferiori alla media nazionale. E proprio a Napoli, patria della bevanda simbolo dell’Italia, non sarebbe potuto essere altrimenti. Dalla mappatura dei prezzi emerge che a Trento una tazzina costa il 40,5% in più rispetto che a Messina, a parità di prodotto e preparazione.

Assoutenti ha anche messo a confronto i listini attualmente in vigore con quelli dello scorso anno, scoprendo che ci sono stati importanti rincari anche in province insospettabili.

Pescara: +16%.

Catanzaro: +15%.

Cosenza: +13,6%.

Alessandria: +13,5%.

Bari: +12,8%.

Cuneo: +12,7%.

Anche nel resto di Italia si registrano aumenti. Sono solo 5 le province in cui i prezzi non sono lievitati a distanza di un anno. Si tratta di Biella, Lucca, Macerata, Napoli e Novara, che hanno mantenuto invariati i listini del 2021.

Ci siamo già occupati nello scorso periodo del caro caffè, con le città italiane in cui costa di più: qua l’elenco. Non è solo l’espresso a costare di più: il caro colazione ha colpito anche i cornetti e il cappuccino, come spiegato qua. In 20 di euro il prezzo del caffè è raddoppiato. Ne abbiamo parlato qua.