Bollette bloccate per i cittadini dell’Emilia-Romagna

L’Autorità per la regolazione dell’energia, Arera, ha sospeso il pagamento delle bollette di luce, gas, rifiuti e acqua per i residenti dei comuni dell’Emilia-Romagna devastati dall’alluvione. Il provvedimento d’urgenza a sostegno della popolazione colpita è stato approvato per non gravare ulteriormente sui danni economici subiti dai cittadini coinvolti nell’emergenza.

Emilia-Romagna, Arera blocca le bollette

L’Arera ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito che “tra le fatturazioni sospese rientrano tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dai venditori o dai gestori del Servizio Idrico Integrato per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro”.

L’Autorità ha precisato che la sospensione dei pagamenti delle bollette rappresenta soltanto un primo provvedimento di urgenza tra quelli “eventuali” che saranno varati dal Governo per fare fronte alle conseguenze dell’alluvione, spiegando, inoltre, che “per garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applicherà la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 1° maggio 2023”.

“Nuovi interventi dell’Autorità potranno prevedere anche l’introduzione di specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti – si legge ancora – agevolazioni anche di natura tariffaria ed eventuali deroghe dal rispetto degli obblighi di cui alla regolazione vigente a favore degli operatori colpiti dagli eventi in argomento. Infine, i venditori e gestori che erogano i servizi pubblici sopra richiamati potranno offrire ulteriori agevolazioni più favorevoli, in linea con quanto disposto dalla delibera Arera”.

Emilia-Romagna, sospese bollette Gruppo Hera

A livello locale, i pagamenti delle bollette sono stati sospesi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna anche da parte del gruppo di servizi energetici e ambientali Hera.

La società multiservizi ha annunciato di aver bloccato da subito l’emissione delle fatture e le attività di recupero crediti riguardanti le sue forniture, dalla luce al gas, dal teleriscaldamento all’acqua, verso gli utenti colpiti dall’alluvione, dando la possibilità di sospendere i pagamenti delle bollette già emesse prima dell’inizio dell’emergenza maltempo (qui abbiamo spiegato cos’è l’effetto Stau, tra le cause dell’alluvione).

Il Gruppo Hera ha pubblicato un elenco, in continuo aggiornamento, dei Comuni compresi nella sospensione delle bollette:

Bagnacavallo

Bagnara di Romagna

Bertinoro

Brisighella

Budrio Casola Valsenio

Castel Bolognese

Castel del Rio

Castrocaro Terme e Terra del Sole

Cervia

Cesena

Civitella di Romagna

Conselice

Cotignola

Dovadola

Faenza

Forlì

Galeata

Loiano

Lugo

Massa Lombarda

Medicina

Meldola

Mercato Saraceno

Modigliana

Molinella

Monterenzio

Monzuno

Mordano

Predappio

Premilcuore

Ravenna

Riolo Terme

Rocca San Casciano

Russi

Sant’Agata Feltria

Sant’Agata sul Santerno

Sarsina

Savignano sul Rubicone

Solarolo

Tredozio

Come abbiamo riportato qui, per venire incontro ai cittadini residenti nei territori dell’Emilia-Romagna devastati dall’alluvione, il Governo ha annunciato il congelamento dei versamenti tributari per bocca del viceministro dell’Economia Maurizio Leo, mentre la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone ha promesso la sospensione degli adempimenti e dei versamenti in materia previdenziale e assistenziale.