Benzina, conviene farla ora? Quanto costa il pieno

Mentre l’inflazione riprende la sua corsa il prezzo dei carburanti torna di nuovo a scendere, facendo segnare nei primi giorni di maggio un netto calo alla pompa di benzina. Il mese corrente si è aperto con un crollo delle quotazioni dei prodotti raffinati mentre il Brent è arrivato a 75 dollari. Condizioni che hanno permesso in particolare alle quotazioni del diesel di segnare un record rispetto all’ultimo anno, dimezzando il primato registrato a metà dello scorso giugno e raggiungendo il livello più basso dal 4 gennaio 2022.

Benzina e diesel, prezzi giù: i dati

Sulla base dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero del Made in Italy e delle imprese, aggiornati alle 8 del 2 maggio, dall’elaborazione di Quotidiano Energia risulta che il prezzo medio praticato della benzina in modalità self service rimane stabile a 1,857 euro al litro, con le tariffe delle diverse compagnie che variano tra 1,836 e 1,865 euro al litro, mentre le pompe bianche espongono 1,859 euro al litro.

Anche il prezzo medio praticato del diesel in modalità fai-da-te resta basso a 1,710 euro al litro, con prezzi medi registrati tra 1,690 e 1,715 euro al litro, mentre i distributori senza insegne fanno segnare i 1,712 euro al litro.

Per quanto riguarda il servito, il prezzo medio praticato della benzina è ancora a 1,997 euro al litro, con le compagnie che espongono prezzi tra 1,927 e 2,067 euro al litro, mentre gli impianti senza logo 1,910 euro a litro. La media del diesel al servito è di 1,856 euro al litro, stabile rispetto all’1,857 registrato nella rilevazione precedente, con i punti vendita delle compagnie tra 1,787 e 1,915 euro/litro e quelli senza insegna a 1,767).

In generale, a tagliare di un centesimo a litro le tariffe sia della benzina che del gasolio sono state Eni, IP e Q8.

I prezzi praticati del Gpl risultano, invece, compresi tra 0,770 e 0,789 euro al litro (no logo 0,756). Infine il costo medio del metano si posiziona tra i 1,592 e 1,665 euro al chilo (no logo 1,650).

In autostrada, secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, la benzina self service è a 1,920 euro al litro (servito 2,182), il gasolio self service 1,791 euro al litro (servito 2,067), Gpl 0,874 euro al litro, metano 1,658 euro al kg e Gnl 1,496 euro al kg (qui avevamo spiegato cosa cambia per i benzinai con le nuove regole sui prezzi).

Benzina e diesel, prezzi giù: dove costa meno

Andando a guardare i prezzi esposti dalle pompe di benzina sul territorio, la provincia nella quale si registra un prezzo medio giornaliero della benzina più elevato è oggi quella di Nuoro, seguita da Vibo-Valentia e Avellina, seconda e terza provincia dove la verde è più costosa.

Sempre considerando il costo della benzina, ad Ancona si trova invece il prezzo medio giornaliero più basso, davanti a Biella e Fermo, all’ultimo gradino del podio delle province più economiche dove fare il pieno. Secondo quanto rilevato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il prezzo medio settimanale nazionale della benzina è di 1,858, in calo rispetto alla settimana precedente.

Nuoro è la provincia dove il prezzo giornaliero è più elevato anche per il diesel, seguita ancora una volta da Vibo-Valentia, ma con al terzo posto questa volta Trieste.

La provincia più economica dove fare il pieno di gasolio è Rieti, seguita da Cagliari e Ancona. Il prezzo medio settimanale nazionale rilevato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è 1,711, in discesa rispetto ai sette giorni precedenti.

Per mesi gli automobilisti si sono chiesti come mai il prezzo del diesel fosse più alto di quello della benzina, quando da sempre è stato il contrario, fenomeno che avevamo provato a spiegare qui.