Fonte: ANSA Il marchio Vodafone, che sarà acquisito da Swisscom in Italia

La società svizzera Swisscom, che controlla già Fastweb in Italia e che è per il 51% di proprietà del Consiglio Federale svizzero, è in trattativa avanzata per acquistare le operazioni di Vodafone in Italia. La totalità dell’azienda di telecomunicazioni passerebbe di mano per circa 8 miliardi di euro.

Il progetto dietro a questa acquisizione sarebbe la fusione con la stessa Fastweb in Italia per creare una nuova entità maggiormente concorrenziale con gli altri operatori del settore. Nei mesi scorsi Vodafone era già stata in trattative con un altro operatore, Iliad, per cedere il proprio ramo italiano.

Swisscom acquista Vodafone, il progetto di fusione con Fastweb

Come anticipato dal sito ‘Bloomberg’, Swisscom ha presentato un’offerta da 8 miliardi di euro per acquisire le operazioni in Italia di Vodafone, colosso inglese della telefonia mobile e delle telecomunicazioni. Vodafone è uno dei principali attori all’interno del mercato italiano. L’intero gruppo ha 362 milioni di clienti nel in Europa tra rete mobile, fissa e TV. Nel nostro Paese agisce dal 2002, quando acquistò Omnitel, uno dei primi operatori privati del settore.

Swisscom è invece la principale società di telecomunicazione svizzera. È controllata per il 51% dal Consiglio Federale, quindi dallo Stato elvetico. Possiede già un altro importante operatore telefonico che lavora sul territorio italiano, Fastweb. La società stessa ha sottolineato come il progetto principale dietro a questa acquisizione sia quello di fondere Fastweb e Vodafone in Italia.

“La transazione sarebbe un passo fondamentale per consentire a Swisscom di realizzare il suo obiettivo strategico di creare valore a lungo termine in Italia e sarebbe pienamente conforme agli obiettivi strategici dati del Consiglio Federale” ha scritto l’azienda in una nota.

L’offerta di Iliad e i cambiamenti nel mercato delle telecomunicazioni italiano

Anche il gruppo Vodafone ha confermato l’avanzato stato delle trattative per questa acquisizione. Il titolo è cresciuto in Borsa del 2%, mentre il colosso inglese ha anche fatto riferimento in una nota ad altre offerte che avrebbe esplorato con attenzione. Nei mesi scorsi si era infatti consolidato un interesse di Iliad, società francese, per le operazioni di Vodafone in Italia. Da poco arrivata sul mercato italiano, Iliad avrebbe però presentato un’offerta più complessa.

L’idea francese era quella della creazione di una nuova entità che operasse sul territorio italiano, posseduta al 50% da Vodafone e da Iliad. Il gruppo inglese ha invece preferito la soluzione più diretta della compagnia svizzera, che prevede un’acquisizione totale. Le trattative non sono però ancora interamente concluse, come sottolinea Vodafone stessa in una nota.

Per il consumatore, questa operazione ha due aspetti. Da una parte ridurrà, con la fusione tra Fastweb e Vodafone, il numero di operatori telefonici in Italia. Dall’altra potrebbe introdurre sul mercato un nuovo attore con una maggiore forza, che potrebbe aumentare quindi la competizione e abbassare i prezzi. L’Italia è tra i Paesi europei con i costi più bassi per gli abbonamenti di telefonia mobile, proprio a causa di un panorama estremamente competitivo.

Al momento l’operatore con più clienti è Tim, seguito da Vodafone e Wind Tre. Nessuno di questi però riesce a raggiungere il 30% della quota di mercato. Iliad, arrivata nel 2020, ha esacerbato ulteriormente la competizione con offerte a prezzi molto bassi, guadagnandosi circa il 10% dei clienti in pochi anni.