Sciopero 20 settembre 2024 del trasporto pubblico, bus e treni a rischio: gli orari

Fonte: ANSA Autobus Atac fermo per lo sciopero a Roma

Scatta lo sciopero dei trasporti pubblici locali a livello nazionale per l’intera giornata di venerdì 20 settembre. I sindacati di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione che a partire dalle 8.30 circa porterà allo stop di bus, metro e tram in tutta Italia, ad eccezione delle fasce di garanzia. Da Milano a Napoli, da Torino a Roma, sono previsti per 24 ore gravi disagi alla mobilità dei cittadini, che potrebbero riguardare anche i treni regionali.

L’agitazione nazionale

I sindacati di Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sindacato generale di base hanno motivato la proclamazione dello sciopero per “l’indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti: l’aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del TPL; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il TPL”, come si legge nel comunicato congiunto.

A incrociare le braccia nella stessa giornata di venerdì 20 anche l’USB Lavoro privato, che ha indetto la propria agitazione nazionale di 24 ore a causa del “mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027”.

Sciopero Atm a Milano

A Milano lo sciopero Atm durerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Sempre in Lombardia, l’agitazione nel trasporto pubblico sciopero potrebbe portare disagi anche sulla funicolare Como-Brunate dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30 fino al termine del servizio.

Stop dei mezzi Atac a Roma

La giornata nera del trasporto pubblico interessa invece Roma, con lo sciopero sull’intera rete Atac e le reti gestite dagli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

Soltanto per Atac ci sarà, inoltre, un’agitazione di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamato da Usb Lavoro Privato e Orsa. In ogni caso il servizio pubblico sarà assicurato nelle fasce di garanzia: fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Bus e tram cancellati a Bologna

Anche la Tper di Bologna aderisce allo sciopero di 24 ore in bus e corriere, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio, sempre nel rispetto delle fasce di garanzia,

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino del capoluogo emiliano saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Rischio cancellazioni a Firenze

Circolazione locale a rischio per lo sciopero anche in Toscana e a Firenze, dove la società Gest comunica che sono possibili disservizi tutto il giorno, fatte salve le fasce dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Anche i bus di Autolinee Toscane possono subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione, ma il servizio è garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Torino, Gtt non aderisce

A differenza del resto delle grandi città italiane, a Torino lo sciopero del trasporto pubblico non riguarderà Gtt: il Gruppo Torinese Trasporti, infatti, non ha abbracciato l’agitazione nazionale indetta dai sindacati.

Per la giornata di venerdì 20 settembre, autobus, tram e metro dovrebbero circolare regolarmente in tutto il capoluogo piemontese.

Mezzi Eav e Anm fermi a Napoli

Lo sciopero a Napoli fermerà, invece, bus, metro, tram e funicolari dalle ore 03.01 del 20 settembre alle ore 03.00 del 21 settembre.

Garantito il servizio delle Linee Vesuviane, dalle ore 06.18 alle ore 8.02 e dalle ore 13.18 alle ore 17.32, così come sarà assicurata la mobilità sulle Linee Flegree sono dalle ore 5.00 alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30.

Fasce di garanzia anche nelle linee suburbane, secondo i seguenti orari:

da Napoli per

Piedimonte 07:47

Piedimonte 17:27

Piedimonte 20:30

per Napoli da

Piedimonte 05:10

Piedimonte 06:21

Piedimonte 17:21

Attiva la metro Piscinola-Aversa dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00.