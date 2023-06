Prezzi benzina, cosa succede ora: si cambia di nuovo

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: ANSA Benzina e diesel, ecco perché i prezzi continueranno ad aumentare

I prezzi della benzina sono nuovamente in aumento in Italia. Dopo un breve periodo di relativa stabilità con una leggera variazione al rialzo, gli automobilisti italiani (e non solo) devono fare i conti con un ulteriore aumento dei costi del carburante.

Come sempre, il costo del petrolio è uno dei principali fattori che influisce negativamente sui prezzi della benzina. Nella scorsa settimana, il prezzo del petrolio è aumentato del 3,4% a causa di diversi motivi che si riscontrano sia al di fuori dell’Europa che all’interno del Vecchio Continente.

L’effetto prolungato della pandemia da COVID-19 si fa ancora sentire, anche a oltre tre anni dall’inizio dell’emergenza. La Cina, in particolare, essendo il Paese più consumatore di energia al mondo, deve ancora affrontare le difficoltà causate dal Coronavirus. Ciò ha causato un aumento delle quotazioni petrolifere sui mercati internazionali, generando un effetto domino.

Benzina e diesel: prezzi in aumento

Secondo i dati elaborati da Quotidiano Energia basati sulle comunicazioni dei gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si osserva un significativo aumento dei prezzi dei carburanti, dopo la tendenza al ribasso dei mesi precedenti. Attualmente, il prezzo medio della benzina self-service in Italia è di 1,847 euro al litro, con minimi di 1,834 euro e picchi massimi di 1,857 euro.

Per quanto riguarda il diesel self-service, il prezzo si attesta a 1,685 euro al litro, con le compagnie che offrono prezzi compresi tra 1,675 e 1,700 euro al litro. Nei distributori no logo, invece, il diesel ha un prezzo medio di 1,669 euro al litro.

I prezzi dei carburanti variano anche a seconda del servizio di erogazione assistita: il costo medio della benzina è di 1,984 euro al litro, con le compagnie che oscillano tra 1,923 e 2,060 euro al litro. Per quanto riguarda il diesel, il prezzo medio è di 1,825 euro al litro, con oscillazioni tra 1,764 e 1,904 euro al litro a seconda delle diverse compagnie.

Per quanto riguarda il GPL, i prezzi si situano tra 0,734 euro e 0,752 euro al litro, mentre il metano ha una media di prezzo compresa tra 1,450 e 1,556 euro al chilogrammo, secondo i dati forniti dagli operatori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e riportati da Quotidiano Energia.

Quanto costa la benzina oggi: i prezzi

Ecco le medie dei prezzi dei carburanti praticati dai distributori in Italia:

Benzina self-service: 1,847 euro/litro

Benzina self-service no logo: 1,834 euro/litro

Diesel self-service: 1,685 euro/litro

Diesel self-service no logo : 1,669 euro/litro

Benzina servita: 1,984 euro/litro

Benzina servita no logo: 1,886 euro/litro

Diesel servito: 1,825 euro/litro

Diesel servito no logo: 1,722 euro/litro

GPL: tra 0,734 e 0,752 euro/litro

GPL no logo: 0,713 euro/litro

Metano: tra 1,450 e 1,556 euro/kg

Metano no logo: tra 1,466 e 1,556 euro/kg

Prezzi in aumento con le vacanze estive, cosa ci aspetta

I recenti aumenti dei prezzi dei carburanti si verificano in un momento storico particolare per l’industria automobilistica in Europa e anche in Italia. C’è ancora un forte scetticismo riguardo alla decisione di vietare la vendita di auto a benzina e diesel in tutta Europa. Questa decisione rappresenta un cambiamento drastico che pone a rischio migliaia di posti di lavoro, ma allo stesso tempo segna una svolta nella continua ricerca di riduzione delle emissioni di CO2 con benefici per l’ambiente.

Gli aumenti che arrivano proprio a ridosso delle vacanze estive, preoccupa non poco, perchè c’è il rischio che con il passare delle settimane il prezzo del carburante possa aumentare ancora, soprattutto se ciò dovesse accadere nel mese di agosto, che è quello in assoluto in cui gli italiani si spostano di più per le vacanze.