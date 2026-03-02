Pressione fiscale in Italia al 43,1%, nel mentre il Pil è fermo: i dati

Crescita moderata ma indebitamento ancora sopra la soglia Ue. Giorgetti accusa il Superbonus, mentre le opposizioni attaccano sulla pressione fiscale

Foto di Giorgia Bonamoneta

Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Pubblicato:

Pressione fiscale in Italia al 43,1%, nel mentre il Pil è fermo: i dati
ANSA
Pressione fiscale in Italia al 43,1%.

Il Pil italiano cresce, ma a un volume moderato. L’ultimo dato Istat mostra un aumento del Pil pari allo 0,5% con il rapporto deficit-Pil al 3,1%, ovvero appena sopra la soglia che permetterebbe l’uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.

In generale, come racconta Confcommercio analizzando i dati pubblicati da Istat, c’è un miglioramento rispetto ai numeri del 2024, quando il rapporto rispetto al Pil, ma è minimo. Dietro ai dati ci sarebbe un incremento in volume del 3,5% degli investimenti fissi lordi e dello 0,9% dei consumi finali nazionali. Per i flussi esterni: le importazioni fanno segnare +3,6% e le esportazioni +1,2%. Dai parlamentari dell’opposizione delle commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato arrivano le critiche per una crescita quasi pari allo zero e per l’aumento del debito pubblico, cresciuto di più di tre punti in due anni.

Pil in aumento: crescita sostenuta dalla domanda nazionale

L’Istat ha pubblicato il rapporto sul Pil e l’indebitamento delle amministrazioni pubbliche. È stato preso in analisi il periodo che va dal 2023 al 2025. In questa finestra di tempo il Pil a prezzi di mercato è stato pari a 2.258.049 milioni di euro, in aumento del +2,5% rispetto al 2024. Anche in volume il Pil è cresciuto, in maniera moderata, dello 0,5%.

A trainare l’aumento è la domanda interna, che ha registrato un volume del +3,5% degli investimenti fissi lordi e dello 0,9% di consumi finali nazionali rispetto al 2024. Come già anticipato, in aumento anche i flussi con l’esterno con le importazioni di beni e servizi salite del +3,6% e le esportazioni del +1,2%.

È stata la domanda nazionale, al netto delle scorte, ad aver contribuito positivamente alla dinamica del Pil per 1,5 punti percentuali, mentre la domanda estera netta e le variazioni delle scorte sono state in negativo rispettivamente per 0,7 e 0,2 punti.

Deficit e pressione fiscale in rialzo

La crescita del Pil appare moderata, appena lo 0,5%, e si tratta di un valore inferiore alla stima iniziale dell’istituto che ipotizzava una crescita dello 0,7%.

Altri sono i dati emersi dal rapporto, come il deficit, ovvero la differenza tra le entrate e le uscite che viene misurata in rapporto al Pil. Questo è stato pari al 3,1%, in miglioramento rispetto al 3,4% del 2024. Si traduce in un indebitamento minore, che però ancora non riesce a scendere sotto la soglia del 3%, la quale garantirebbe l’uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo prevista dall’Unione Europea per i Paesi con un disavanzo eccessivo.

La pressione fiscale complessiva, data dalle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dai contributi, è salita al 43,1%, in aumento rispetto al 2024 quando era al 42,4%. Il rialzo è dovuto alla crescita delle entrate fiscali e contributive (+4,2%), che come spiega l’istituto “sono superiori a quella del Pil a prezzi correnti +2,5%”.

Il commento di Giorgetti: il dato è provvisorio

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha commentato i dati dell’Istat ricordando che si tratta di un dato provvisorio. Ha quindi sottolineato che cercheranno di capire le valutazioni dell’Istat, ma che i dati fotografati sono colpa del Superbonus condomini, considerato causa principale del dato attuale.

La dichiarazione completa:

È un dato provvisorio, prima delle comunicazioni che l’Italia farà all’Ue. Cercheremo di capire le valutazioni Istat. Peccato per il colpo di coda del Superbonus condomini, causa principale del dato di oggi.

A questi dati e al commento di Giorgetti ha replicato il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli. Fa il punto sul Superbonus e ricorda a Giorgetti che questo non influisce sul deficit: “Significa che nonostante la folle austerità che avete imposto e il record di pressione fiscale che avete raggiunto, non siete nemmeno riusciti a portare il deficit sotto il 3%”, commenta.

Secondo Patuanelli, il motivo della crescita quasi a zero punti dell’Italia è che il governo ha distrutto il tessuto produttivo. “Per una volta, guardatevi allo specchio e smettetela di cercare scuse puerili, avete portato il Paese sull’orlo del baratro”, ha scritto su Facebook.

Istat Tasse e Contributi