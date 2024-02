Btp Valore 2024, nuova emissione dal 26 febbraio all’1 marzo: le indicazioni del Mef

Fonte: 123RF Banconote di diverso taglio

Si avvicina la terza emissione, la prima del 2024, dei Btp Valore, i titoli di Stato riservati esclusivamente ai piccoli risparmiatori individuali e al mercato retail, disponibili per la sottoscrizione da lunedì 26 febbraio alle ore 13 di venerdì 1 marzo, salvo chiusura anticipata. Si tratta dei buoni garantiti interamente dallo Stato, senza vincoli né commissioni, con cedole periodiche crescenti e un premio fedeltà per coloro che avranno tenuto il titolo fino alla scadenza.

La nuova emissione

Per questa terza emissione cambiano le condizioni rispetto alle prime due di giugno e ottobre 2023, che hanno raccolto rispettivamente 18,191 miliardi e 17,19 miliardi di euro (qui avevamo parlato del successo del Btp Valore).

I risparmiatori riceveranno ogni tre mesi il pagamento delle cedole, calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo, sulla base cioè del cosiddetto meccanismo “step-up” di 3+3 anni, ossia in aumento progressivo nei tre anni successivi (lo scorso ottobre era di 3+2).

Le prime due emissioni, in scadenza a giugno 2027 e ottobre 2028, pagano rispettivamente tassi del 3,25% per i primi due anni, in salita al 4% negli altri due, e il 4,10%, che crescerà fino al 4,50% nei successivi due anni.

Il titolo della terza emissione avrà una durata più lunga di sei anni e anche in questo caso è previsto un premio extra di fedeltà, in aumento però dallo 0,5% allo 0,7% lordo del valore nominale immesso in portafoglio titoli, per i risparmiatori che lo acquistano nei giorni del collocamento e lo conservano fino alla fine.

In caso di trasferimento del titolo tra conti anche diversamente cointestati, è importante che alla scadenza del titolo almeno uno dei cointestatari all’epoca dell’acquisto all’emissione figuri quale intestatario del conto titoli.

Le condizioni

Il ministero dell’Economia ricorda che i tassi minimi garantiti insieme al codice ISIN che identifica il titolo saranno comunicati venerdì 23 febbraio, che il buono di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento e che il taglio minimo acquistabile per ciascun lotto è di 1.000 euro.

La tassazione è pari al 12,5%, agevolata per il Btp Valore, che è esente da imposte di successione e da commissione bancaria a carico degli investitori che lo acquistano all’emissione. In ogni caso i risparmiatori potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di Intesa San Paolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. e l’acquisto si potrà effettuare attraverso il proprio home banking, se è previsto il servizio di trading online, o attraverso il proprio referente in banca, o ancora all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Per poter sottoscrivere il Btp Valore il risparmiatore deve rispettare le seguenti condizioni:

aver sottoscritto il contratto sui servizi di investimento;

aver effettuato il Questionario di profilazione MIFID e che questo sia ancora in corso di validità e non scaduto;

essere stato classificato ai fini MIDIF;

avere un deposito titoli associato al Libretto Postale o al Conto Corrente.

Le comunicazioni ufficiali sulla nuova emissione del Btp Valore, la scheda informativa e la Nota tecnica per gli operatori saranno resi disponibili sul sito del Mef e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico (qui le nuove emissioni del 2024 del Tesoro tra Btp Valore e Green).