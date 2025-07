Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Carrefour lascia l'Italia, ufficiale l'acquisizione di NewPrinces

Nel luglio 2025, il gruppo alimentare NewPrinces ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Carrefour Italia. L’intesa, sottoscritta con Carrefour Nederland Bv e Carrefour Sa, ha un valore aziendale pari a circa un miliardo di euro. L’operazione coinvolge una rete di oltre mille punti vendita distribuiti in sei regioni italiane. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso apprezzamento per l’operazione, sottolineando il potenziale rafforzamento del Made in Italy.

I costi dell’operazione e il valore economico

L’acquisizione è stata definita sulla base di una Enterprise Value di un miliardo di euro. Carrefour contribuirà inoltre con un investimento una tantum di 237,5 milioni di euro destinato al rilancio industriale e alla continuità operativa. Da parte sua, NewPrinces investirà 200 milioni di euro al momento del closing, previsto entro la fine del terzo trimestre 2025. Gli investimenti complessivi ammonteranno a 437,5 milioni di euro.

Il gruppo acquisito ha generato un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro nel 2024. A seguito del completamento dell’acquisizione, il fatturato consolidato del gruppo NewPrinces raggiungerà circa 6,9 miliardi di euro. Il piano industriale prevede di superare i 7 miliardi entro il 2026.

Le ragioni della cessione da parte di Carrefour

Carrefour Italia viene ceduta all’interno di una strategia più ampia da parte del gruppo francese per ristrutturare le proprie attività a livello internazionale. Il contributo una tantum e il valore dell’equity simbolico indicano una volontà di disimpegno graduale dal mercato italiano.

Secondo quanto riportato da NewPrinces, l’acquisizione permette una “integrazione verticale tra produzione e distribuzione”, consentendo al gruppo di ottimizzare le sinergie logistiche, valorizzare i brand esistenti e ampliare le piattaforme omnicanale.

L’impatto sui 13.000 lavoratori

L’operazione interessa direttamente circa 13.000 lavoratori di Carrefour Italia. Il nuovo assetto porterà NewPrinces a diventare il primo operatore del settore alimentare in Italia per numero di dipendenti e il secondo per fatturato.

Nel complesso saranno oltre 18.000 i dipendenti del gruppo a livello globale con ulteriori 11.000 persone impiegate nelle attività accessorie. Al momento non sono previsti tagli al personale. Le riorganizzazioni interne e i cambiamenti operativi, soprattutto nelle regioni dove la presenza è più diffusa (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana), potrebbero determinare modifiche nella struttura del lavoro.

Il ministro Urso incontrerà nei prossimi giorni il presidente esecutivo di NewPrinces, Angelo Mastrolia, per discutere gli sviluppi industriali e occupazionali, coinvolgendo successivamente le organizzazioni sindacali.

L’obiettivo di NewPrinces

Con questa acquisizione, NewPrinces punta a trasformarsi da produttore industriale a operatore integrato food & retail. L’accesso diretto al consumatore finale, la valorizzazione dei propri marchi nei canali retail e lo sviluppo di nuove soluzioni di vendita e consegna rappresentano i principali assi strategici.

La rete acquisita comprende più di 1.000 supermercati e punti vendita, distribuiti soprattutto in aree ad alta densità abitativa. Questa infrastruttura costituisce un canale commerciale di rilievo, che sarà utilizzato per rafforzare la presenza del gruppo sul mercato italiano e consolidare la propria posizione in Europa. Il piano di investimenti prevede la modernizzazione progressiva dei punti vendita e il rilancio del marchio GS in Italia. Solo poche settimane fa è stata ufficializzata l’acquisizione di Plasmon da parte di NewPrinces, altro ingresso nella multinazionale italiana.