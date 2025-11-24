Enel e la mobilità elettrica, l’infrastruttura intelligente verso un futuro sostenibile

Con Waybox e una rete in espansione, Enel rende la mobilità elettrica accessibile, pratica e vantaggiosa per tutti

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Enel Mobilità elettrica Enel

La transizione verso veicoli a zero emissioni costituisce oggi una delle leve più potenti per ridurre le emissioni e centrare gli obiettivi climatici dell’Unione Europea. In questo contesto di profondo cambiamento, Enel emerge come uno dei player di riferimento, attiva nella realizzazione di tecnologie innovative e reti di ricarica diffuse sul territorio, supportando privati e aziende nel loro viaggio quotidiano verso forme di energia più pulite.

Il supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con i suoi finanziamenti dedicati alla sostenibilità, ha accelerato lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica nazionale, trasformando la mobilità elettrica in un’opzione sempre più pratica e alla portata di tutti.

La Rete Enel, un impatto concreto sul territorio nazionale

Il contributo di Enel all’espansione dell’infrastruttura di ricarica è stato determinante, con particolare attenzione alle zone urbane e alle regioni del Centro-Sud, storicamente penalizzate in termini di copertura. Questa visione strategica di sviluppo territoriale ha contribuito a eliminare uno dei principali ostacoli psicologici per chi considera l’acquisto di un veicolo elettrico: la paura di rimanere senza energia.

I dati confermano l’efficacia di questo approccio: la Rete Enel ha già reso possibili milioni di chilometri in elettrico, con cifre che dimostrano non soltanto l’investimento concreto dell’azienda, ma anche come sempre più italiani stiano abbracciando questa modalità di spostamento rispettosa dell’ambiente. Ogni punto di ricarica attivato, ogni sessione completata, rappresenta un tassello verso un domani in cui viaggiare non significherà più danneggiare il Pianeta.

Enel

Waybox, il sistema di ricarica domestico che fa la differenza

Chi possiede già un’auto elettrica o ne sta considerando l’acquisto trova in Waybox la risposta di Enel: una wallbox domestica intelligente ideata per un’esperienza di ricarica protetta, rapida e adattabile alle proprie necessità. Waybox va oltre il concetto tradizionale di punto di ricarica, perché si tratta di un sistema evoluto che dialoga con l’intero impianto energetico dell’abitazione.

Proposta in molteplici varianti per rispondere a differenti requisiti, Waybox è disponibile con potenze da 7,4 kW e 22 kW, sia nella versione con cavo fisso che in quella con attacco socket. Gli utenti possono scegliere la formula con solo spedizione a casa oppure optare per il servizio completo che include anche l’installazione professionale, ottenendo così una soluzione pronta all’uso senza complicazioni.

Sul fronte tecnico, Waybox è un unicum nel settore della ricarica residenziale. Integra connessione Wi-Fi e LTE per rimanere costantemente aggiornata e collegata, tecnologia RFID per un’attivazione immediata e protetta, e soprattutto integrazione con sistemi fotovoltaici attraverso la modalità Solar Charging. Questa funzione permette di alimentare il veicolo dando priorità all’elettricità generata dai propri pannelli solari, ottimizzando l’autosufficienza energetica e rendendo gli spostamenti ancora più ecologici ed economicamente vantaggiosi. Il modulo Lead Optimization Pro arricchisce ulteriormente il dispositivo, amministrando con intelligenza i flussi energetici e bilanciando in modo ottimale il carico elettrico domestico.

La gestione digitale con l’applicazione Enel On Your Way

L’ecosistema Waybox trova il suo completamento nell’app Enel On Your Way, la piattaforma digitale che consente di gestire ogni aspetto della ricarica direttamente dallo smartphone. L’applicazione permette di impostare la pianificazione delle ricariche negli orari più favorevoli, controllare in diretta l’andamento e il consumo energetico, e soprattutto ridurre la spesa sfruttando al meglio il proprio piano tariffario. Chi dispone di una tariffa con fasce orarie differenziate, per esempio, può programmare la ricarica nei momenti di minor costo, assicurandosi un vantaggio economico considerevole nel tempo.

Questa sinergia tra componente fisica e digitale eleva la ricarica da semplice operazione tecnica a parte integrante di una mobilità davvero intelligente, dove efficienza nei consumi ed economicità si intrecciano con il rispetto ambientale. Non parliamo più solamente di rifornire un veicolo: si tratta di amministrare con cognizione e strategia l’intero fabbisogno energetico personale.

Enel

Una proposta commerciale riservata alla clientela Enel

Per facilitare ulteriormente il passaggio alla mobilità a batteria, Enel ha lanciato una campagna promozionale riservata a chi è già cliente per luce o gas o per chi sceglie di diventarlo. I clienti attuali possono acquistare Waybox Start Cellular 7,4 kW Socket (nella formula con sola consegna) al costo agevolato di 199 euro IVA inclusa, oppure Waybox Start Cellular 7,4 kW Cable (nella formula con sola consegna) a 249 euro IVA inclusa.

La campagna rimarrà attiva fino al 3 dicembre 2025 e costituisce un’occasione da prendere in considerazione per avviare il proprio percorso verso una mobilità più verde beneficiando di tutta la tecnologia Enel. Per approfondimenti e per aderire all’iniziativa, si può consultare la sezione dedicata all’offerta Waybox sul portale ufficiale Enel.