Fonte: 123RF I miliardari di Milano

Milano sta diventando uno dei centri finanziari più importanti d’Europa insieme a Londra e Parigi. Un percorso testimoniato anche dal gran numero di miliardari che risiedono regolarmente in città. Si tratta in tutto di 17 persone, tutte italiane, che hanno scelto il capoluogo lombardo come base delle loro operazioni.

Oltre a loro, la città ha attratto negli ultimi anni anche un gran numero di milionari. Tra questi, 2.000 vengono dall’estero e hanno approfittato della legge voluta dal governo Renzi, che prevede un’imposta fissa sui capitali all’estero in caso di spostamento della residenza in Italia.

La classifica delle città con più milionari

Una ricerca di Henley & Partners ha permesso di stilare la classifica delle città del mondo con più milionari. Gli Usa rimangono il Paese più rappresentato, con 11 centri nella top 50, ma l’Europa continua a farsi rispettare anche in questa categoria. Se Londra soffre il declino della City dovuto a Brexit calando al sesto posto, Parigi resiste a settimo e Milano si affaccia alle porte della top 10.

New York, 384.500 milionari; San Francisco 342.400 milionari; Tokyo, 292.300 milionari; Singapore, 242.400 milionari; Los Angeles, 220.600 milionari; Londra, 215.700 milionari; Parigi, 160.100 milionari; Hong Kong, 154.900 milionari; Sydney, 152.900 milionari; Chicago, 127.100 milionari.

Milano, come detto, si ferma all’11° posto con 115mila residenti milionari. Un dato in forte crescita negli ultimi 10 anni (+24%), anche grazie ad alcuni incentivi fiscali che hanno attratto i più ricchi in Italia. Tra i milionari di Milano, ci sono anche 17 persone che hanno un patrimonio superiore a 1 miliardo di dollari.

Chi sono i miliardari di Milano

Tra le città italiane, Milano rimane quella con più miliardari. Anche la capitale Roma non può competere, visto che ospita soltanto 9 miliardari contro i 17 del capoluogo lombardo. Tutti i miliardari milanesi sono italiani e rappresentano grandi gruppi della moda, della farmaceutica e della finanza italiane.

Giorgio Armani, 11 miliardi; Massimiliana Landini Aleotti (gruppo Menarini), 7,2 miliardi; Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, 6,6 miliardi; Eredi Del Veccio, 6,6 miliardi a testa; Gianfelice e Paolo Rocca (Tenaris), 5,6 miliardi; Luca e Alessandra Garavoglia (Campari), 4,3 miliardi; Remo Ruffini (Moncler), 4 miliardi; Susan Carol Holland (Amplifon), 3,5 miliardi; Marina Berlusconi, 2,1 miliardi; Domenico Dolce e Stefano Gabbana, 1,9 miliardi; Massimo Moratti, 1,9 miliardi; Annalisa e Massimo Doris (Mediolanum), 1,5 miliardi; Piersilivio Berlusconi, 2,1 miliardi; Barbara Berlusconi, 1,2 miliardi; Eleonora Berlusconi, 1,2 miliardi; Luigi Berlusconi, 1,2 miliardi; Giuliana e Marina Caprotti (Esselunga), 1,1 miliardi.

La flat tax e i benefici per il Fisco

Una delle ragioni per cui Milano è diventata un punto di attrazione così forte per i miliardari italiani e soprattutto per i milionari europei è una legge del 2017 voluta dal governo allora guidato da Matteo Renzi. Questa norma imponeva una tassazione fissa per i capitali esteri di persone che prendevano la residenza in Italia. Inizialmente la cifra era fissata a 100mila euro, ma fu poi aumentata a 200mila.

Secondo i dati del Ministero del’Economia e delle Finanze, nel solo 2023 sono state 1.242 le persone che si sono avvalse di questa norma. A seguito del loro trasferimento, il 46% di loro ha dichiarato redditi in Italia, portando nelle casse del Fisco circa 87 milioni di euro. In totale, da quando esiste, la flat tax sui capitali esteri ha portato in Italia circa 4.500 persone, metà delle quali hanno scelto Milano come residenza.