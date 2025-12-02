Tra gli oltre 400 emendamenti segnalati per modificare il testo della Manovra per il 2026, Fratelli d’Italia ne ha inserito uno che regola la vendita della cannabis light. I prodotti che rientrano in questa categoria vengono di fatto equiparati ai tabacchi lavorati, quelli delle sigarette, sotto diversi aspetti.

I prodotti a base di cannabis light potranno essere venduti solo nei tabaccai, nelle farmacie e in altri specifici esercizi commerciali autorizzati. La porzione del decreto sicurezza che rendeva illegale l’intera filiera della cannabis light viene abrogata. Le aziende potranno tornare a produrre, vendere ed esportare le inflorescenze.

Dove eravamo rimasti con la cannabis light

Il 12 aprile scorso è entrato in vigore il cosiddetto decreto sicurezza, che ha reso illegale l’intera filiera della cannabis light in Italia. La legge aggiunge all’articolo 1 della legge 242 del 2016 il comma 3-bis, che vieta:

La lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.

Vieta anche, modificando la stessa legge, le esportazioni di prodotti derivati dalla canapa verso l’estero. Tra settembre e ottobre, però, due sentenze dei tribunali di Torino e Palermo hanno assolto alcuni produttori di cannabis light, ribadendo che non si possa vietare la commercializzazione di un prodotto come stupefacente senza analisi che ne provino l’effetto drogante.

L’emendamento in Manovra: cannabis light come le sigarette

Matteo Gelmetti, senatore di Fratelli d’Italia, ha presentato un emendamento (proposta di modifica n. 28.0.1 al Ddl n. 1689) che sembra voler mettere ordine in questa materia. Si tratta di una regolamentazione dei prodotti che contengono meno dello 0,5% di Thc, il principio attivo della cannabis. L’emendamento modifica la legge 242 del 2016 in modo che siano espressamente citate le inflorescenze fresche ed essiccate e i prodotti derivati per il fumo o l’inalazione senza combustione.

In generale, su questi prodotti, la regolamentazione pensata nell’emendamento appare simile a quella che oggi riguarda le sigarette:

viene imposta un’accisa specifica al 40%;

i prodotti vengono inseriti in specifiche tabelle simili a quelle dei tabacchi lavorati;

le pene per la violazione di queste norme saranno le stesse di quelle dei tabacchi lavorati;

è vietata la vendita ai minori di 18 anni;

è vietato il fumo in tutti i luoghi in cui vale il divieto di fumo di sigaretta;

sulle confezioni dovranno comparire avvertenze per la salute (dal 2027).

Dove sarà venduta la cannabis light

Nel testo dell’emendamento ha grande spazio la questione dei negozi. La legge 242 del 2016 non era chiara sull’argomento e ha fatto nascere moltissimi esercizi specializzati nella vendita di prodotti a base di cannabis light senza regolarli. Questi negozi sono però diventati illegali dopo il decreto sicurezza dell’aprile del 2025. L’emendamento Gelmetti prevede che, dal prossimo anno, i prodotti con meno dello 0,5% di Thc potranno essere venduti:

dai tabaccai;

dalle farmacie e parafarmacie autorizzate;

dai negozi di vicinato autorizzati.

È invece vietata la vendita via internet, anche da siti che spediscono dall’estero. A rilasciare le autorizzazioni sarà l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che già si occupa di quelle per i tabacchi. I punti vendita specializzati, invece, potranno continuare a vendere la cannabis light finché l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli non rilascerà un regolamento specifico.

Abrogato il decreto sicurezza sulla cannabis

Questa norma è in contrapposizione con i principi espressi nel decreto sicurezza di aprile. Non è possibile regolare un settore che è considerato illegale. Infatti, all’interno dell’emendamento, al punto 2 delle modifiche apportate all’articolo 1 della legge 242 del 2016, si specifica che “il comma 3-bis è abrogato“. Si tratta della modifica apportata proprio dal decreto sicurezza, quella che ha reso illegale la cannabis light.

Questo piccolo cambiamento salverebbe un’intera filiera. Dal 2016, in meno di 10 anni, sono nate in Italia circa 800 imprese che coltivano canapa per produrre la materia prima e altre 1.500 che la trasformano in vari derivati, dai tessuti al Cbd fino, appunto, alla cannabis light. In totale, lavorano nella filiera, secondo le stime delle associazioni di settore, circa 10.000 persone a tempo indeterminato e 5.000 lavoratori stagionali.

Il fatturato, prima di aprile, ammontava a 500 milioni di euro all’anno. Si basava però soprattutto sull’esportazione del prodotto all’estero, che rappresentava il 90% del giro d’affari. L’emendamento Gelmetti si occupa anche di questo aspetto, abrogando il comma 3-bis dell’articolo 2 della legge 242 del 2016, anch’esso aggiunto dal decreto sicurezza. Se l’emendamento fosse approvato, la cannabis light potrebbe essere nuovamente esportata dall’Italia verso l’estero.