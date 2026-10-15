La Manovra 2027 vale 23,5 miliardi e punta a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e aiutare le aziende contro il caro energia

ANSA Legge di Bilancio 2027, 23,5 miliardi sul tavolo: risorse per welfare, imprese ed energia.

La Manovra 2027 vale 23,5 miliardi di euro e mette al centro il sostegno alle famiglie, con gli interventi per il welfare, e gli aiuti alle imprese.

Per finanziare le misure, il Governo guarda anche alle banche, che dovrebbero mettere sul tavolo circa 5 miliardi di euro. Dovrebbero contribuire alle coperture anche le assicurazioni, una nuova stretta alle spese dei ministeri e il settore dei giochi.

Manovra 2027, misure previste per famiglie e imprese

Lo scheletro della Manovra 2027 è contenuto nel Dpb (Documento programmatico di bilancio), trasmesso nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre alla Commissione europea e al Parlamento italiano.

Il documento, approvato dal Consiglio dei ministri, anticipa alcune delle misure della futura legge di Bilancio, ma va preso per quello che è: una bozza, una dichiarazione di intenti ancora da confermare alla prova delle coperture. L’Italia sta infatti ancora trattando con l’Ue sulla flessibilità dei conti pubblici al fine di coprire le spese per energia e difesa.

Il Dpb indica come priorità la tutela del potere d’acquisto delle famiglie, con particolare attenzione a quelle più fragili, e il sostegno alle imprese (in sofferenza per il caro energia) e agli investimenti.

È inoltre previsto un sostegno alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con maggiori contributi agli investimenti per gli impianti fotovoltaici.

Il quadro comprende anche interventi per le infrastrutture pubbliche, con attenzione particolare a ferrovie, scuole, ospedali, università, impianti sportivi e bacini idroelettrici.

Energia e difesa, trattativa con l’Unione europea

La definizione della Manovra è legata alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale, indicata in circa 14 miliardi complessivi per il 2027: 7 miliardi destinati all’energia e altri 7 alla difesa. La questione dovrebbe essere affrontata all’Eurogruppo convocato per il 9 novembre.

Il Governo deve inoltre confrontarsi con le regole europee sui conti pubblici e con la necessità di individuare interventi in grado di rispondere al caro-energia senza alimentare ulteriormente le pressioni sui prezzi. Attualmente l’Italia è in pressing sull’Ue per trovare la quadra sul prezzo del gas, dal quale dipende in larga parte anche quello dell’elettricità. La trattativa è avviata e sarebbe già a buon punto, mancando solo gli ultimi dettagli tecnici. Secondo quanto trapelato, il prezzo del gas (che ha segnato il +172% negli ultimi mesi a causa della crisi di Hormuz) dovrebbe assestarsi in una forbice fra 55 e 65 euro al MWh.

Tra le ipotesi discusse rientra anche un maggiore sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica degli immobili, con un aumento al 65% dell’Ecobonus. Per il 2026 la normativa vigente prevede, per gli interventi agevolati, una detrazione ordinaria del 36%, elevata al 50% per gli interventi realizzati sull’abitazione principale dai titolari di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Sullo sfondo rimane aperto un altro fronte con l’Ue, quello delle Case green, per il quale l’Italia è sotto procedura d’infrazione.

Irpef, flat tax e cedolare secca

Si punta poi ad una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio per i lavoratori dipendenti fino a 35 anni. E ad una flat tax sui rinnovi contrattuali, sul lavoro notturno e festivo e sui premi di produttività. E, infine, ad un’altra flat tax per le partite Iva, con una soglia ipotizzata fino a 100.000 euro.

Poi si parla di una cedolare secca al 5% sugli affitti lunghi a canone concordato (attualmente è al 10%). E si punta a rendere il taglio del bollo auto strutturale.

L’aliquota Irpef al 33% verrebbe infine estesa al limite di 60.000 euro lordi l’anno. Ora il limite è fissato a 50.000 euro.

Pensioni

Il nodo previdenziale riguarda la rivalutazione delle pensioni per recuperare l’impatto dell’inflazione. La Lega spinge poi per la possibilità di uscire a 64 anni ma con il solo metodo contributivo.