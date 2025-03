Risparmio gestito: patrimonio su nuovo massimo di 2.538 miliardi

Febbraio chiude con flussi positivi per 802 milioni. Il maggior contributo arriva ancora dai fondi obbligazionari mentre restano in negativo azionari e bilanciati

Fonte: 123RF Il patrimonio tocca un nuovo massimi grazie ad un effetto performance e una raccolta positivi

Continua a crescere il patrimonio del risparmio gestito, raggiungendo un valore di 2.538 miliardi di euro a fine febbraio 2025, rispetto ai quasi 2.530 miliardi del mese precedente. L’aumento è stato supportato da un effetto performance positivo, pari a +0,2% e da una raccolta netta di +802 mln euro. E’ quanto emerge dai dati preliminari della mappa mensile pubblicati da Assogestioni.

Raccolta in netta frenata

La raccolta nel mese di febbraio risulta in netta frenata attestandosi a +802 milioni di euro, a fronte dei quasi 2,3 miliardi di afflussi registrati a gennaio, per un totale dei primi due mesi dell’anno che si attesta poco oltre i 3 miliardi di euro.

Rallenta, in particolare, la raccolta dei fondi aperti, che risulta pari a circa 1 miliardi a fronte di quasi 1,6 miliardi di gennaio, peer un totale da inizio anno di 2,6 miliardi. In frenata anche i fondi chiusi per appena 95 milioni di afflissi, contr una raccolta positiva di 334 milioni a gennaio.

Deflussi dalle gestioni di portafoglio

Le gestioni di portafoglio passano in negativo, con deflussi per 338 milioni di euro, rispetto ad un flusso positivo di 373 milioni a gennaio, che porta su un piano di sostanziale parità i bilancio da inizio anno. Una riduzione indotta soprattutto dagli istituzionali, con deflussi per quasi 1,4 miliardi, che seguono i -478 milioni di gennaio. La clientela retail ha invece accresciuto i flussi ad oltre 1 miliardo dai +851 milioni d gennaio.

Una panoramica sui fondi aperti

Tra i fondi aperti, continua a spiccare il dato degli obbligazionari, che a febbraio hanno attratto 2,1 miliardi di euro di afflussi, dopo i +1,6 miliardi di gennaio, che porta il bilancio del primo bimestre a oltre +3,7 miliardi di euro.

Azionari e Bilanciati hanno invece registrato deflussi rispettivamente per 530 e 453 mln euro, confermando il trend del mese precedente e portando il bilancio da inizio anno rispettivamente a -893 milioni e -1.018 milioni. I Monetari passano in negativo (-108 milioni di euro) dopo aver registrato afflussi per oltre un miliardo a gennaio. Tornano a galla i fondi Flessibili (+14 milioni) dopo aver riportato deflussi per -182 milioni a gennaio.

I fondi di diritto italiano raccolgono oltre 1,8 miliardi di euro, dopo afflussi per oltre 1,5 miliardi a gennaio, mentre i fondi di diritto estero registrano deflussi per -779 milioni di euro.