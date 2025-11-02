I buoni fruttiferi postali si possono acquistare soltanto presso gli uffici di Poste Italiane oppure anche online? E perché bisogna prestare attenzione alla prescrizione?

I buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di risparmio e investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane. Sono dei prodotti ideali per chi desidera un investimento semplice e sicuro perché garantiti dallo Stato italiano. Vediamo quali sono le modalità di sottoscrizione.

Quali Bfp vanno sottoscritti alle Poste

Per i buoni postali cartacei, la sottoscrizione e il rimborso può avvenire presso qualsiasi ufficio postale.

Nel caso in cui il rimborso si chieda nell’ufficio dove è stato emesso il buono, l’operazione avverrà nell’immediato. Se invece verrà richiesto presso una sede diversa, bisognerà attendere circa 4 giorni lavorativi per le verifiche amministrative.

La cifra investita insieme agli interessi maturati, poi, potrà essere restituita in contanti entro i limiti di cassa disponibili oppure mediante vaglia circolare o accredito sul libretto di risparmio o conto corrente BancoPosta.

I Bfp dematerializzati funzionano online

I buoni fruttiferi postali dematerializzati possono invece essere sottoscritti e rimborsati sia presso gli uffici postali che online collegandosi al sito ufficiale di Poste Italiane purché la tipologia del titolo lo permetta.

Per poter effettuare tale operazione, però, sarà necessario disporre di un conto BancoPosta o di un libretto postale Smart abilitati ai servizi digitali in quanto essi fungeranno da conto di regolamento.

I titoli che verranno emessi avranno poi la medesima intestazione del conto collegato e il rimborso alla scadenza avverrà in automatico su quest’ultimo.

Buoni fruttiferi postali con l’app Poste Italiane

Per sottoscrivere i buoni fruttiferi postali con l’app Poste Italiane si dovrà prima scaricare quest’ultima ed effettuare la registrazione. Sarà poi necessario inserire il codice Poste Id per effettuare l’accesso e e cliccare su “risparmio postale” dalla home page.

A questo punto comparirà la scritta “operazioni veloci” e sotto di essa quella “acquista buono” sulla quale sarà necessario cliccare nuovamente. Si dovrà poi:

scegliere la tipologia di titolo che si vuole acquistare tra quelle presenti;

cliccare sul tasto acquista;

scegliere se sottoscrivere il buono con il conto o con il libretto Smart;

cliccare su continua;

scegliere l’importo di minimo 50 euro incrementabile per multipli di cinquanta euro;

cliccare su continua;

verificare che sia tutto corretto;

accettare le condizioni generali contrattuali;

cliccare su attiva;

inserire il codice Poste Id.

Il vantaggio di sottoscrivere tale tipologia di buoni ovvero quella dematerializzata è che alla scadenza, come detto, il capitale investito e l’interesse maturato al netto degli oneri fiscali verrà accreditato direttamente sul conto di regolamento.

In questo modo non si rischierà, come avviene invece con titolo cartaceo, che vada in prescrizione con la conseguente perdita della cifra investita e degli interessi.

Quali buoni si possono sottoscrivere online

Tra i buoni che si possono sottoscrivere online ci sono:

i 3×4 che durano 12 anni e offrono alla scadenza un tasso annuo lordo del 3%;

il buono indicizzato all’inflazione che dura 10 anni e offre un rendimenti fisso annuo dello 0,60% più un extra rendimento variabile;

il buono soluzione Futuro che offre una rendita in 180 rate mensili tra i 65 e gli 80 anni;

il buono ordinario che dura 20 anni e alla scadenza offre un rendimento del 2,50%;

i buoni dedicati ai minori che durano fino al compimento dei 18 anni del piccolo/a e offrono un rendimento che arriva al 5% lordo;

il Rinnova 4 anni che dura 4 anni e offre alla scadenza un tasso annuo lordo dell’1,50%;

il 4 anni Plus che dura 4 anni e offre un tasso alla scadenza dell’1,25%.