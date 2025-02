Fonte: IPA Il ministero dell'Economia ha annunciato l'emissione di Btp Short Term e Btp€i a febbraio 2025.

Il ministero dell’Economia ha annunciato l’emissione di due nuovi titoli di Stato: Btp Short Term in scadenza nel 2027 e Btp€i (cioè buoni del tesoro poliennali indicizzati all’inflazione europea) in scadenza a metà del 2036.

Nel primo caso la cedola annuale è al 2,55% lordo annuo, nel secondo all’1,80%. C’è anche una tassazione al 12,5%, che viene tradizionalmente definita “agevolata”. Agevolata perché i piccoli risparmiatori, che sono nella maggior parte dei casi abituati a rapportarsi con le proposte di investimento offerte dalle banche o da Poste Italiane, affrontano ritenute sugli interessi generalmente pari al 26%.

Cosa sono questi titoli e che differenze hanno

Btp Short Term, come dice il nome, è un investimento a più breve termine (2 anni) mentre Btp€i è un investimento a 10 anni. Il primo prevede una cedola più alta (2,55%), il secondo una cedola più contenuta (1,80%). Ma Btp€i ha cedole e capitale che vengono periodicamente rivalutati, oltre alla cedola minima iniziale.

Il meccanismo di indicizzazione all’inflazione europea di Btp€i riconosce alla scadenza il recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi nel corso della vita del titolo. In ogni caso il titolo garantisce la restituzione del valore nominale sottoscritto, anche nel caso in cui si verifichi durante l’investimento una riduzione dei prezzi.

Come tutti i titoli di Stato, sia Btp Short Term che Btp€i permettono la liquidazione anticipata sul mercato secondario. Chi dovesse optare per questa soluzione, dovrebbe comunque rinunciare alla garanzia di rimborso del capitale a scadenza, essendo l’investimento esposto alle fluttuazioni di prezzo.

Come acquistare

Il meccanismo di collocamento è quello dell’asta marginale. Possono partecipare all’asta esclusivamente gli operatori “Specialisti in titoli di Stato”, che agiscono in proprio e per conto di clienti terzi, senza alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Questo significa che gli acquirenti devono passare attraverso questi canali:

banca (andando in filiale o delegando un professionista intermediario);

ufficio postale;

home banking, dopo avere abilitato la funzione di trading online.

Di seguito il calendario per la prenotazione e le aste:

Prenotazione entro il: Domande in

asta entro le 11:00 Domande asta

supplementare entro le

15:30 Regolamento sottoscrizioni 24 febbraio 25 febbraio 26 febbraio 27 febbraio

A chi conviene investire

Si tratta di due investimenti pensati per i piccoli risparmiatori che vogliono bloccare i risparmi per un certo periodo di tempo, senza le velleità di arricchirsi ma piuttosto per tamponare l’inflazione e, magari, abbattere l’Isee (fino a 50.000 euro) per garantirsi l’accesso a qualche bonus o detrazione fiscale.

Si pensi, ad esempio, che la precedente emissione di Btp Short Term (con data di scadenza 28 marzo 2025 e cedola annua al 3,40%) è stato quotato tripla B da S&P e Fitch, cioè con affidabilità in calo e in ogni caso inferiore rispetto a quella di altri titoli.

Chi acquista, di fatto, fa una scommessa: puntando sulla riduzione dei tassi da parte della Bce, i titoli potrebbero aumentare il loro valore offrendo agli investitori una plusvalenza in caso si sia pronti a vendere in anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Scheda riassuntiva

Di seguito una scheda riassuntiva di Btp Short Term e Btp€i 10 Anni:

Tipologia Btp Short Term Btp€i 10 Anni Vita residua in corso di emissione in corso di emissione Codice Isin IT0005633794 IT0005588881 Tranche 3ª 8ª Emissione 30/01/2025 15/11/2023 Scadenza 25/02/2027 15/05/2036 Cedola annuale 2,55% 1,80% Data pagamento cedola 25/08/2025 15/05/2025 Imp. min. off. (mln €) 2.500 1.250 Imp. max. off. (mln €) 2.750 1.500 Giorni dietimi 2 104 Provv. colloc. 0,075% 0,225% % Imp. suppl. specialisti 20% 15% Imp. Suppl. (mln €) 550,000 225,000

Queste proposte seguono a strettissimo giro Btp Più, che è stato collocato dal 17 al 21 febbraio 2025.