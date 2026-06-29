Tra il 24 e il 26 giugno si sono svolte le aste di fine mese dei titoli di Stato, che hanno messo sul mercato diverse tranche di Btp, Bot, Btp€i e CctEu. In totale, lo Stato ha raccolto circa 19,25 miliardi di euro, che vanno a sommarsi ai quasi 9 miliardi dei Btp Italia Sì, emessi durante tutta la settimana precedente.
I rendimenti sono rimasti contenuti, aiutati anche da un generico calo degli interessi sui mercati obbligazionari che ha caratterizzato tutta la scorsa settimana. Anche nel caso dei titoli a più lunga scadenza, non hanno superato il 3,70%.
Indice
L’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i
La prima asta a svolgersi è stata quella dei Btp Short e dei Btp€i, che si è tenuta il 24 giugno. I risultati di entrambe le emissioni sono stati buoni. I Btp in scadenza a febbraio 2028 hanno raccolto 2,5 miliardi di euro a un rendimento del 2,74%, mentre i Btp€i a 15 anni hanno portato 1,75 miliardi di euro con una cedola annua del 2,03%.
|Titoli di Stato
|Codice Isin
|Scadenza
|Rendimento
|Importo
|Tasso di copertura
|Btp Short Term
|IT0005692410
|27/02/2028
|2,74%
|2,5 miliardi di euro
|1,51
|Btp€i
|IT0005547812
|14/05/2039
|2,03%
|1,75 miliardi di euro
|1,56
I tassi di copertura, in entrambi i casi, sono rimasti superiori a 1,50, considerata la soglia minima per un interesse alto in un titolo in questo tipo di aste. I rendimenti finali dei Btp€i dipendono, per natura dello stesso prodotto, dall’inflazione nell’Eurozona, che nel 2026 dovrebbe aggirarsi attorno al 3% secondo l’ultimo bollettino della Bce, mentre dal 2027 potrebbe scendere al 2,3%.
L’asta dei Bot
A seguire, il 25 giugno, si è tenuta l’asta dei Bot, i titoli di Stato a più breve termine. In totale lo Stato ha ricavato 6 miliardi di euro da questi titoli, divisi in 1,5 miliardi dal Bot in scadenza a novembre e 4,5 miliardi da quello in scadenza a dicembre. I rendimenti si sono mantenuti di poco sotto al 2,5%.
|Titoli di Stato
|Codice Isin
|Scadenza
|Rendimento
|Importo
|Tasso di copertura
|Bot 6 mesi (3a tranche)
|
IT0005711749
|29/11/2026
|2,446%
|1,5 miliardi di euro
|1,86
|Bot 6 mesi
|IT0005719536
|31/12/2026
|2,479%
|4,5 miliardi di euro
|1,50
I Bot sono uno degli strumenti principali per il finanziamento delle spese dello Stato. Ce ne sono in circolazione una quantità con un valore pari a più di 147 miliardi di euro. Essendo a scadenza molto breve, il loro rendimento non è determinato da una cedola, ma dalla differenza di prezzo tra quello di vendita e quello nominale.
L’asta dei titoli a medio e lungo termine
Infine, le aste di giugno si sono concluse con quella dei titoli medio e lungo termine, la più ricca di prodotti offerti. Tre Btp e un CctEu, che hanno mantenuto rendimenti tutti compresi tra il 3% e il 3,7%.
|Titoli di Stato
|Codice Isin
|Scadenza
|Rendimento
|Importo
|Tasso di copertura
|Btp 10 anni
|
IT0005676504
|
31/01/2036
|3,58%
|1,5 miliardi di euro
|1,89
|Btp 5 anni
|IT0005707614
|31/05/2031
|3,03%
|3 miliardi di euro
|1,59
|Btp 10 anni
|IT0005706285
|30/06/2036
|3,63%
|2,5 miliardi di euro
|1,66
|CctEu 10 anni
|IT0005707689
|14/04/2036
|3,417%
|2 miliardi di euro
|1,62
I CctEu sono titoli di Stato indicizzati all’Euribor a sei mesi, uno dei principali indicatori del costo del denaro a cui fanno riferimento le banche anche per stabilire i costi dei mutui.