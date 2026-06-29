Le ultime aste dei titoli di Stato di giugno hanno portato a una raccolta di oltre 19 miliardi di euro complessivi, con rendimenti tra il 2 e il 3,6%: tutti i dettagli

ANSA Le aste di fine mese di giugno 2026

Tra il 24 e il 26 giugno si sono svolte le aste di fine mese dei titoli di Stato, che hanno messo sul mercato diverse tranche di Btp, Bot, Btp€i e CctEu. In totale, lo Stato ha raccolto circa 19,25 miliardi di euro, che vanno a sommarsi ai quasi 9 miliardi dei Btp Italia Sì, emessi durante tutta la settimana precedente.

I rendimenti sono rimasti contenuti, aiutati anche da un generico calo degli interessi sui mercati obbligazionari che ha caratterizzato tutta la scorsa settimana. Anche nel caso dei titoli a più lunga scadenza, non hanno superato il 3,70%.

L’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i

La prima asta a svolgersi è stata quella dei Btp Short e dei Btp€i, che si è tenuta il 24 giugno. I risultati di entrambe le emissioni sono stati buoni. I Btp in scadenza a febbraio 2028 hanno raccolto 2,5 miliardi di euro a un rendimento del 2,74%, mentre i Btp€i a 15 anni hanno portato 1,75 miliardi di euro con una cedola annua del 2,03%.

I risultati dell’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i del 24 giugno Titoli di Stato Codice Isin Scadenza Rendimento Importo Tasso di copertura Btp Short Term IT0005692410 27/02/2028 2,74% 2,5 miliardi di euro 1,51 Btp€i IT0005547812 14/05/2039 2,03% 1,75 miliardi di euro 1,56

I tassi di copertura, in entrambi i casi, sono rimasti superiori a 1,50, considerata la soglia minima per un interesse alto in un titolo in questo tipo di aste. I rendimenti finali dei Btp€i dipendono, per natura dello stesso prodotto, dall’inflazione nell’Eurozona, che nel 2026 dovrebbe aggirarsi attorno al 3% secondo l’ultimo bollettino della Bce, mentre dal 2027 potrebbe scendere al 2,3%.

L’asta dei Bot

A seguire, il 25 giugno, si è tenuta l’asta dei Bot, i titoli di Stato a più breve termine. In totale lo Stato ha ricavato 6 miliardi di euro da questi titoli, divisi in 1,5 miliardi dal Bot in scadenza a novembre e 4,5 miliardi da quello in scadenza a dicembre. I rendimenti si sono mantenuti di poco sotto al 2,5%.

I risultati dell’asta dei Bot del 25 giugno Titoli di Stato Codice Isin Scadenza Rendimento Importo Tasso di copertura Bot 6 mesi (3a tranche) IT0005711749 29/11/2026 2,446% 1,5 miliardi di euro 1,86 Bot 6 mesi IT0005719536 31/12/2026 2,479% 4,5 miliardi di euro 1,50

I Bot sono uno degli strumenti principali per il finanziamento delle spese dello Stato. Ce ne sono in circolazione una quantità con un valore pari a più di 147 miliardi di euro. Essendo a scadenza molto breve, il loro rendimento non è determinato da una cedola, ma dalla differenza di prezzo tra quello di vendita e quello nominale.

L’asta dei titoli a medio e lungo termine

Infine, le aste di giugno si sono concluse con quella dei titoli medio e lungo termine, la più ricca di prodotti offerti. Tre Btp e un CctEu, che hanno mantenuto rendimenti tutti compresi tra il 3% e il 3,7%.

I risultati dell’asta dei titoli a medio e lungo termine del 26 giugno Titoli di Stato Codice Isin Scadenza Rendimento Importo Tasso di copertura Btp 10 anni IT0005676504 31/01/2036 3,58% 1,5 miliardi di euro 1,89 Btp 5 anni IT0005707614 31/05/2031 3,03% 3 miliardi di euro 1,59 Btp 10 anni IT0005706285 30/06/2036 3,63% 2,5 miliardi di euro 1,66 CctEu 10 anni IT0005707689 14/04/2036 3,417% 2 miliardi di euro 1,62

I CctEu sono titoli di Stato indicizzati all’Euribor a sei mesi, uno dei principali indicatori del costo del denaro a cui fanno riferimento le banche anche per stabilire i costi dei mutui.