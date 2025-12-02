Il ministero dell'Economia ha diffuso le date per le aste dei Btp e dei Bot a dicembre, dopo le opinioni positive da parte delle agenzie di rating sul debito italiano

A dicembre si terranno diverse aste per aggiudicarsi i titoli di Stato. Le date da segnarsi sul calendario sono in tutto quattro, con tre diversi prodotti finanziari messi sul mercato dall’Italia poco più di un mese dopo che le agenzie di rating hanno promosso la gestione del debito pubblico del Governo Meloni.

I recenti aumenti del grado di sicurezza della situazione debitoria italiana stanno attraendo sempre più investitori verso Bot e Btp, ma i tassi di interesse rimangono relativamente alti. Questo accade soprattutto perché la Bce ha smesso di tagliare il costo del denaro, creando quindi una base solida di almeno 2 punti percentuali da cui parte quasi qualsiasi operazione di prestito.

Il calendario delle aste di Btp e Bot

A dicembre ci saranno in totale quattro date in cui si terranno le aste per i titoli di Stato italiani:

mercoledì 10 dicembre, asta per i Bot (Buoni ordinari del tesoro);

giovedì 11 dicembre, asta per i Btp (Buoni del tesoro pluriennali a medio-lungo termine);

lunedì 29 dicembre, asta dei Bot e dei Btp short;

martedì 30 dicembre, seconda asta dei Btp.

Lo Stato offre quindi, in quattro aste, tre prodotti finanziari diversi. I Bot sono titoli a breve termine, che scadono entro un anno. Possono durare 3, 6 o 12 mesi. I primi vengono emessi soltanto quando si verificano esigenze precise da parte del Tesoro, mentre gli altri sono messi a disposizione su base mensile.

I Btp, o buoni del tesoro pluriennali, sono emessi con scadenze a 18 mesi, oppure di diversi anni: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e anche 50. Hanno un rendimento fisso con pagamenti ogni sei mesi. Nella loro versione “Short” hanno invece una scadenza più breve, al massimo di 30 mesi.

Nel calendario delle aste dei titoli di Stato italiani sono presenti anche gli appuntamenti da segnarsi per le comunicazioni che riguardano le aste stesse. A dicembre saranno:

giovedì 4 dicembre, comunicazione riguardo ai Bot;

venerdì 5 dicembre, comunicazione riguardo ai Btp a medio-lungo termine;

venerdì 12 dicembre, pubblicazione del regolamento dei Bot;

lunedì 15 dicembre, pubblicazione del regolamento dei Btp a medio-lungo termine;

lunedì 22 dicembre, comunicazione riguardo ai Bot e ai Btp Short;

martedì 23 dicembre, comunicazione riguardo alla seconda asta dei Btp a medio-lungo termine.

I regolamenti relativi alle aste di fine dicembre saranno pubblicati dopo la fine delle festività per Capodanno, nei primi giorni di gennaio 2026. Le date precise saranno disponibili alla pubblicazione del calendario completo per le aste a cadenza mensile del prossimo anno.

Anche se queste date sono fisse, è sempre possibile che avvengano cancellazioni. In particolare, le aste che si svolgono verso la fine del mese di dicembre sono spesso a rischio, visto che questo periodo vede poca attività sui mercati obbligazionari. È quindi opportuno verificare sempre le ultime comunicazioni sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il debito italiano e le agenzie di rating

Dicembre sarà il primo mese intero in cui si sentiranno gli effetti di entrambe le valutazioni positive che l’Italia ha ricevuto dalle agenzie di rating nella seconda parte del 2025. Il 19 settembre Fitch ha portato il rating del nostro Paese da BBB a BBB+ mentre l’outlook è stato modificato a stabile.

Il 21 novembre invece, Moody’s ha alzato il rating dell’Italia a Baa2 per la prima volta in 23 anni. Questi risultati sono stati ottenuti grazie a una politica di rigore da parte del Governo per quanto riguarda la spesa pubblica, unita a un aumento della pressione fiscale, che nel 2025 ha raggiunto livelli record.