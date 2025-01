Innovazione per la ventilazione e l’illuminazione zenitale

Caoduro, leader nell’illuminazione zenitale e ventilazione naturale, unisce tecnologia e sostenibilità per il benessere di ogni ambiente

Fonte: Caoduro s.p.a. SMOKE ARIES®

Fondata nel 1951, Caoduro è un’eccellenza italiana che da oltre settant’anni crea soluzioni all’avanguardia per l’illuminazione zenitale, la ventilazione naturale e sistemi per il controllo del fumo e del calore. La combinazione di esperienza, professionalità e passione ha reso l’azienda un punto di riferimento per chi cerca innovazione e qualità nel settore edilizio.

Un percorso di eccellenza

La storia di Caoduro è radicata nella tradizione artigianale, ma si distingue per la capacità di trasformarsi in un’industria moderna e tecnologica. Con un processo produttivo interno che va dalla lavorazione delle materie prime al prodotto finito, Caoduro offre un controllo completo sulla qualità. Tra i suoi prodotti principali troviamo cupole, lucernari, sistemi di ventilazione naturale e dispositivi per il controllo del fumo e del calore. Ogni prodotto è progettato per garantire efficienza e durata, rispondendo alle esigenze di settori diversi: dall’edilizia residenziale e industriale al design, dalle strutture sportive alle istituzioni culturali.

Illuminazione zenitale: il cuore della mission aziendale

Caoduro crede fermamente nella potenza della luce naturale. L’illuminazione zenitale, che entra attraverso cupole e lucernari, trasforma gli ambienti migliorando la qualità della vita e riducendo la dipendenza dall’illuminazione artificiale. Questo approccio non solo valorizza gli spazi, ma promuove anche la sostenibilità energetica. “Crediamo nella forza della luce naturale, capace di definire i contorni della realtà e di migliorare il benessere generale”, afferma il team aziendale.

Fonte: Caoduro s.p.a.

Ventilazione naturale: un comfort su misura

Oltre alla luce, Caoduro è leader nei sistemi di ventilazione naturale, essenziali per garantire ambienti salubri e vivibili. I dispositivi progettati dall’azienda assicurano un ricambio d’aria continuo, migliorando il comfort climatico e riducendo l’uso di sistemi di ventilazione meccanica. Facilitano il ricambio d’aria all’interno degli edifici, migliorando la qualità dell’aria e il comfort degli occupanti. La ventilazione naturale riduce la dipendenza da sistemi di climatizzazione meccanica, contribuendo all’efficienza energetica. Questi sistemi possono essere integrati con soluzioni di illuminazione zenitale per massimizzare il comfort e l’efficienza energetica.

Innovazione e sostenibilità: i pilastri di Caoduro

Caoduro è sinonimo di innovazione. Ogni articolo è il risultato di una continua ricerca sui materiali e sulle tecnologie di sistema. L’azienda vanta numerosi brevetti e investe costantemente in soluzioni tecniche all’avanguardia. Ma l’innovazione non si ferma alla tecnologia. La sostenibilità è al centro della filosofia aziendale: quasi il 95% degli scarti di lavorazione viene riciclato e il legno di scarto è riutilizzato per il riscaldamento degli stabilimenti.

Fonte: Caoduro s.p.a.

Sistemi per il Controllo del Fumo e del Calore (SEFC)

Questi sistemi sono progettati per garantire la sicurezza in caso di incendio, evacuando fumo e calore dall’edificio. Integrati con i dispositivi di illuminazione zenitale, assicurano un ambiente più sicuro e protetto.

Barriere per il Controllo del Fumo e del Fuoco

Le barriere impediscono la diffusione di fumo e fuoco all’interno degli edifici, compartimentando gli spazi e facilitando l’evacuazione in caso di emergenza. Sono elementi essenziali per la sicurezza antincendio.

Un approccio globale

Con una presenza consolidata in Europa, Russia, Paesi Arabi e Nord Africa, Caoduro esporta i propri valori e prodotti a livello internazionale, offrendo soluzioni personalizzate e supporto in ogni fase del progetto, dalla consegna alla manutenzione. Clicca il sito web ufficiale di Caoduro e scopri di più sulle sue soluzioni all’avanguardia: la luce e l’aria non sono mai state così potenti.