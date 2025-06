L'inflazione spinge la frutta fresca al +7,1% e la carne al +4,5%, il trasporto marittimo va al +17,9% e quello su strada al +1,9%. La maggiore spesa per una famiglia con due figli è stimata dal Codacons in 761 euro in più

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

123RF L'inflazione di giugno 2025 mostra rincari su alimentari e vacanze, rallenta l’energia.

Nel mese di giugno 2025 l’inflazione in Italia è tornata a salire leggermente, attestandosi all’1,7% su base annua, dall’1,6% di maggio, e al +0,2% su base mensile, secondo i dati provvisori diffusi dall’Istat.

I numeri mostrano una sostanziale stabilità: da un lato c’è l’accelerazione dei prezzi nel comparto alimentare e dei servizi legati al tempo libero e ai trasporti, dall’altro invece c’è la frenata dei prezzi energetici.

Inflazione spinta da alimentari e trasporti

I beni alimentari continuano a rappresentare uno dei principali motori dell’inflazione e una delle principali criticità per i consumatori.

L’indice dei prezzi dei beni alimentari non lavorati ha registrato un’accelerazione dal +3,5% al +4,2%, mentre quelli dei beni lavorati sono saliti dal +2,7% al +3%. Particolarmente marcati gli aumenti su base annua per:

frutta fresca o refrigerata (+7,1%);

carni (+4,5%).

All’opposto, rallentano i prezzi dei vegetali freschi (+1,2%). Anche i servizi relativi ai trasporti segnano una dinamica in crescita: +2,9% tendenziale (dal +2,6% di maggio) e un +1,1% su base mensile.

Contribuisce in modo significativo il forte rincaro del trasporto marittimo (+17,9% annuo) che con le ferie alle porte fa sudare freddo a chi andrà in vacanza portandosi l’auto in traghetto, assieme al rincaro del trasporto su strada (+1,9%) e ai servizi connessi ai mezzi privati.

Questi elementi determinano anche l’aumento dell’inflazione cosiddetta “di fondo” che sale al 2,1% (dal 1,9%). Per inflazione di fondo, lo ricordiamo, si intende quella depurata dalle componenti più volatili come energia e alimentari freschi.

Energia in frenata

Il rallentamento dell’inflazione è fortemente influenzato dal calo dei prezzi energetici, che arriva ogni anno all’arrivo dei primi caldi, sia regolamentati che non regolamentati. I beni energetici regolamentati, pur restando su livelli elevati, scendono dal +29,3% di maggio al +22,7%, con l’energia elettrica del mercato tutelato in frenata (+39,9% da +46,5%). I beni energetici non regolamentati ampliano invece la flessione (-4,6% da -4,3%), spinti dal calo dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato libero (-9%) e del gas naturale (-4,7%).

Carrello della spesa e inflazione percepita

A giugno si segnala una ripresa del cosiddetto “carrello della spesa”, che comprende beni alimentari, per la casa e la persona, con una crescita annua del +3,1% (dal +2,7% di maggio). In parallelo, i prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano dal +1,5% al +2,1%, alimentando un’inflazione percepita più alta rispetto a quella ufficiale.

La posizione del Codacons

Secondo il Codacons, l’incremento del tasso d’inflazione su base annua si traduce in un maggiore esborso pari a +559 euro annui per la famiglia tipo e fino a +761 euro per un nucleo con due figli. Il tema si fa ancora più critico se si guarda al comparto turistico, che nel periodo pre-estivo evidenzia un’accelerazione dei prezzi:

voli nazionali +38,1%;

traghetti +19,6%;

pacchetti vacanza +8,7%;

alberghi +2,9%;

strutture extra-alberghiere +5,8%.

Le prospettive

L’inflazione acquisita per il 2025 è già pari al +1,4% per l’indice generale e al +1,8% per la componente di fondo, suggerendo una tendenza alla moderazione. Permangono comunque rischi legati al ritorno di tensioni su alimentari e servizi. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca), utile per confronti a livello europeo, conferma la variazione su base annua dell’1,7%, stabile rispetto a maggio.