Fonte: iStock Quanto incassano i Comuni italiani dalle multe stradali? La classifica del 2023

Nel solo 2023 i Comuni italiani hanno incassato oltre 1,5 miliardi di euro provenienti dalle multe per violazioni delle norme del Codice della Strada. A calcolare l’ammontare dei guadagni, stilando una classifica, è stato Facile.it che in uno studio basato sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, ha fatto i conti in tasca alle amministrazioni comunali conteggiando l’ammontare complessivo delle sanzioni pecuniare incassate ai danni dei cittadini disattenti al volante.

A guidare la classifica dei Comuni paperoni in Italia ce ne sono specialmente tre che sull’ammontare di 1,5 miliardi hanno una grossa fetta in forno. Si tratta di Milano, Roma e Firenze. Ma quanto hanno incassato grazie alle multe stradali?

Multe stradali, gli incassi dei Comuni

Da Milano a Firenze, passando per Roma, Napoli, Bologna, Padova e Palermo. Da Nord a Sud, insomma, l’Italia sembra essere un Paese in cui le regole del Codice della strada esistono, ma nessuno sembra conoscerle. È la traduzione quasi scontata dei dati letti nel report di Facile.it che, basandosi sui dati del Siope, ha evidenziato che nel solo 2023 in Italia sono state comminate multe stradali da oltre 1,5 miliardi di euro.

Cifre da capogiro che vedono tre comuni su tutti spiccare. Milano, Roma e Firenze, infatti guidano la classifica con 147, 138 e 71 milioni incassati lo scorso anno dalle sanzioni pecuniarie. Dati che, nei giorni in cui si discute tanto sugli autovelox, fanno riflettere.

E Facile.it ha calcolato anche il valore di “multa pro capite”, ovvero il rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti. Tra i Comuni capoluogo di provincia al primo posto c’è Firenze, con una “multa pro capite” pari a 198 euro. Seguono Rieti (che nel 2023 ha incassato 7,5 milioni di euro di multe, con un valore pro capite pari a poco meno di 166 euro) e Siena (poco meno di 134 euro pro capite, per un totale pari a oltre 7 milioni di euro di multe).

Tra i Comuni italiani più piccoli, quelli cioè con meno di 1.000 residenti, invece il più “sregolato” è Carrodano nella Val di Vara, in provincia di La Spezia, che conta appena 464 abitanti ma che nel 2023 ha incassato più di 975mila euro in multe stradali. Al secondo posto c’è Colle Santa Lucia, piccolo comune di 345 abitanti in provincia di Belluno, che nel 2023 ha incassato circa 747 mila euro. Ultimo gradino del podio per un altro comune veneto, Canda in provincia di Rovigo, che conta 823 abitanti e proventi pari a oltre 426.000 euro.

Ai piedi del podio Poggio San Lorenzo, piccolo comune in provincia di Rieti, con 546 abitanti e 415mila euro di verbali. Quinta posizione per Belmonte Castello, in provincia di Frosinone, che nel 2023 ha raccolto oltre 315mila euro a fronte di una popolazione residente di appena 677 individui.

La top 10 degli incassi dei Comuni nel 2023

Di seguito, dunque, la top 10 dei Comuni italiani che hanno incassato di più dalle multe stradali nel 2023 secondo le stime di Facile.it basati sui dati del Siope.