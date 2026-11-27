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Il panorama agroalimentare ed economico europeo sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Al centro di questa evoluzione si pone il nuovo quadro normativo comunitario – trainato dal Green Deal, dalle strategie Farm To Fork e dal recente Regolamento UE 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche – che ridefinisce le regole del gioco per i mercati.

Non si tratta più soltanto di rispettare standard di conformità ma di trasformare la sostenibilità e la tutela delle produzioni in un fattore di competitività per le imprese e i territori. In questo scenario si inserisce l’attività di AECIS (Associazione Europea Cultura Innovazione Sostenibilità), un punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei regimi di qualità, delle filiere agroalimentari e della crescita sostenibile.

Il quadro normativo come leva strategica

Le Indicazioni Geografiche (IG) e i regimi di qualità DOP, IGP e STG non rappresentano solo un presidio di tutela del patrimonio culturale ed enogastronomico: costituiscono anche un vero e proprio motore economico. Le nuove norme europee chiedono alle filiere di fare un salto di qualità, integrando in modo misurabile i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica.

Per le imprese, adeguarsi a questi standard significa intercettare le nuove sensibilità dei consumatori, prevenire rischi reputazionali (come il fenomeno del greenwashing) e valorizzare l’identità dei territori d’origine.

La complessità degli adempimenti e la rapidità dei cambiamenti normativi richiedono un supporto costante in termini di competenze e aggiornamento professionale continuo.

La proposta formativa: il portale e-learning di AECIS

Per colmare il divario tra teoria normativa e operatività d’impresa, AECIS ha sviluppato un ecosistema formativo d’eccellenza. Grazie alla collaborazione strategica e al supporto tecnologico del Gruppo Fortis, è nato un ambiente digitale avanzato, fruibile direttamente sulla piattaforma formativa di AECIS, pensato per accompagnare operatori, consorzi e professionisti verso le sfide del futuro.



Il progetto didattico si distingue per un approccio strutturato e multidisciplinare, i cui dettagli operativi possono essere approfonditi nella sezione dedicata alla struttura del progetto. Il percorso si articola in moduli formativi verticali che spaziano dall’analisi delle strategie europee fino all’applicazione pratica d’impresa.

Sotto la direzione di Alex Revelli, figura di comprovata esperienza nel campo della formazione e della sostenibilità, il progetto si sviluppa attraverso un format di video-lezioni articolato in due momenti complementari. La prima parte, della durata di 30 minuti, è dedicata all’approfondimento teorico: con il supporto di slide e il contributo di ospiti qualificati (rappresentanti dei Consorzi, docenti universitari, enti di certificazione e tecnici di settore) vengono analizzati i temi chiave del Green Deal, la riforma dei sistemi IG, gli standard di certificazione e il benessere animale.

Segue poi l’applicazione pratica gastronomica: al termine delle lezioni (dalla seconda alla nona), lo chef Antonio Danise realizza tre ricette per puntata utilizzando i formaggi dei Consorzi associati ad AECIS, in modo da esaltare la versatilità culinaria dei prodotti DOP, raccontare il legame tra qualità certificata e sostenibilità e rafforzarne il posizionamento presso operatori e consumatori.

Competenza e visione per lo sviluppo territoriale

L’obiettivo primario di questa iniziativa è creare un ponte solido tra istituzioni, mondo della ricerca e tessuto produttivo. Un dialogo attivo sul territorio che si traduce anche in momenti di confronto diretto con il mondo accademico, come avvenuto nel recente appuntamento “Sostenibilità in scena” svoltosi lo scorso 24 novembre presso l’Università di Camerino.

Investire nella formazione continua attraverso strumenti digitali moderni e accessibili permette alle aziende di cogliere le opportunità legate ai fondi comunitari, di ottimizzare i processi gestionali in ottica ESG e di rafforzare il posizionamento del Made in Italy sui mercati globali.

Grazie a queste competenze, infatti, le imprese possono trasformare la normativa europea da semplice obbligo burocratico a opportunità di crescita e differenziazione competitiva.