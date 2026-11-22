Crescono le scorte nelle cantine italiane secondo il report Icqrf del Masaf: l'analisi per regioni, macroaree e denominazioni Dop e Igp.

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Classifica regioni con più scorte di vino in Italia.

Al 31 ottobre 2026, sono quasi 47,7 milioni gli ettolitri di vino detenuti negli stabilimenti enologici italiani. Rispetto allo stesso periodo nel 2025, le giacenze sono cresciute del 7,2%. I dati sono quelli che risultano dai registri telematici del vino, contenuti nel report dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), pubblicato a novembre dal Masaf.

La rilevazione offre oggi un quadro dettagliato delle scorte nazionali e della loro distribuzione. E quello che emerge è che, a fronte di circa 23.665 operatori coinvolti, la disponibilità di prodotto è in aumento ma risulta distribuita in modo tutt’altro che uniforme tra le diverse aree del Paese.

Quali sono le regioni con più scorte di vino in Italia

Secondo il report Icqrf, oggi il 61,2% del vino italiano si trova nelle regioni settentrionali, le quali detengono complessivamente 29.176.387 ettolitri, con il Veneto che da solo custodisce oltre un quarto delle giacenze nazionali. A seguire, si posizionano:

Emilia Romagna, con 5.152.385 ettolitri;

Toscana, con 5.110.223 ettolitri;

Puglia, con 4.409.061 ettolitri;

Piemonte, con 4.047.350 ettolitri;

Sicilia, con 3.070.640 ettolitri;

Trentino Alto Adige, con 2.660.774 ettolitri;

Lombardia, con 2.243.772 ettolitri;

Abruzzo, con 2.212.252 ettolitri;

Friuli Venezia Giulia, con 2.136.073 ettolitri.

L’Emilia Romagna e la Toscana, come si evince dai numeri, presentano quantitativi molto simili, ma a differenziarle in questo caso è la composizione delle giacenze. Infatti, mentre nel territorio toscano si tratta soprattutto di vini Dop, in quello emiliano romagnolo assumono un peso maggiore anche gli altri vini e le produzioni Igp.

Scendendo ulteriormente, si trovano:

Campania (910.558 ettolitri);

Marche (830.040);

Lazio (615.583);

Sardegna (489.197);

Umbria (450.718);

Calabria (174.998);

Basilicata (133.658);

Molise (109.262);

Liguria (57.738);

Valle d’Aosta (33.275).

Nord vs Sud, dove si concentra il vino italiano

Guardando alla distribuzione per macroaree:

il Nord Italia si conferma il principale centro di concentrazione delle scorte, con il 61,2% del vino nazionale;

il Centro rappresenta il 14,7%;

il Sud il 16,7%;

le Isole il 7,5%.

In termini assoluti, invece:

il Nord dispone di oltre 29,1 milioni di ettolitri;

il Sud supera i 7,94 milioni;

il Centro arriva a circa 7 milioni;

le Isole si attestano poco sotto i 3,56 milioni.

Quindi, sebbene le regioni settentrionali dominino per quantità complessive, il Mezzogiorno conserva un ruolo importante nella disponibilità nazionale di vino, soprattutto grazie alla Puglia e alla Sicilia.

Le produzioni Dop e Igp, come sono distribuite le scorte

Su un totale di quasi 47,7 milioni di ettolitri, oltre 27,1 milioni sono rappresentati da vini Dop (pari al 56,9% del totale) e 12,2 milioni di ettolitri dai vini Igp (corrispondenti al 25,6%). Tuttavia, la differenza tra le aree geografiche emerge anche osservando la tipologia dei prodotti. In particolare:

il Nord concentra il 67,8% di tutti i vini Dop detenuti in Italia, oltre al 46% delle giacenze Igp e al 60,6% degli altri vini. È quindi l’area che presenta la maggiore concentrazione di prodotto in tutte le principali categorie;

il Sud, invece, detiene il 24,9% dei vini Igp nazionali e il 26,7% degli altri vini, mentre la quota di Dop si ferma al 10,1%;

le Isole, infine, rappresentano il 7,1% delle scorte Dop e il 10,6% di quelle Igp.

I vini varietali rappresentano una quota decisamente più ridotta, pari all’1,6%, mentre il restante 16% comprende vini da tavola e altre tipologie.

Per quanto riguarda infine la distinzione per colore:

tra i vini Dop prevalgono i bianchi, con 13,72 milioni di ettolitri, pari al 50,6% della categoria, mentre i rossi raggiungono 12,62 milioni, equivalenti al 46,5%. I rosati si fermano a circa 777.500 ettolitri;

tra i vini Igp, i rossi rappresentano la quota maggiore, con 6,33 milioni di ettolitri, pari al 51,9%. I bianchi raggiungono 5,41 milioni, mentre i rosati si attestano a circa 455.000 ettolitri.

Rispetto al 2025, le giacenze di vini Dop sono aumentate del 9,5%, quelle Igp dell’8,6% e i varietali del 12,7%. In controtendenza, i vini da tavola e gli altri vini hanno registrato una flessione del 2,7%.

Le denominazioni con più vino in cantina

La concentrazione delle giacenze emerge ancora più chiaramente osservando le singole denominazioni. Le scorte risultano distribuite in modo molto concentrato, dato che le prime 20 denominazioni rappresentano infatti il 59,6% del totale dei vini Dop e Igp detenuti in Italia.

Nel dettaglio:

in cima alla graduatoria troviamo il Prosecco, con 4.912.400 ettolitri, pari al 12,5% delle giacenze complessive Dop e Igp;

al secondo posto compare la denominazione Puglia, con 1.474.207 ettolitri;

a seguire si piazza la denominazione Toscano o Toscana, che raggiunge 1.464.083 ettolitri;

poco distante si trova Delle Venezie o Beneskih Okolisev, con 1.456.459 ettolitri.

Tra le altre denominazioni con quantitativi importanti figurano:

Terre Siciliane, con 1.313.603 ettolitri;

Rubicone, con 1.292.430;

Sicilia, con 1.224.917;

Chianti, che supera 1,17 milioni di ettolitri.

La graduatoria comprende anche:

Veneto (1.126.634 ettolitri);

Salento (1.061.297);

Montepulciano d’Abruzzo (1.018.831);

Conegliano Valdobbiadene Prosecco, con 923.849 ettolitri.

Per le imprese, ora, la sfida sarà trasformare queste disponibilità in opportunità commerciali, evitando che l’accumulo di prodotto si traduca in difficoltà finanziarie o pressioni sui prezzi. La capacità di valorizzare le denominazioni, presidiare i mercati esteri e differenziare l’offerta sarà quindi determinante.