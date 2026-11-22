Due eccellenze del Sud conquistano i marchi Ue Dop e Igp: ecco quali sono i nuovi prodotti certificati e perché tutelano il made in Italy

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

CS Masaf Due nuovi prodotti italiani Igp e Dop.

Il patrimonio agroalimentare italiano si arricchisce di due nuove indicazioni riconosciute a livello europeo. I riconoscimenti (Igp e Dop) sono stati assegnati questa volta a delle produzioni tipiche del Mezzogiorno, rafforzando il posizionamento delle eccellenze regionali sui mercati nazionali e internazionali.

L’annuncio è arrivato il 13 novembre 2026 dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Quali prodotti hanno ottenuto il riconoscimento Igp e Dop

Entra nel registro delle indicazioni geografiche protette (Igp) la cicoria puntarelle molfettese, conosciuta anche con il nome di cicoria spigata, varietà di verdura che si distingue per:

il cespo verde-biancastro;

la consistenza particolarmente croccante;

la presenza di germogli caratterizzati da un sapore prevalentemente dolce, accompagnato da un gradevole retrogusto amarognolo.

Questi elementi, che ne definiscono l’identità gastronomica, sono proprio quelli che la rendono riconoscibile rispetto ad altre tipologie di cicoria. La zona di riferimento è quella delle Murge Basse, caratterizzata da terreni carsici e da un clima mediterraneo mitigato dalla vicinanza al mare.

Accanto alla nuova Igp pugliese arriva il riconoscimento Dop per il Fior di latte molisano, una produzione lattiero-casearia che deve la propria identità alle caratteristiche ambientali della regione e alle competenze artigianali dei suoi produttori. La particolarità di questo formaggio a pasta filata nasce innanzitutto dalla qualità del latte utilizzato. Le caratteristiche organolettiche della materia prima sono strettamente legate all’alimentazione delle vacche che, insieme alle condizioni pedoclimatiche del territorio, contribuisce a determinare aromi e profumi distintivi del prodotto.

A differenza dell’indicazione geografica protetta (che richiede che almeno una fase della produzione, trasformazione o elaborazione avvenga nell’area geografica delimitata) la denominazione di origine protetta presuppone che tutte le fasi produttive debbano svolgersi nella zona geografica riconosciuta. Per il Molise, il riconoscimento rappresenta quindi un’occasione per rafforzare la reputazione del proprio comparto lattiero-caseario e valorizzare il lavoro degli allevatori e dei trasformatori locali.

Perché le certificazioni europee sono importanti per il made in Italy

I marchi Dop e Igp non sono semplici riconoscimenti simbolici, ma strumenti di tutela economica e commerciale. Servono a proteggere i nomi dei prodotti, garantire il rispetto di specifici disciplinari produttivi e impedire che altre produzioni utilizzino impropriamente denominazioni legate a territori e tradizioni riconosciuti.

Per le imprese agricole e alimentari, ottenere una certificazione significa poter contare su una maggiore riconoscibilità e su una protezione specifica del nome commerciale. In un mercato caratterizzato dalla presenza di prodotti standardizzati e da una crescente competizione internazionale, la possibilità di comunicare un’origine geografica certificata può diventare un vantaggio competitivo.

Per questo motivo, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha accolto positivamente i due riconoscimenti, sottolineando quanto questo tipo di risultati possano valorizzare il made in Italy.

La qualità di una cicoria coltivata nelle Murge Basse o di un formaggio ottenuto dal latte degli allevamenti molisani è il risultato di condizioni ambientali, pratiche agricole e competenze professionali che difficilmente possono essere riprodotte altrove. E che questo venga ufficialmente riconosciuto a livello nazionale e internazionale non può che giocare a favore della reputazione dell’agroalimentare italiano. L’assegnazione di nuove Igp e Dop, come avvenuto già in passato, non riguarda esclusivamente due specialità alimentari, ma premia intere filiere produttive e il patrimonio di conoscenze che le accompagna, ampliando il patrimonio delle eccellenze riconosciute e tutelate a livello europeo.