L'Inps abbraccia l'intelligenza artificiale: l'Istituto sarà presto in grado di leggere i segnali di crisi delle aziende in modo predittivo, consentendo interventi tempestivi prima del punto di non ritorno

Fonte: IPA Inps, rivoluzione AI applicata alle crisi d'impresa.

L’Inps abbraccia l’ultima rivoluzione tecnologica: l’intelligenza artificiale sarà utilizzata per leggere i primi segnali di crisi d’impresa così da consentire interventi tempestivi prima dell’insolvenza conclamata.

Non si tratta di un aggiornamento puramente tecnologico, ma di una reale svolta culturale nella gestione del rischio aziendale.

L’Inps abbraccia l’IA

Entro il 2026 l’Istituto si doterà di software predittivi capaci di intercettare in tempo reale segnali di difficoltà finanziaria delle aziende. Il cuore dell’innovazione è un algoritmo in grado di monitorare i flussi contributivi e segnalare scostamenti o irregolarità prima che si trasformino in insolvenze strutturali e, potenzialmente, irreversibili.

L’annuncio è arrivato durante il convegno organizzato da Assolombarda su “Il ruolo dell’Inps nella gestione delle crisi d’impresa dopo il Correttivo Ter al Codice della Crisi”, cui hanno preso parte più di 400 avvocati e dirigenti dell’Istituto.

A spiegare i dettagli è stato Antonio Pone, direttore centrale delle Entrate Inps. Il nuovo strumento, ha puntualizzato, è attualmente in fase di addestramento e validazione e consentirà di portare anche nelle province più remote le migliori pratiche dell’Istituto, riducendo gli errori statistici e facilitando una gestione manageriale della crisi.

Nel suo intervento, Pone ha specificato che rispetto al passato recente

“il quadro è molto più sfidante e impone un cambio culturale, nella direzione di un approccio manageriale e proattivo, non burocratico, alla gestione della crisi d’impresa, a partire da un costante monitoraggio nelle esposizioni debitorie, l’individuazione precoce delle crisi suscettibili di sfociare in insolvenze, l’analisi e la valutazione di merito delle proposte e del potenziale di recupero”.

La rivoluzione tecnologica dell’Inps

Ma l’applicazione dell’intelligenza artificiale è solo uno step di un piano più ampio. Si punta anche su altri strumenti strategici, quali

un canale unico per gli obblighi documentali per aziende e intermediari;

una piattaforma di monitoraggio e gestione delle esposizioni debitorie denominato Mo.Cri (Monitoraggio Crisi);

l’introduzione del pre-Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva anticipato);

l’ampliamento della certificazione Vera (Verifica della Regolarità Aziendale), in forte crescita dal 2022.

Il futuro dell’Inps passa attraverso una “gestione manageriale, proattiva, tempestiva” che sia in grado di intervenire praticamente “in tempo reale”, viene specificato.

Si tratta di un cambiamento vero e proprio nella filosofia alla base dell’Inps, che smetterà di essere un creditore che interviene a posteriori, per diventare un attore che collabora direttamente con le imprese, prendendole per mano.

Sono dunque tre i pilastri del nuovo modello organizzativo dell’Inps:

prevenzione;

gestione strutturata del debito;

digitalizzazione delle procedure.

Primi segni di cambiamento

Mentre si attende la svolta tecnologica, i numeri sono intanto incoraggianti: nel 2024 l’Inps ha cercato di recuperare, tramite le procedure giudiziarie per imprese in crisi, quasi 21 milioni di euro di contributi non pagati, in netto calo rispetto ai 30,7 milioni del 2022. Questo potrebbe indicare una maggiore efficacia nella prevenzione delle crisi, oppure un miglioramento nella riscossione anticipata oppure ancora meno fallimenti gravi.

Per il resto, si affiancano all’ulteriore digitalizzazione dell’Inps le iniziative del governo portate avanti nel tentativo di rendere il Fisco “amico” dei contribuenti come, ad esempio, il concordato preventivo biennale, le sanatorie e le varie misure a sostegno di lavoratori e imprese.