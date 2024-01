Il nuovo trend dell’arredamento di interni

Tre le ultime tendenze in fatto d’arredamento c’è quella di prediligere mobili “open space” dal taglio minimal, in grado di enfatizzare il contenuto, lasciando che gli oggetti di uso quotidiano raccontino la nostra storia e in nostro modo di vivere la casa. Il settore del living è sempre in fermento e stare al passo con le tendenze non è facile, ma gli amanti del design sanno che da IKIVENTI possono trovare le soluzioni ideali per arredare gli spazi in modo funzionale e dinamico.

IKIVENTI crea mobili con materiali dall’appeal industriale come il ferro e il legno: pareti attrezzate, librerie, work station che permettono di trasformare spazi inutilizzati in ambienti organizzati, rifiniti da design e buon gusto. Si tratta di arredi adatti a ridisegnare completamente gli spazi in modo da incontrare anche alle esigenze più complesse come per esempio quelle di chi necessita di luoghi lavorativi moderni, dove praticare lo smart working.

Una caratteristica che distingue IKIVENTI è la realizzazione di librerie componibili che offrono soluzioni innovative, semplici e funzionali per molte esigenze di arredamento. Soluzioni studiate per adattarsi a tutti gli ambienti della casa e completamente personalizzabili. Estremamente versatili, assicurano la possibilità di creare soluzioni infinite. Ricche di carattere, accoglienti e allo stesso tempo giovanili e dinamiche, possono essere inserite in qualsiasi soggiorno.

Tra i prodotti funzionali di IKIVENTI ci sono:

Libreria & Porta Tv

La classica funzione della libreria in generale è quella di contenere libri, foto e piccoli oggetti a noi cari, invece la libreria multifunzionale IKIVENTI, si può trasformare in area dedicata allo svago, semplicemente posizionandovi una bella tv e una console giochi per i più piccoli e non solo.

Work Station

Lo smart working è sempre più usato dalle aziende e se non si ha una stanza dedicata, una pratica soluzione è quella di creare anche in un piccolo spazio, una postazione per il proprio lavoro. La libreria IKIVENTI può essere progettata, pensando ad un piano come scrivania e organizzare gli altri spazi come un vero archivio per tutti i documenti professionali ben ordinati.

Passion Corner

Un’ottima idea è quella di trasformare la libreria IKIVENTI in un angolo di creatività dedicato alle tue passioni: collezionismo, musica, cinema, disegno, scultura e tutte le altre mille attività che necessitano di uno spazio a portata di mano, in cui riporre l’occorrente senza nasconderlo.