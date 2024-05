Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: Ansa La premier Giorgia Meloni parteciperà al G7 delle Finanze di Stresa

Tutto pronto per il G7 di Stresa, il nuovo appuntamento economico internazionale in occasione della presidenza italiana del summit. Durante l’incontro nella perla del Lago Maggiore i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei Paesi del G7 si riuniscono per la ministeriale finanze. Vediamo nel dettaglio di cosa si parlerà in questa due giorni e quali saranno i temi al centro dell’agenda politica.

G7 di Stresa: le date e i temi

Il G7 di Stresa si svolge venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024, anche se il via informale è nella serata di mercoledì con la consueta cena di gala. I lavori sono presieduti dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta.

L’obiettivo sono le priorità già al centro delle precedenti riunioni. In particolare, il sostegno all’Ucraina e gli asset finanziari russi, il tema dell’Intelligenza artificiale (proprio in questi giorni è stato siglato il primo accordo, il regolamento europeo AI Act), il sistema dell’economia globale, delle banche multilaterali di sviluppo e della tassazione internazionale, ma anche le iniziative su salute e finanza.

Nel corso della riunione dell’Eurogruppo nei giorni scorsi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha anticipato alcuni temi che saranno trattati a Stresa. “Discuteremo di economia globale e frammentazione, questioni del settore finanziario, tassazione internazionale e agenda verde. Ci concentreremo anche sull’Intelligenza artificiale e sul suo impatto sul settore pubblico e sulla performance macroeconomica. L’Intelligenza artificiale è un tema trasversale della Presidenza italiana” ha sottolineato. Una tecnologia che può generare “grandi opportunità ma anche enormi rischi, oltre ad incidere sugli equilibri geopolitici”: da qui la necessità di sviluppare meccanismi di governance e fare in modo che l’IA sia incentrata sull’uomo e controllata dall’uomo.

I 7 big, spiega Giorgetti, avranno anche “il piacere di dare il benvenuto al ministro Marchenko, che parteciperà alla sessione incentrata sul sostegno all’Ucraina, e condivideremo le nostre opinioni sul bilancio delle sanzioni alla Russia”. In particolare, su Mosca il G7 accoglierà con favore la decisione Ue di utilizzare le entrate straordinarie derivanti dagli asset sovrani russi immobilizzati a vantaggio dell’Ucraina e, precisa ancora il ministro, “si scambierà opinioni in vista del vertice che si svolgerà a metà giugno”.

Giorgetti ha anche ricordato che in qualità di Presidenza del G7, l’Italia resta impegnata a fungere da “mediatore onesto” nella discussione, determinata ad assicurare il coordinamento con il G7 e l’Unione europea. “Dobbiamo valutare attentamente la proposta in tutti i suoi aspetti e chiedere chiarimenti prima di prendere una decisione”.

Cos’è il G7, come funziona e chi partecipa

Il G7-Gruppo dei Sette è un forum informale che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Al Gruppo partecipa anche l’Unione europea, rappresentata dal Presidente del Consiglio europeo, oggi Charles Michel, e dal Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Il primo vertice dei Capi di Stato e di Governo si tenne nel 1975 a Rambouillet, in Francia. Il Gruppo fu creato per dare una risposta forte alla celebre crisi energetica del 1973: doveva rappresentare una sorta di piattaforma di cooperazione economica e finanziaria.

Alle riunioni del G7 Finanza partecipano i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche Centrali dei Paesi G7, il commissario europeo per gli affari economici e monetar, oggi Paolo Gentiloni, e il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, e i vertici delle principali organizzazioni internazionali, oltre ad altri ministri in rappresentanza di Paesi invitati per la loro rilevanza rispetto ai temi in agenda.

Perché il G7 è in Italia

Anche questo G7 si svolge in Italia perché il nostro Paese ha assunto, il 1° gennaio 2024 e per la settima volta, la Presidenza del G7. La Presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre 2024 e prevede un intenso programma di riunioni tecniche ed eventi istituzionali lungo tutto lo Stivale.

Come più volte rimarcato dalla premier Giorgia Meloni, tra le priorità della Presidenza italiana c’è senza dubbio la difesa del sistema internazionale basato sul diritto, dopo l’aggressione russa all’Ucraina, così come la gestione della guerra in Israele ma anche la regione dell’Indo-Pacifico. In questo senso, si legge nei documenti ufficiali, è centrale il rapporto con i Paesi in via di sviluppo e le economie emergenti, con un focus speciale nei confronti dell’Africa.

La sfida – sostiene il governo italiano – è costruire un modello di partenariato vantaggioso per tutti, “lontano da logiche paternalistiche o predatorie”. Resta chiaramente determinante il tema dei migranti, così come anche il rapporto clima-energia e la sicurezza alimentare. “Il G7 – rimarca il governo Meloni – ha la responsabilità e il dovere di individuare, insieme ai suoi partner globali, soluzioni innovative”.

Stresa, istituite una zona rossa e una zona gialla

Blindatissima Stresa, con evidenti disagi per i residenti e per chi si deve spostare. La Questura di Verbania ha disposto l’istituzione di una zona rossa, ad accesso esclusivo, e di una zona gialla ad accesso controllato.

Per i residenti e i domiciliati nella zona gialla è stato creato anche uno speciale pass, strettamente personale, che dovrà essere esibito, con un documento di riconoscimento, alle autorità di polizia per accedere all’interno della zona gialla.

Dopo gli scontri di Venezia tra polizia e centri sociali, anche questa volta il clima è tesissimo e si temono disordini.

Fonte: Comune Stresa

Coniata una moneta per la presidenza italiana del G7

Proprio per commemorare la settima volta dell’Italia alla guida del G7 è stata coniata una moneta celebrativa.

La moneta in argento, in versione fior di conio, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e creata dal maestro incisore Emanuele Ferretti, ha un valore nominale di 3 euro con una tiratura di 4mila pezzi. Nel dritto e rovescio della moneta sono rappresentate l’Italia verso il futuro, coronata dall’Intelligenza artificiale, e l’ulivo secolare, simbolo della nostra terra.

Tutti gli appuntamenti del G7 Italia

Il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7 a presidenza italiana si terrà a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 13 al 15 giugno 2024.

Ma, oltre a questo, sono 21 le riunioni ministeriali che l’Italia ospita.

I G7 già svolti:

Industria, tecnologia e digitale: 13-14-15 marzo Verona e Trento

Trasporti: 11-12-13 aprile Milano

Esteri: 17-18-19 aprile Capri

Clima, energia e ambiente: 28-29-30 aprile Venaria (Torino)

Giustizia: 9-10 maggio Venezia

I prossimi G7: