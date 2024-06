Tutto pronto per il G7 di Puglia, a presidenza italiana, in programma a Borgo Egnazia, provincia di Brindisi: gli ospiti e i temi

Fonte: ANSA Tutto pronto a Borgo Egnazia per il G7 di Puglia 2024

Tutto pronto per il G7 di Puglia, a presidenza italiana, in programma a Borgo Egnazia, Brindisi, da giovedì 13 a sabato 15 giugno 2024. L’evento vede la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo dei 7 Stati membri, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea.

Come da tradizione, prendono parte ai lavori anche i rappresentanti di alcuni Stati e organizzazioni internazionali invitati dal Paese che detiene la presidenza di turno, in questo caso appunto l’Italia. Sono attese 15 delegazioni, fra Paesi e istituzioni, per un totale di circa un migliaio di persone.

G7 Puglia: le date, dove si tiene e chi partecipa

Dopo il terremoto politico post elezioni europee, stanno per accendersi i riflettori sul G7 di Puglia, che si svolge a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno 2024. L’evento, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, vede la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo dei 7 Stati membri, del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in rappresentanza dell’Unione Europea.

Come da tradizione, prendono parte ai lavori anche i rappresentanti di alcuni Stati e organizzazioni internazionali invitati dalla presidenza di turno. Ecco l’elenco degli ospiti e delle organizzazioni internazionali ufficializzate sul sito del G7:

Abdelmadjid Tebboune, Presidente dell’Algeria

Javier Milei , Presidente dell’Argentina

, Presidente dell’Argentina Akinwumi Adesina, Presidente della Banca Africana di Sviluppo

Ajay Banga, Presidente della Banca Mondiale

Luis Ignacio Lula da Silva , Presidente del Brasile e attuale Presidente del G20

, Presidente del Brasile e attuale Presidente del G20 Mohammed bin Zayed, Presidente degli Emirati Arabi Uniti

Kristalina Georgieva, Direttrice del Fondo monetario internazionale

Abdallah II, Re di Giordania

Narendra Modi, Primo ministro dell’India

William Ruto, Presidente del Kenya

Mohamed Ould Ghazouani, Presidente della Mauritania e Presidente dell’Unione Africana

Mathias Cormann, Segretario Generale dell’Ocse

Antònio Guterres , Segretario Generale dell’Onu

, Segretario Generale dell’Onu Papa Francesco, in rappresentanza della Santa Sede

in rappresentanza della Santa Sede Kaïs Saïed, Presidente della Tunisia

Recep Tayyip Erdoğan, Presidente della Turchia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha anche confermato la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che interverrà il primo giorno.

Anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden parteciperà al Vertice, secondo quanto confermato da un comunicato diffuso dalla Casa Bianca. Il Presidente e i leader del G7 parleranno di una serie di questioni globali urgenti, compreso il fermo sostegno all’Ucraina. I leader porteranno avanti l’impegno per utilizzare gli asset sovrani russi immobilizzati per aiutare l’Ucraina e per continuare a imporre costi alla Russia e a coloro che sostengono lo sforzo bellico russo. Adotteranno misure per promuovere la sicurezza economica e la resilienza, anche affrontando il problema dell’overcapacity. Insieme ai leader del G7, Biden confermerà anche l’impegno per supportare i Paesi in via di sviluppo che cercano di investire nel loro futuro e per contribuire a rafforzare la sicurezza alimentare e la sanità.

I leader del G7 saranno accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 13 giugno sera con una cena ufficiale presso il castello svevo di Brindisi.

I temi principali

Come spiegato da fonti italiane, in preparazione al Vertice del G7 di Borgo Egnazia sono stati creati 130 gruppi di lavoro e si sono tenute 21 riunioni ministeriali. La presidenza italiana, hanno riferito le stesse fonti, “ha voluto dare continuità al lavoro svolto dalle precedenti presidenze del G7, in particolar modo da quella giapponese”.

In una Borgo Egnazia blindatissima, il primo giorno, la mattina, l’attenzione dei Big 7 sarà tutta per il futuro dell’Africa e del Mediterraneo. In particolare, il governo Meloni approfondirà il suo Piano Mattei, toccando anche i temi del cambiamento climatico e dello sviluppo. A seguire, il nodo da scioglierà sarà quello mediorientale relativo alla guerra in Israele: “Ci sarà una discussione approfondita, anche sul rischio di una escalation” fanno sapere fonti vicine al governo.

Nel pomeriggio, sul tavolo del G7 si sarà il tema della guerra in Ucraina con il presidente ucraino Zelensky, a porte chiuse. Secondo quanto riferito da fonti italiane verrà affrontato di nuovo anche il tema degli asset russi congelati, già al centro del G7 delle Finanze di Stresa, per verificare la possibilità di utilizzarli. Si discuteranno anche le proposte di pace di Zelensky, in vista della conferenza per la pace in Svizzera.

Il secondo giorno il focus dei lavori si sposterà sulle migrazioni, cui per la prima volta il G7 dedica una sessione ad hoc. La presidenza italiana proporrà un approccio basato su tre linee d’azione: affrontare le cause profonde della migrazione, rafforzare la cooperazione internazionale contro i trafficanti di esseri umani e promuovere la migrazione legale.

Poi l’Indo-Pacifico, con la Cina e la sicurezza economica in primis, e infine Intelligenza artificiale, e di nuovo energia e Africa.

Il programma del G7 di Puglia

Oltre alle foto di rito, il programma prevede 6 sessioni di lavoro.

Giovedì 13 giugno

Africa, cambiamento climatico e sviluppo (11.15-12.30)

Medio Oriente (12.45-14.00)

Ucraina (14.15-15.15 G7 + Ucraina, 15.15-16.00 solo G7)

Venerdì 14 giugno

migrazioni (9.30-10.45)

Indo-Pacifico e sicurezza economica (11.30-13.00)

Intelligenza artificiale, energia, Africa/Mediterraneo, con i rappresentanti dei Paesi e delle organizzazioni internazionali invitati e a cui prenderà parte anche Papa Francesco (14.00-17.30).

La sessione finale con l’adozione delle conclusioni del Vertice e la chiusura è prevista tra le 18.45 e le 19.00.

Sabato 15 giugno

incontri bilaterali (9.30-12.00)

conferenza stampa della premier Giorgia Meloni (14.00).

Stop a Schengen: controlli alle frontiere in tutta Italia fino al 18 giugno

In occasione del vertice del G7, come da prassi consolidata da tutti gli Stati in occasione di eventi simili, le frontiere nazionali terrestri, marittime e aeree sono temporaneamente soggette a controlli.

Dal 5 giugno è scattata infatti la sospensione del regime ordinario di libertà di movimento all’interno dell’Area Schengen, come previsto dagli articoli 25 e 27 del Regolamento UE 2016/399 del 9 marzo 2016. Come chiarisce il Ministero dell’Interno del governo Meloni, il ripristino dei controlli alle frontiere in Italia, scattato dalle ore 14 del 5 giugno, durerà fino alle 14 del 18 giugno.

Si adegua necessariamente anche Aeroporti di Puglia, che fa sapere in una nota ufficiale che, “in occasione del vertice G7 previsto dal 13 al 15 giugno prossimi, su disposizione del ministro dell’Interno, verranno ripristinati i controlli di frontiera per tutti i passeggeri dei voli internazionali in arrivo e in partenza, a partire dalle ore 14 del 5 giugno fino alle 14 del 18 giugno”.

Inoltre, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza e su indicazione delle competenti autorità, negli scali di Bari, Brindisi e Grottaglie, potranno essere previste restrizioni alla viabilità e alla sosta nelle aree di parcheggio.

Per questi motivi, l’invito ai passeggeri della società che gestisce il traffico aereo in Puglia è di utilizzare se possibile mezzi pubblici per raggiungere gli aeroporti, anche per evitare eventuali difficoltà che potranno determinarsi in concomitanza all’arrivo delle delegazioni dei Paesi partecipanti al summit internazionale.

Scattano anche il controllo di alcuni tratti del mare, percorsi alternativi e limitazioni al traffico, con l’istituzione di zone rosse di cui ancora non si conoscono i dettagli.