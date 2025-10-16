La taiwanese TSMC fa il pieno di utili grazie ai chip per l’intelligenza artificiale

Il titolo è volato alla borsa di Taiwan e ora segna un forte rialzo anche a New York dopo aver annunciato una crescita degli utili del 39% e dei ricavi del 30%

Il colosso cinese dei chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha annunciato un aumento dell’utile del 39% nel terzo trimestre dell’anno, superando largamente le stime degli analisti e raggiungendo un nuovo record di profitti, grazie alla forte domanda di chip per l’intelligenza artificiale. Il titolo TSMC è volato alla Borsa di Taiwan e segna ampi guadagna anche nel circuito pre-market del mercato USA, secondo principale mercato di quotazione, contribuendo ad alimentare gli acquisti nel settore dei semiconduttori.

I numeri del 3° trimestre

TSMC ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con un fatturato in aumento del 30,3% di 989,92 miliardi di nuovi dollari taiwanesi (TWD), contro i 977,46 miliardi previsti dagli analisti. L’utile netto è lievitato a 452,3 miliardi TWD, in crescita del 39,1% rispetto all’anno precedente e del 13,7% rispetto al record del trimestre precedente, risultando al di sopra dei 417,69 miliardi del consensus.

Il sostegno dell’AI

I risultati di TSMC sono stati spinti dal boom dell’intelligenza artificiale, fornendo processori AI avanzati per clienti come Nvidia ed Apple.

“I recenti sviluppi nel mercato dell’intelligenza artificiale continuano a essere molto positivi”

ha affermato il Presidente e Ceo del Gruppo Che-Chia Wei in una conference call sui risultati finanziari, aggiungendo

“la nostra convinzione nel megatrend dell’intelligenza artificiale si sta rafforzando“.

Il numero uno di TSMC ha confermato che la più ampia domanda di prodotti legati all’intelligenza artificiale ha portato a una maggiore domanda di prodotti per l’elaborazione e quindi ad una maggiore richiesta di semiconduttori adatti all’AI.

La divisione di elaborazione ad alte prestazioni di TSMC, che comprende l’intelligenza artificiale e le applicazioni 5G, ha rappresentato la maggior parte delle vendite nel trimestre luglio-settembre, rappresentando il 57% dei ricavi. La società ha poi segnalato che i chip avanzati, con dimensioni pari o inferiori a 7 nanometri, hanno rappresentato il 74% del fatturato totale di TSMC nel trimestre.

Previsioni riviste al rialzo

L’azienda taiwanese ha anche rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita per l’anno in corso, indicando un fatturato in dollari in aumento in media del 30%, ed ha confermato la spesa per investimento a 42 miliardi di dollari. Sulla base delle attuali prospettive, TSMC prevede anche per il quarto trimestre ricavi compresi tra 32,2 miliardi e 33,4 miliardi di dollari. Il margine lordo è atteso tra il 59% e il 61%, mentre il margine operativo dovrebbe oscillare tra il 49% e il 51%.

Azioni TSMC in rally in Asia e USA

Le azioni di TSMC a Taiwan sono balzate del 2,8%, portando il rialzo da inizio anno a oltre il 38%. Anche le azioni quotate a New York stanno lievitando nel circuito pre-market del 2,18% dopo aver chiuso la seduta di ieti in rialzo di quasi il 3%. Nell’ultimo anno le aizomi quotate al Nyse sono lievitate del 40% circa.