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ANSA Lo spread del 6 ottobre 2026

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si muove a quota 116 punti base nella mattinata del 6 ottobre 2026. Il dato, aggiornato alle 9.05, indica una variazione contenuta rispetto alla chiusura precedente e conferma una fase ancora delicata per il mercato dei titoli di Stato europei. Il rendimento del Btp decennale è indicato al 4,61%, mentre il rendimento del Bund tedesco a 10 anni è al 3,45%. La distanza tra i due rendimenti misura il premio richiesto dagli investitori per detenere debito italiano rispetto a quello tedesco, considerato il riferimento più sicuro dell’area euro. Lo spread ha aperto a 116,48 punti, contro una chiusura precedente di 116,13 punti. Il movimento giornaliero resta quindi limitato, ma il livello rimane elevato rispetto ai minimi registrati nell’anno.

Spread stabile, ma lontano dai minimi dell’anno

Il dato del 6 ottobre mostra uno spread poco mosso in avvio di seduta. Il minimo e il massimo di giornata coincidono al momento a 116,48 punti, segno di una fase iniziale senza ampie oscillazioni. Il confronto annuale, però, evidenzia un mercato più teso rispetto ai mesi precedenti. Il minimo dell’anno è indicato a 55,19 punti, mentre il massimo è stato 132,67 punti.

La performance da inizio anno è pari a +79,20%, mentre nell’ultimo mese lo spread ha segnato un aumento del 42,41%. Su base semestrale il rialzo è del 36,49% e su un anno del 38,19%.

Quanto rende il Btp a 10 anni

Il rendimento del Btp decennale è al 4,61%. È un livello che mantiene alta l’attenzione sul costo del debito pubblico italiano, perché i nuovi titoli emessi dal Tesoro devono offrire interessi in linea con le condizioni di mercato. Quando i rendimenti restano elevati, il rifinanziamento del debito diventa più costoso. Il problema non riguarda solo l’Italia, ma nel caso italiano pesa di più per via dell’elevato debito pubblico e dell’ampio volume di titoli in scadenza da rinnovare.

Il rendimento tedesco al 3,45% mostra che l’aumento dei tassi riguarda l’intero mercato obbligazionario europeo. Lo spread misura quindi la differenza specifica tra Italia e Germania, ma il livello assoluto dei rendimenti resta un elemento centrale per i conti pubblici.

Il confronto con Francia e Spagna

Lo spread tra Bonos spagnoli e Bund è indicato a 64 punti, con rendimento del titolo spagnolo decennale al 4,10%. La variazione è pari a +0,86%.

Più alta la pressione sulla Francia. Lo spread tra Oat francesi e Bund è a 140 punti, con rendimento del decennale francese al 4,85% e variazione del +1,86%.

La Francia presenta quindi uno spread superiore a quello italiano nella rilevazione della mattina del 6 ottobre, mentre la Spagna resta più vicina alla Germania.

Paese Spread vs Bund Rendimento decennale Variazione Italia 116 punti 4,61% -0,22% Spagna 64 punti 4,10% +0,86% Francia 140 punti 4,85% +1,86% Germania – 3,45% –

Lo spread non incide direttamente sulle rate dei mutui o sui prestiti già in essere, ma segnala le condizioni con cui lo Stato si finanzia sui mercati. Un rendimento più alto dei Btp può rendere più interessanti i titoli di Stato per i risparmiatori, ma aumenta anche il costo degli interessi per il bilancio pubblico.

Per chi investe, il livello dello spread indica anche il grado di rischio percepito dal mercato sui titoli italiani rispetto a quelli tedeschi. Per il Tesoro, invece, la variabile più importante resta il rendimento assoluto dei Btp, perché determina il costo delle nuove emissioni e dei rinnovi dei titoli in scadenza.