Il differenziale tra Btp e Bund si attesta a 81 punti base nella mattinata del 21 agosto 2026, confermando una fase di stabilità per il debito

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

123RF Dati spread Btp Bund 21 agosto 2026.

Lo spread tra Btp e Bund resta stabile nella mattinata di venerdì 21 agosto 2026, confermando un mercato del debito italiano senza particolari scossoni. Alle 10:39, secondo i dati di mercato, il differenziale tra il rendimento del Btp italiano a 10 anni e quello del Bund tedesco della stessa durata si attesta a 81 punti, con una variazione del -0,43%.

Il dato arriva dopo una seduta precedente chiusa proprio a 81 punti e dopo una settimana nella quale lo spread si è mosso prevalentemente nell’area compresa tra circa 77 e 82 punti.

Spread Btp-Bund a 81 punti: cosa significa

Per comprendere il dato bisogna innanzitutto ricordare che lo spread Btp e Bund misura la differenza tra il rendimento richiesto dal mercato per acquistare un Btp italiano a 10 anni e quello richiesto per un Bund tedesco a 10 anni. È quindi un indicatore relativo, che indica:

quanto costa il debito italiano;

quanto il rendimento italiano è superiore a quello tedesco.

Nel linguaggio finanziario, lo spread rappresenta una differenza tra prezzi, rendimenti o tassi e può riflettere la diversa valutazione del rischio associato a due emittenti. Un punto base corrisponde allo 0,01%. Di conseguenza, uno spread di 81 punti equivale a una differenza di 0,81 punti percentuali, cioè 0,81 punti percentuali di rendimento tra il Btp e il Bund decennale.

Questo non significa, però, che l’Italia stia pagando esattamente l’81% in più della Germania sul proprio debito. Lo spread è un differenziale di rendimento e va letto insieme ai livelli assoluti dei tassi.

I dati di oggi: apertura a 82,43, minimo a 81,44

Nella seduta del 21 agosto, il mercato:

ha aperto a 82,43 punti;

il valore minimo raggiunto nella giornata, al momento della rilevazione, è stato di 81,44 punti;

raggiunto nella giornata, al momento della rilevazione, è stato di 81,44 punti; il valore indicato alle 10:39 è stato invece pari a 81 punti.

La chiusura precedente era stata a 81,83 punti. La variazione giornaliera indicata è quindi negativa dello 0,43%, un movimento molto limitato e che non modifica sostanzialmente il quadro.

Anche il confronto con l’andamento recente aiuta a interpretare il dato. Nell’ultimo mese lo spread registra una performance del -1,78%, mentre su sei mesi il saldo diventa positivo, pari a +33,55%. Da inizio 2026 la variazione è del +25,35%, mentre nell’arco di un anno il dato segna -2,42%.

Questi numeri mostrano perché non sia corretto giudicare la situazione italiana guardando esclusivamente alla quotazione di una singola mattinata. Il differenziale può oscillare anche sensibilmente nel corso dei mesi e soprattutto può muoversi per ragioni che riguardano non soltanto l’Italia, ma anche la Germania e più in generale il mercato obbligazionario europeo.

Perché uno spread è importante per il debito pubblico

Quando il rendimento richiesto dagli investitori sui titoli italiani aumenta, per il Tesoro diventa progressivamente più costoso collocare nuovo debito. Lo Stato, infatti, deve remunerare gli investitori che acquistano i propri titoli attraverso il rendimento riconosciuto dalle obbligazioni emesse.

Non bisogna però commettere l’errore di pensare che un aumento dello spread si traduca automaticamente e immediatamente in un aumento degli interessi pagati sull’intero debito pubblico. Il debito italiano è composto da titoli emessi in momenti differenti, con scadenze e condizioni diverse. Il costo medio del debito si modifica quindi progressivamente, man mano che i titoli arrivano a scadenza e vengono sostituiti con nuove emissioni.

Proprio per questo:

la stabilità dello spread è un elemento positivo soprattutto in una prospettiva di medio periodo;

è un elemento positivo soprattutto in una prospettiva di medio periodo; se il mercato mantiene relativamente sotto controllo il premio richiesto per acquistare Btp, il Tesoro può programmare le proprie emissioni in un contesto meno volatile.

Il mercato italiano

Un livello di 81 punti non può essere interpretato come un segnale di emergenza sul debito italiano. Al contrario, il mercato sta attualmente mantenendo il differenziale su livelli contenuti rispetto alle fasi di forte tensione finanziaria che hanno caratterizzato altri periodi.

Già nei giorni scorsi il differenziale aveva oscillato intorno agli 80 punti:

il 20 agosto la chiusura era stata a 81 punti, in rialzo rispetto ai 79,7 della seduta precedente, mentre il rendimento del decennale italiano era salito al 4,07%;

il 19 agosto lo spread aveva invece chiuso a 79,7 punti, con il Btp decennale al 4,05% e il Bund al 3,21%.

Il fatto che il differenziale sia rimasto nell’area degli 80 punti suggerisce quindi una fase di relativa normalizzazione, almeno rispetto a movimenti molto più ampi. Non significa che il rischio legato al debito italiano sia scomparso, ma che in questo momento il mercato non sta prezzando una brusca variazione della percezione del rischio sovrano italiano.

Conseguenze per chi investe in Btp

Per un risparmiatore, uno spread a 81 punti non è di per sé un segnale di acquisto o di vendita di Btp. Il rendimento del titolo deve essere valutato considerando la durata dell’investimento, il prezzo di acquisto, la cedola, la tassazione, l’inflazione e soprattutto la possibilità che il titolo venga venduto prima della scadenza.

Il rendimento intorno al 4% del Btp decennale può risultare interessante per chi cerca un investimento obbligazionario con una prospettiva di lungo periodo, ma comporta anche il rischio di oscillazioni di prezzo. Quindi:

se i rendimenti di mercato dovessero aumentare ulteriormente, il prezzo dei Btp già acquistati potrebbe diminuire;

già acquistati potrebbe diminuire; al contrario, un calo dei rendimenti potrebbe sostenere il prezzo dei titoli già in portafoglio.

Per chi invece mantiene il Btp fino alla scadenza, le oscillazioni quotidiane del prezzo assumono un’importanza diversa, purché l’emittente rimborsi regolarmente capitale e interessi secondo le condizioni previste dal titolo.