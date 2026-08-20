ANSA Btp e spread oggi, rendimento al 4,04% e differenziale a 79,8 punti: cosa fare.

Lo spread Btp-Bund di oggi, giovedì 20 agosto 2026, si mantiene su livelli relativamente contenuti.

Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni si apre a 79,8 punti base, in lieve calo rispetto alla chiusura precedente, mentre il rendimento del Btp decennale resta al 4,04%. Il rendimento del Bund tedesco sale invece al 3,3%.

Spread Btp-Bund oggi: cosa sta succedendo

Il dato conferma una situazione tutto sommato stabile sul mercato dei titoli di Stato italiani.

A chi investe in Btp va ricordato che al di là dello spread, a incidere sul valore dei titoli già acquistati e sulle opportunità per chi deve investire sono soprattutto i rendimenti di mercato e la loro evoluzione.

In avvio di seduta il rendimento del Btp decennale di riferimento, con scadenza 1° luglio 2036, è sceso al 4,04% dal 4,06% della chiusura di ieri. A inizio settimana il rendimento aveva raggiunto il 4,08%. Lo spread si è invece portato a 79,8 punti base, sostanzialmente stabile rispetto agli 80 punti della seduta precedente.

Il movimento dello spread va letto insieme a quello dei due titoli. Il rendimento italiano è rimasto stabile al 4,04%, mentre quello del Bund è salito al 3,3%. Di conseguenza, il differenziale tra i due titoli si è leggermente ridotto. Uno spread di 79,8 punti base significa che il rendimento richiesto dal mercato sul decennale italiano è di circa 0,798 punti percentuali superiore a quello del corrispondente titolo tedesco.

Perché lo spread è importante

Lo spread Btp-Bund misura la differenza tra il rendimento del Btp italiano e quello del Bund tedesco con la stessa scadenza. Il Bund viene utilizzato come riferimento per il mercato obbligazionario dell’area euro. Quando lo spread aumenta il mercato richiede un rendimento maggiore per detenere titoli italiani rispetto a quelli tedeschi. Quando invece scende, la distanza tra i rendimenti si riduce. Variazioni dei rendimenti incidono sui prezzi dei titoli di Stato già in circolazione.

Cosa cambia per chi possiede già Btp

Chi possiede un Btp deve distinguere tra cedola, rendimento e prezzo di mercato.

La cedola stabilita al momento dell’emissione non cambia semplicemente perché lo spread sale o scende.

Può invece cambiare il prezzo al quale il titolo viene scambiato sul mercato. In generale, quando i rendimenti di mercato scendono, i Btp già emessi con cedole relativamente più interessanti possono diventare più appetibili e il loro prezzo può salire. Al contrario, quando i rendimenti salgono, il prezzo dei titoli già in portafoglio può scendere. Per chi porta il Btp fino alla scadenza, il movimento del prezzo durante la vita del titolo assume un’importanza diversa rispetto a chi intende venderlo prima. Questo significa che un calo dello spread non equivale automaticamente a un guadagno per chi possiede Btp, così come un suo aumento non significa necessariamente una perdita definitiva.

E per chi sta pensando di comprare Btp?

Per il piccolo investitore che sta valutando un nuovo acquisto, il dato da osservare non è soltanto lo spread. Oggi il riferimento più immediato è il rendimento del Btp decennale al 4,04%. Questo livello permette di avere un’indicazione di quanto il mercato sta chiedendo per finanziare lo Stato italiano sulla durata decennale.

Prima di comprare bisogna considerare almeno quattro elementi:

durata del titolo;

rendimento effettivo dell’investimento;

prezzo di acquisto;

possibilità di mantenere il titolo fino alla scadenza.

Cosa fare?

Oggi non si presenta un motivo valido per vendere Btp già posseduti, sulla base dell’andamento dello spread. Mentre per chi ha liquidità da investire, invece, un rendimento decennale al 4,04% merita di essere considerato, ma senza trasformare quel numerino in una garanzia di rendimento futuro.

Il confronto con Francia e Spagna

Lo spread tra Oat francesi e Bund scende marginalmente a 85 punti base, con il rendimento del decennale francese al 4,11% e quello del Bund al 3,25%.

Per la Spagna, invece, lo spread tra Bono e Bund si attesta a 44 punti base, mentre il rendimento del decennale spagnolo è al 3,69%, contro il 3,25% del Bund.

I numeri non mentono: gli investitori chiedono oggi alla Spagna un premio inferiore rispetto a Italia e Francia.

E per quanto riguarda il solo derby Italia-Francia, si può affermare che l’Italia è messa meglio della Francia sul mercato dei titoli di Stato. È un fatto interessante perché la Francia è tradizionalmente considerata un emittente più solido dell’Italia, ma oggi deve pagare un rendimento superiore.