Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Andamento Spread Btp Bund settembre 2026.

Lo spread Btp Bund torna a muoversi leggermente al rialzo nella mattinata di venerdì 18 settembre 2026, mantenendosi comunque su livelli relativamente contenuti rispetto alle fasi di maggiore tensione sui mercati finanziari.

Il dato arriva dopo una seduta, quella di giovedì 17 settembre, conclusa con uno spread intorno agli 86 punti base e con il rendimento del decennale italiano al 4,338%.

Spread Btp Bund: che cosa sta succedendo nei mercati

Nella mattinata del 18 settembre il Btp decennale rende il 4,34%, mentre il Bund tedesco rende il 3,47%. La differenza è quindi di circa 0,87 punti percentuali, equivalenti appunto a 86,6 punti base. Tenendo conto che il giorno precedente il differenziale aveva chiuso a circa 86 punti, mentre nel corso della seduta era arrivato a oscillare sopra quota 87, il movimento registrato in apertura è modesto.

Si tratta cioè di una variazione molto contenuta, che non indica di per sé un cambiamento radicale nella percezione del debito italiano da parte dei mercati.

Il rendimento del Btp italiano

Il secondo dato da osservare è quello relativo al rendimento del Btp decennale, che nella mattinata del 18 settembre si colloca al 4,34% e che rappresenta, in termini semplificati, il ritorno richiesto dagli investitori per detenere quel titolo fino alla sua scadenza, considerando il prezzo al quale il titolo viene acquistato sul mercato. Questo valore può cambiare ogni giorno, e anche nel corso della stessa giornata, perché i titoli di Stato vengono scambiati continuamente.

Il prezzo del titolo e rendimento si muovono in direzione opposta:

quando aumenta la domanda per un’obbligazione, il suo prezzo tende a salire e il rendimento a scendere;

la domanda per un’obbligazione, il suo prezzo tende a salire e il rendimento a scendere; quando invece il prezzo diminuisce, il rendimento tende a salire.

È quindi possibile che lo spread aumenti non perché sia accaduto qualcosa di improvviso sul fronte dei conti pubblici italiani, ma semplicemente perché in quel momento il mercato sta modificando le proprie aspettative e le proprie posizioni sui titoli di Stato.

Cosa significa uno spread di 86,6 punti per l’Italia

Uno spread di 86,6 punti base significa che il mercato, oggi, richiede circa 0,87 punti percentuali di rendimento in più sul Btp decennale rispetto al Bund decennale.

Il meccanismo è graduale e riguarda soprattutto il costo al quale lo Stato può finanziarsi quando emette nuovi titoli. Se i rendimenti richiesti dal mercato aumentano in modo significativo e per un periodo prolungato, le nuove emissioni possono diventare più costose per il Tesoro.

Non significa però che un movimento di pochi punti dello spread produca automaticamente conseguenze immediate sui conti pubblici. Per avere un impatto rilevante è necessario osservare:

l’andamento dei rendimenti nel tempo;

nel tempo; la quantità di debito che deve essere rinnovata.

L’effetto su mutui e prestiti

Lo spread non entra direttamente nel calcolo della rata di un mutuo o di un prestito personale. Tuttavia, i movimenti dei mercati obbligazionari possono avere conseguenze più ampie sulle condizioni finanziarie dell’economia.

I rendimenti dei titoli di Stato rappresentano infatti uno dei riferimenti utilizzati dal mercato per valutare il costo del denaro e il rischio associato ai diversi investimenti. Di conseguenza, se i rendimenti italiani aumentassero sensibilmente e in maniera persistente, il maggiore costo di finanziamento dello Stato potrebbe contribuire a rendere più onerose anche alcune forme di finanziamento per imprese e famiglie.

Per capire se il movimento dello spread rappresenti qualcosa di più di una normale oscillazione giornaliera sarà necessario guardare soprattutto alla direzione dei rendimenti nel tempo. Allo stesso tempo, un eventuale calo dello spread non dovrebbe essere interpretato automaticamente come un miglioramento di tutti gli indicatori economici italiani.