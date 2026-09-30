Lo spread tra Btp e Bund ha raggiunto i 100 punti base, cifre che non si vedevano da più di un anno, mentre i rendimenti sono stabili sui massimi, c'entra anche Trump

ANSA

All’apertura dei mercati finanziari il 30 settembre lo spread tra Btp e Bund ha raggiunto i 100 punti base, confermando i risultati della chiusura del giorno precedente. Era da maggio del 2025 che il differenziale non arrivava a tre cifre sulla piattaforma di Borsa italiana. Al contempo, i rendimenti sono rimasti vicini al 4,60%.

La colpa di questo picco è, almeno in parte, dell'”effetto Trump“. Come riportato da Axios, sembra che il presidente degli Usa sia effettivamente intenzionato a tornare ad attaccare l’Iran dopo le elezioni di metà mandato, che si terranno tra poco più di un mese. Questo ha spaventato i mercati, che hanno già “prezzato” un’eventuale crisi in Medio Oriente.

Notizia in aggiornamento.