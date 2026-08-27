Lo spread tra Btp e Bund è tornato a crescere nettamente, con un aumento a 83 punti base e rendimenti ben oltre il 4%: cosa fare per investire in questa situazione

ANSA Lo spread tra Btp e Bund del 27 agosto 2026

Nei primi minuti dell’apertura del 27 agosto lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a crescere rapidamente portandosi a 83 punti base contro gli 80 della giornata precedente. Un picco che ha riportato oltre il 4% i rendimenti dei titoli di Stato decennali, proprio nei giorni delle aste dei Bot e dei titoli a medio e lungo termine.

Il Mef concluderà infatti oggi l’emissione dei buoni del Tesoro, mentre nella giornata di domani i terrà quella dei titoli a medio e lungo termine, con 8,5 miliardi di euro disponibili tra CctEu e Btp.

Lo spread è rimbalzato dopo il calo di ieri

Nella giornata del 26 agosto lo spread sembrava poter rientrare ai livelli di inizio mese, nonostante i rendimenti fossero ancora relativamente alti. Ieri, infatti, il differenziale era arrivato a quota 80 punti base, facendo sperare in un ritorno attorno ai 75, quota che per settimane era stata il centro di gravità dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi.

Invece, la tendenza si è subito invertita, con il differenziale che si è riportato a 83 punti base, sugli stessi livelli raggiunti tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di quella in corso.

I rendimenti hanno toccato livelli record

A causare questo picco è stato un aumento improvviso dei rendimenti dei titoli di Stato benchmark a 10 anni. Nella mattinata del 27 agosto, i rendimenti hanno toccato nuovamente il 4,05%, riportandosi sui livelli già visti tra il 18 e il 24 agosto. Livelli record, che non si vedevano con questa costanza dal 2023.

I rendimenti e le aste dei titoli di Stato in corso

Per i titoli italiani si tratta quindi di un momento delicato. La situazione internazionale sempre più instabile, a cui si aggiunge un panorama politico italiano in destabilizzazione per l’avvicinamento delle elezioni, mettono pressione sul debito pubblico e fanno aumentare i rendimenti.

In questi giorni, inoltre, si stanno tenendo le aste dei titoli di Stato, con Bot e titoli a medio e lungo termine messi disposizione degli investitori. Nella giornata di oggi 27 agosto, in particolare, si concluderà l’asta dei Bot. Quella a medio e lungo termine, invece, si terrà domani, con i seguenti prodotti finanziari:

Btp a 5 anni con cedola al 3,15%;

Btp a 10 anni con cedola al 4%;

CCTeu (vita residua 8 anni) con tasso annualizzato al 3,487%;

CCTeu (vita residua 9 anni) con tasso annualizzato al 3,237%.

Come va lo spread nel resto d’Europa

Anche i principali Paesi europei stanno subendo una certa pressione sul propiro debito pubblico da parte dei mercati, ma stanno reagendo in modo diverso. La Spagna, forte di un’economia in crescita molto rapida, ha contenuto il differenziale e il 27 agosto lo spread tra Bonos e Bund ha aperto a 45 punti.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 27 agosto 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,22% – Btp italiani 3,85% 83 Oat francesi 4,07% 85 Bonos spagnoli 3,67% 45

La Francia, al contrario, sta vivendo un rapidissimo aumento dello spread, con gli Oat che sono a 85 punti basei dai Bund e presentano rendimenti del 4,07%.