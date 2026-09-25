Torna BTP Valore, emissione dal 19 al 23 ottobre: doppio collocamento a 5 anni

Il Ministero del Tesoro lancia due versioni del titolo di Stato per piccoli risparmiatori: rendimenti equivalenti ma scadenze diverse

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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Torna BTP Valore, emissione dal 19 al 23 ottobre: doppio collocamento a 5 anni
ANSA
Torna una doppia emissione di BTP Valore.
Quali sono i rendimenti dei BTP Valore? Come funziona il collocamento doppio? Cosa offre il BTP Valore Insieme?

Doppia emissione per la famiglia BTP Valore, il titolo di Stato riservato ai risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia, per la prima volta, un collocamento “doppio”.

Saranno offerti due BTP Valore diversi, ovvero BTP Valore e BTP Valore Insieme. Sono diversi sul piano della frequenza di pagamento, ma offriranno all’emissione rendimenti equivalenti dal punto di vista finanziario.

Torna il BTP Valore: dal 19 al 23 ottobre

Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre (fino alle ore 13:00), salvo chiusura anticipata, si terrà una duplice emissione nell’ambito della famiglia BTP Valore.

Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due BTP Valore diversi:

  • BTP Valore con durata di 5 anni e cedole pagate ogni tre mesi, crescenti nel tempo secondo un profilo che verrà reso noto prima dell’emissione;
  • BTP Valore Insieme, sempre con durata di 5 anni, ma con cedola unica corrisposta al risparmiatore alla data di scadenza del titolo.

Attenzione: anche se diversi sul piano della frequenza dei pagamenti cedolari, offriranno all’emissione rendimenti equivalenti dal punto di vista finanziario.

BTP Valore: caratteristiche del titolo

Nello specifico, le caratteristiche del titolo BTP Valore sono:

  • durata di 5 anni;
  • cedole pagate ogni tre mesi e crescenti nel tempo secondo un profilo che verrà reso noto prima dell’emissione;
  • a scadenza, rimborso del capitale investito;
  • investimento non vincolato nel tempo;
  • tassazione agevolata al 12,50%, come per tutti i Titoli di Stato;
  • esenzione dalle imposte di successione;
  • esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in Titoli di Stato;
  • nessuna commissione per coloro che acquistano nei giorni di collocamento (esclusi costi di gestione del conto o del trading online);
  • garanzia di vedere sottoscritto l’intero ammontare richiesto;
  • taglio minimo acquistabile: 1.000 euro.

BTP Valore Insieme: caratteristiche del titolo

Mentre le caratteristiche del titolo BTP Valore Insieme sono:

  • durata di 5 anni;
  • cedola unica corrisposta al risparmiatore alla data di scadenza del titolo;
  • a scadenza, rimborso del capitale investito;
  • investimento non vincolato nel tempo;
  • tassazione agevolata al 12,50%, come per tutti i Titoli di Stato;
  • esenzione dalle imposte di successione;
  • esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in Titoli di Stato;
  • bessuna commissione per coloro che acquistano nei giorni di collocamento (esclusi costi di gestione del conto o del trading online);
  • garanzia di vedere sottoscritto l’intero ammontare richiesto;
  • taglio minimo acquistabile: 1.000 euro.

Come acquistarli?

Entrambi i titoli potranno essere acquistati esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT attraverso le seguenti banche dealer: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.

Per ciascuno dei titoli emessi, l’investimento partirà da un minimo di 1.000 euro.

Il Ministero ricorda che sono previsti:

  • la tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5%;
  • l’esenzione dalle imposte di successione;
  • l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

Tassi minimi garantiti dal 16 ottobre

Il Ministero comunicherà venerdì 16 ottobre i tassi minimi garantiti relativi ai due titoli collocati in questa emissione, nonché i codici ISIN che identificheranno i due distinti BTP Valore.

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