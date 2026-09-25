Doppia emissione per la famiglia BTP Valore, il titolo di Stato riservato ai risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia, per la prima volta, un collocamento “doppio”.
Saranno offerti due BTP Valore diversi, ovvero BTP Valore e BTP Valore Insieme. Sono diversi sul piano della frequenza di pagamento, ma offriranno all’emissione rendimenti equivalenti dal punto di vista finanziario.
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Torna il BTP Valore: dal 19 al 23 ottobre
Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre (fino alle ore 13:00), salvo chiusura anticipata, si terrà una duplice emissione nell’ambito della famiglia BTP Valore.
Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due BTP Valore diversi:
- BTP Valore con durata di 5 anni e cedole pagate ogni tre mesi, crescenti nel tempo secondo un profilo che verrà reso noto prima dell’emissione;
- BTP Valore Insieme, sempre con durata di 5 anni, ma con cedola unica corrisposta al risparmiatore alla data di scadenza del titolo.
Attenzione: anche se diversi sul piano della frequenza dei pagamenti cedolari, offriranno all’emissione rendimenti equivalenti dal punto di vista finanziario.
BTP Valore: caratteristiche del titolo
Nello specifico, le caratteristiche del titolo BTP Valore sono:
- durata di 5 anni;
- cedole pagate ogni tre mesi e crescenti nel tempo secondo un profilo che verrà reso noto prima dell’emissione;
- a scadenza, rimborso del capitale investito;
- investimento non vincolato nel tempo;
- tassazione agevolata al 12,50%, come per tutti i Titoli di Stato;
- esenzione dalle imposte di successione;
- esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in Titoli di Stato;
- nessuna commissione per coloro che acquistano nei giorni di collocamento (esclusi costi di gestione del conto o del trading online);
- garanzia di vedere sottoscritto l’intero ammontare richiesto;
- taglio minimo acquistabile: 1.000 euro.
BTP Valore Insieme: caratteristiche del titolo
Mentre le caratteristiche del titolo BTP Valore Insieme sono:
- durata di 5 anni;
- cedola unica corrisposta al risparmiatore alla data di scadenza del titolo;
- a scadenza, rimborso del capitale investito;
- investimento non vincolato nel tempo;
- tassazione agevolata al 12,50%, come per tutti i Titoli di Stato;
- esenzione dalle imposte di successione;
- esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in Titoli di Stato;
- bessuna commissione per coloro che acquistano nei giorni di collocamento (esclusi costi di gestione del conto o del trading online);
- garanzia di vedere sottoscritto l’intero ammontare richiesto;
- taglio minimo acquistabile: 1.000 euro.
Come acquistarli?
Entrambi i titoli potranno essere acquistati esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.
Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT attraverso le seguenti banche dealer: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.
Per ciascuno dei titoli emessi, l’investimento partirà da un minimo di 1.000 euro.
Il Ministero ricorda che sono previsti:
- la tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5%;
- l’esenzione dalle imposte di successione;
- l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.
Tassi minimi garantiti dal 16 ottobre
Il Ministero comunicherà venerdì 16 ottobre i tassi minimi garantiti relativi ai due titoli collocati in questa emissione, nonché i codici ISIN che identificheranno i due distinti BTP Valore.