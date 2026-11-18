Tornata la calma sul settore tecnologico, anche lo spread si è normalizzato e i rendimenti di Btp e Bund sono tornati a risentire del calo del prezzo del petrolio

ANSA

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è calato a 104 punti base, con i rendimenti che si sono ridotti, al 4,40%, dopo alcuni giorni di stallo. I titoli di Stato sono tornati a risentire del prezzo del petrolio, che sta continuando a calare e a tornare, seppur lentamente, ai livelli precedenti alla guerra.

I titoli di Stato hanno risentito anche della correzione delle previsioni di crescita per il 2026 della Commissione europea. La crisi energetica ha influito meno del previsto sulle economie continentali, grazie soprattutto alle esportazioni di macchinari, sostenute dagli investimenti nel settore tech.

Lo spread è tornato a calare, insieme al petrolio

La riduzione dello spread in avvio di seduta al 18 novembre è dovuta principalmente al continuo calo del prezzo del greggio. Il petrolio ha raggiunto gli 82 dollari al barile, una nuova soglia superata in mattinata che indica come la crisi energetica potrebbe essere in via di risoluzione.

Ci sono però anche altri fattori che stanno spingendo lo spread, e insieme a lui i rendimenti dei Btp, in basso. Già da ieri, infatti, il prezzo del petrolio si stava riducendo, ma senza effetti sui titoli di Stato. A sbloccare la discesa del differenziale è stato il ritorno dell’ottimismo sui mercati finanziari riguardo agli investimenti del settore tecnologico.

Le trimestrali molto positive di Nvidia hanno dimostrato che il settore riceve ancora il denaro che gli serve per sostenere la crescita di AI e data center. Di conseguenza si è allentata la pressione sui debiti delle grandi aziende tech, con minore concorrenza per i titoli di Stato sui mercati delle obbligazioni.

I risultati inaspettati dell’economia europea

A tranquillizzare i mercati hanno contribuito anche le nuove previsioni della Commissione europea sull’andamento economico dell’Ue. In primavera, quando erano state pubblicate le ultime previsioni, la crisi energetica sembrava destinata a rallentare nettamente la produzione industriale del continente, circostanza che però non si è verificata.

Quasi tutti i Paesi hanno ricevuto miglioramenti delle stime di crescita, con l’Italia che è passata dallo 0,5% all’1% di aumento del Pil. Risultati ottenuti soprattutto grazie alle esportazioni di macchinari. Anche l’Europa, in questo ambito, ha beneficiato degli investimenti nel settore tecnologico.

L’andamento degli spread europei

Anche la Spagna ha risentito positivamente di queste circostanze. I rendimenti dei Bonos sono calati leggermente, riducendo il differenziale con i Bund tedeschi a 56 punti base.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 18 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,36% – Btp italiani 4,40% 104 Oat francesi 4,89% 153 Bonos spagnoli 3,92% 56

La Francia è invece stata uno dei pochi Paesi a vedere le proprie stime di crescita ridotte nell’ultimo aggiornamento dei dati della Bce. Lo spread degli Oat è comunque calato sensibilmente, passando da 157 a 153 punti base.

Le prossime aste dei titoli di Stato italiani

A partire dalla prossima settimana torneranno le aste regolari dei titoli di Stato italiani. Il calendario recita:

il 25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

il 26 novembre la seconda asta dei Bot;

il 27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.