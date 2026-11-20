I rendimenti dei titoli di Stato sono tornati a crescere al 4,45%, con lo spread ta Btp e Bund che è aumentato a 108 punti base

ANSA Due broker al lavoro in una sala operativa di una banca milanese oggi, 11 luglio 2011. MATTEO BAZZI / ANSA

Torna a crescere lo spread dopo una settimana di sostanziale stabilità. Il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato a 108 punti base, con i rendimenti che hanno toccato il 4,45% in apertura. Un cambiamento di tendenza netto dopo la giornata difficile di ieri delle Borse statunitensi.

La Ipo di Anthropic, pur molto positiva, non ha tranquillizzato i mercati sul futuro del settore dell’intelligenza artificiale. I listini statunitensi sono crollati e questo potrebbe intaccare anche i mercati obbligazionari.

Lo spread è tornato a crescere sui timori per l’IA

La crescita dello spread e dei rendimenti è legata a vari fattori. Da una parte, il petrolio sembra aver smesso di calare, nonostante una riduzione significativa nella giornata di ieri che l’aveva portato a 81 dollari. In mattinata è risalito a 81 dollari.

Ci sono però anche i timori legati all’intelligenza artificiale, che l’Ipo di Anthropic di ieri, pur positiva, non ha calmato. Il laboratorio di frontiera dell’IA che ha sviluppato Claude ha raccolto 81 miliardi di dollari prima della quotazione, con azioni che in apertura valevano 83 dollari l’una. In chiusura erano arrivate a 97 dollari.

L’intreccio tra settore tech e titoli di Stato

L’andamento dell’IA ha un legame con il mercato obbligazionario, perché diverse aziende tech sono molto esposte con bond emessi negli ultimi mesi per finanziare gli investimenti nell’infrastruttura per lo sviluppo degli LLM, soprattutto i data center. Una crisi del settore potrebbe portare a un calo del valore dei bond e un aumento dei rendimenti, che farebbe concorrenza anche ai titoli di Stato a livello internazionale.

Regge lo spread spagnolo, male gli Oat francesi

In Europa, anche i Bonos hanno risentito dei fattori che hanno messo pressione sui Btp. Lo spread con i Bund è cresciuto di due punti, a 58 punti base, con rendimenti al 3,96%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 20 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,37% – Btp italiani 4,45% 108 Oat francesi 4,92% 154 Bonos spagnoli 3,95% 58

Dinamici anche gli Oat, su cui continua la pressione dei mercati. Lo spread con i Bund è aumentato a 154 punti base, i rendimenti al 4,92%.

Le prossime aste dei titoli di Stato italiani

Nella giornata di oggi, il Tesoro comunicherà i dettagli dei titoli di Stato che saranno emessi il 25 novembre. A partire dalla prossima settimana torneranno le aste regolari dei titoli di Stato italiani. Il calendario recita:

il 25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

il 26 novembre la seconda asta dei Bot;

il 27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.