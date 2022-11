Bonus 3mila euro ai dipendenti: come funziona e quando arriva

Nuovo aumento della soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit concessi dalle aziende ai dipendenti. La prima importante misura di sostegno al caro-vita adottata dal nuovo governo eleva da 600 a 3mila euro i premi intesi come compensi accessori al reddito dei lavoratori. Una sorta di “tredicesima esentasse”, come l’ha definita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il provvedimento è contenuto nel decreto Aiuti quater, approvato con l’obiettivo di far recuperare parte del potere di acquisto degli stipendi andato perso con l’inflazione. Ma vediamo come funziona nel dettaglio quello che è già stato ribattezzato bonus 3mila euro.

Cosa sono i fringe benefit

Per arrivare a comprendere l’importante misura economica del governo occorre chiarire cosa sono i cosiddetti fringe benefit. Non sono altro che quei compensi aggiuntivi esentasse solitamente disciplinati dalle aziende all’interno del contratto individuale. Essi non vengono erogati sotto forma di denaro, ma come beni e servizi.

Tra questi benefici accessori, che non concorrono alla formazione del reddito, possono rientrare l’auto aziendale, i buoni acquisti (come quelli per i pasti, per la spesa o per la palestra), il telefonino, ma anche le polizze assicurative e l’alloggio. Per il 2022, vista la crisi, comprendono comunque anche il rimborso in busta paga delle utenze domestiche di acqua, gas e luce.

Il decreto Aiuti bis approvato dall’esecutivo guidato da Mario Draghi aveva portato il valore dei fringe benefit aziendali a 600 euro. Il governo Meloni ha adesso deciso di innalzarlo di altri 2400 euro.

Qui i dettagli del decreto Aiuti quater.

Cosa cambia con il bonus 3mila euro

La soglia di non imponibilità a 3mila euro sarà valida solo per il 2022, come misura di welfare aziendale. Rappresenta un grande vantaggio per i lavoratori, a cui potrà essere destinato un maggiore valore dei premi aziendali al di fuori della tassazione ai fini Irpef.

E grazie al rimborso delle bollette gli stipendi diventeranno più pesanti. Come ribadito dalla ministra del Lavoro Marina Calderone in occasione della conferenza stampa sul decreto Aiuti quater, il nuovo tetto consentirà di offrire entro il 31 dicembre un importo più alto proprio sulle “somme di ristoro per i costi dell’energia e delle altre utenze domestiche”.

Qui abbiamo parlato dei presunti conflitti di interessi della ministra Calderone.

“Abbiamo fatto questo intervento senza gravare con il prelievo fiscale su famiglie e imprese”, ha sottolineato. Per i datori di lavoro i benefici accessori continueranno ovviamente a restare totalmente deducibili dal reddito d’impresa.

Come funziona l’erogazione del bonus aziendale

L’innalzamento della soglia dei fringe benefit riguarda potenzialmente tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, a prescindere dal loro reddito. Escluse invece le pubbliche amministrazioni.

Tuttavia trattandosi di una iniziativa di welfare la decisione spetta sempre alle aziende, a cui rimane la totale discrezione. L’agevolazione non ha quindi carattere obbligatorio e la somma da spendere nei benefici accessori viene valutata dai datori di lavoro. Di conseguenza non può essere presentata domanda per ottenere il bonus 3mila euro.

Le modalità di utilizzo dei benefit sono dettagliate dall’Agenzia delle Entrate. I rimborsi delle bollette devono riguardare “immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”.

Qui abbiamo spiegato come risparmiare sulle bollette per il riscaldamento della casa.

Sono poi rimborsabili anche le spese per le utenze condominiali, ma occorre “un’autocertificazione dell’effettivo pagamento delle stesse”. La stessa cosa vale in caso di affitto, se le utenze sono intestate al proprietario e nel contratto risulta che il locatario deve pagarle (rientrano, come sopra, i coniugi e i familiari). Una volta accertata la spesa, l’azienda potrà provvedere al rimborso.

È importante ricordare che i fringe benefit devono essere aggiuntivi alla retribuzione già concordata dal contratto. Ciò significa che il datore del lavoro non può convertire parte del salario nei benefici accessori.